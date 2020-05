Boligprisene i Norge steg med 0,5 prosent nominelt april 2020. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene 0,2 prosent. Boligprisene er nå 1,2 prosent høyere enn for ett år siden.

April er normalt en av de sterkeste månedene i året prismessig. Korona har påvirket boligprisene og omsetningen av boliger.

– Korona har påvirket boligprisene, men kanskje ikke så mye. Markedet fungerer godt tross korona. Folk kjøper og selger, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

Aktiviteten i boligmarkedet vil holde seg stabil fremover, men prisene vil ha en svakt negativ utvikling, tror Lauridsen.

På Østlandet er prisutviklingen svakere enn hva som er vanlig for april. I landet ellers er utviklingen ganske normal.

Gjennomsnittlig omsetningstid var 55 dager. Raskest i Oslo med 21 dager og tregest i Ålesund med omegn på 77 dager.

Antall solgte boliger var 7038. Det er 10,3 prosent færre enn samme periode i fjor.

Det har vært en liten økning i antall usolgte boliger i april.

Det ble både solgt og lagt ut færre boliger i april enn normalt.

Disse tiltakene er satt inn:

Som følge av koronaviruset og de økonomiske ringvirkningene vedtok Finansdepartementet en midlertidig boliglånsforskrift. Bankenes fleksibilitetskvote er økt til 20 prosent for andre kvartal.

Norges Bank har kuttet styringsrenten. Det kommer lånekunder til gode.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge onsdag formiddag i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi.

Fakta: Hva er forskjellen på nominell prisstigning og sesongkorrigerte priser? Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hvor mye gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent. Sesongkorrigerte priser: Mange tall og mye statistikk viser av ulike årsaker et fast sesongmønster gjennom året. Eksempler: Forbruket i november og desember vil være påvirket av at vi kjøper inn ekstra til jul. Forbruksveksten regnet fra måneden før kan derfor bli ekstra stor. Plasseringen av høytider og høytidsdager vil også være viktig for mange tall. Sesongjusteringen forsøker å fjerne slik effekter i månedstall eller kvartalstall. Når tallene er sesongjustert, blir de lettere å tolke og analysere som uttrykk for den underliggende utviklingen. Ved at sesongeffekten er rensket ut, vil månedstall og kvartalstall kunne sammenlignes med andre slike tall uansett hvilket kvartal eller hvilken måned det er snakk om. Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF

Regionale forskjeller

Oslo: Vi har en nedgang på 0,7 prosent nominelt. Sesongkorrigert er nedgangen 1 prosent. Tolvmånedersveksten er på 1,6 prosent. Det er en ganske solid nedgang i antall solgte boliger. Antall solgte hittil i år er på et relativt høyt nivå. Tilbudssiden har hatt en liten økning i april.

Bergen: I Bergen steg prisene nominelt med 1,4 prosent og sank sesongjustert med 0,1 prosent. 12-månedersveksten ligger på 1,5 prosent. Antall lagt ut for salg ligner på fjoråret. Det er en økning i tilbudssiden, det er mange boliger til salgs.

Trondheim: Prisene steg nominelt med 1,2 prosent og 0,3 prosent sesongjustert. 12-månedersveksten ligger på 1,0 prosent. Det er en nedgang i solgte boliger. Tilbudssiden i Trondheim har hatt en økning. Det er mange boliger til salgs for tiden.

Stavanger: Boligprisene steg nominelt med 0,5 prosent. Sesongjustert sank prisene med 0,1 prosent. 12-månedersveksten lå på 1,0 prosent. Stavanger har hatt en oppgang i antall boliger til salgs.

Tromsø: Prisene steg nominelt med 0,9 prosent og sesongjustert 0,2 prosent. 12-månedersveksten ligger på 3,3 prosent.

Kristiansand: Prisene steg 0,8 prosent nominelt og sesongjustert var prisene flate. 12-månedersveksten ligger på 1,6 prosent.

Flere førstegangskjøpere og færre småinvestorer

Førstegangskjøpere er mindre bekymret for kortsiktige endringer i markedet og terskelen for å gå inn er lavere når prisene flater ut, mener Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (Nef). De registrerer at færre småinvestorer er i markedet.

– Boligmarkedet framstår som robust selv om de økonomiske utsiktene er usikre. Livet går videre og mange har behov for å bytte bolig også i krisetid. Historisk lav rentebelastning og god tilgang på avdragsfrihet, gjør at de aller fleste kan betjene et boliglån selv om de opplever arbeidsledighet og inntektsbortfall i en periode, uttaler Geving.

Nef forventer svakere prisutvikling enn normalt de nærmeste månedene, men viser til erfaring med tidligere kriser som tilsier at boligmarkedet vil tåle korona-krisen godt.

Obos: Uendrede priser

Obos melder om uendrede priser i Oslo. På landsbasis gikk prisene opp 0,3 prosent.

Kvadratmeterprisen i Oslo lå på 65.186 kroner og på landsbasis 56.500 kroner. 12-månedersveksten steg henholdsvis 9,5 prosent og 8,3 prosent.

– Utviklingen tyder på at boligprisene holder seg bra til tross for den ekstraordinære situasjonen vi er i. Aktiviteten har også holdt seg oppe til tross for strenge smitteverntiltak, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos ifølge en pressemelding.

Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no. Finn.no og Schibsted-avisene er i samme konsern.