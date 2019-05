Utvendig er huset på Roaldsøy i Stavanger et typisk firkantet 50-tallshus. Men man skal ikke ha kommet langt innenfor dørene før man skjønner at her bor det en dame som er over gjennomsnittet opptatt av interiør.

– Her skjer det stadig vekk forandringer, enten jeg maler en vegg eller ommøblerer. Steffen kommer rett som det er hjem til «nytt» hus, sier Silje Strømsnes (31).