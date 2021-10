De andre på visning stønnet over alt som måtte gjøres. Han så potensialet.

– Å ha et gammelt hus er en evig prosess, akkurat som en hage. Det gjelder hverken å være ugressfreak eller få hetta over at det tar tid før alt er gjort.

Karl Edvard Eidsvåg falt for tomten da han kjøpte huset i Skudenesgata i Haugesund. Her har han utsikt helt til havs.

Da Karl Edvard Eidsvåg kjøpte huset i Skudenesgata i 2003, hang fortsatt gardinene fra 50-tallet i stua. Den arkitekttegnede eneboligen fra 1956 hadde sluppet unna alle former for modernisering.

Det var folksomt på visningen, men Eidsvåg la fort merke til at mange av de andre var veldig opptatt av alt som måtte gjøres. Selv så han forbi alle de upraktiske løsningene og vegger og tak som trengte fornying.