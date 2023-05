Det norske paret ble trigget av knuste vinduer og fuglereir. Nå har de totalrenovert leiligheten i den lille italienske byen.

I en gammel bygård i Acqui Termes mest fotograferte gate bor Torkel Øien og Ann-Cathrin Tessnes.

Kulinariske høydepunkt ser dagens lys på dette kjøkkenet. En onsdag i måneden inviterer paret til Åpen onsdag – en slags pop-up-restaurant.

23.05.2023 19:30

Høsten 2019 begynte Torkel Øien og Ann-Cathrin Tessnes å klø i fingrene etter et nytt prosjekt i Italia. Siden 2012 hadde de sammen med to andre familier eid et stort hus midt i vinmarkene, en halvtime fra byen Acqui Terme. De var lommekjente i området. Piemonte hadde sneket seg innunder huden for lenge siden.

Det begynte uskyldig. De skulle bare kikke litt og flørte med ideen om å skaffe seg et lite feriekrypinn. Denne gangen ville de ha noe midt i byen – noe som bare var deres.