Lin er overalt i leiligheten til Lotte Amundsen. – Det kan forandre et helt rom.

Lakrisfarget kjøkkeninnredning og hvite fliser i vinduskarmen. Pluss en god dose danske sommervibber.

Spisestuesofaen og langbordet ble byttet ut med et lite rundt spisebord. Stolene har vært med siden innflyttingen og var også en del av innredningen den gangen hele stuen ble brukt som kjøkken.

14. juni 2022 10:10 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg så for meg et dansk sommerhus og prøvde å gjenskape følelsen av et stort gårdshuskjøkken, sier Lotte Amundsen.

Mens utbyggeren av leilighetsbygget hadde planlagt kjøkkeninnredningen med vasken rett inn mot en vegg, ville hun se ut. Ut i lyset. Det er ikke akkurat åpne danske jorder utenfor vinduet, men stilen går det an å kopiere likevel. Så hun pøste på med enda mer og lot de hvite flisene fortsette inni hele vinduskarmen. Praktisk er det også, for nå tåler den til og med vannsøl.