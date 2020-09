Så mange boliger har en sykepleier råd til nå. Hun har ingen mulighet til å kjøpe i Oslo.

Sykepleiernes normale lønn rekker til svært få boliger i noen norske byer. Sjekk oversikten her.

7. sep. 2020 10:02 Sist oppdatert 6 minutter siden

Påstanden er følgende: Dersom sykepleieren kan kjøpe en stor andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det dyrt. Hvor mye av boligmassen har sykepleierne råd til nå? Sjekk din by lenger ned.

For to år siden hadde sykepleier Heidi Engesland Samuelsen (25) råd til 5 prosent av boligmassen i Oslo. Nå har hun råd til 3,1 prosent. Selv med fast jobb og en del oppspart egenkapital er hun utenfor boligmarkedet.