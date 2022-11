– Jeg trodde jeg likte best å bo i gamle hus med sjel og sjarm. Nå ville jeg aldri byttet tilbake.

Et kjøkken for kokkelering, tidenes takterrasse og eget naust. Men viktigst av alt – livsløpsstandard.

Kledningen i malmfuru har allerede etter ett år fått fin patina.

45 minutter siden

– Vi har bygd for å kunne leve i hovedetasjen resten av livet, sier Anne Marit Særsten Halvorsen.

– Kanskje er det fordi jeg er lege at jeg er opptatt av å bygge terskelfritt og praktisk. Livet skjer, det er ikke noen garanti for at vi kan løpe opp og ned trapper hele livet. Når en først bygger nytt, tenker jeg at dette er smart å ha i bakhodet.