Fra 1969 til 2020 på under ett år: Renoveringsprosjektet med panoramautsikt

Fordelen ved å ha et kulturminne fra bronsealderen som nærmeste nabo, er at ingen har lov å bygge i utsikten din.

Helt siden de kjøpte huset i 2015, hadde Karen Clausen Haavik og ektemannen jaktet på ideer og løsninger til sitt eget store rehabiliteringsprosjekt. – Vi er veldig fornøyde med resultatet, sier hun. Foto: Irene Jacobsen

Nå nettopp

Men det finnes også ulemper ved å ha et fortidsminne omtrent inni hagen. Sannsynligvis skremte restriksjonene vekk en del av dem som falt for huset da det ble lagt ut for salg i 2015.

På grunn av sikringssonen rundt kulturminnet var det krav om ikke å gjøre noe som helst utenfor den gamle grunnmuren. For å få lov å drenere langs kjellermuren, måtte de søke riksantikvaren om dispensasjon.