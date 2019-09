Dårlig tak. Punkterte vinduer. Smådyr i veggene. Huset var egentlig alt det de ikke var på jakt etter.

– Vi bodde i en leilighet i Stavanger og ville bort fra byen. Vi var i utgangspunktet på jakt etter et hus med hage og var helt enige om at vi ikke ville kjøpe et oppussingsprosjekt - og i hvert fall ikke et småbruk. Men stedet hadde en sjarm vi ikke klarte å motstå, sier Benjamin Lien (27) om det 12 mål store bruket.