I fire år har Ole Jakob Sønstebø forsket på budtaktikker. Nå vet han hva som er optimal strategi.

Ny forskning: Dette gir høyere pris og villere budrunder.

Skremmer man andre interessenter med budhopp? Det er noe av det forskerne har sett på. Vidar Ruud / NTB

Én time siden

– Vi ville først og fremst sjekke om det finnes en optimal budstrategi. Rådene man får høre fra meglere, er det sannhet i dem, spør Ole Jakob Sønstebø, som nylig forsvarte doktoravhandlingen sin om budstrategier ved NTNU Handelshøyskolen.

Råd fra megleren kan være at det lønner seg å by opp til egen betalingsvillighet så raskt som mulig, eller at det kan lønne seg å bruke taktikker for å skremme vekk andre budgivere. Det viser undersøkelser fra Sønstebø.