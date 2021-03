Ukens grønne tips: Er det effektivt å tørke klær i vårsolen? Og å rengjøre med snø?

Vaskeekspert bekrefter og avliver noen myter om klesvask og flekkfjerning.

Et gammelt kjerringråd er å bleke det hvite tøyet i den sterke marssolen. Gjelder det fortsatt? Vi spurte eksperten. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Nå nettopp

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Eksperten: Ingun Grimstad Klepp

Utdanning: Etnologi ved Universitetet i Oslo

Jobber som: Forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslo Met

Ingun Grimstad Klepp er aktuell med bøkene «Lettstelt» og «Lettkledd» som handler om klær, klesvask og miljø. Foto: Eivind Rohne

1. Den skarpe vårsolen er god å bleke klær i – stemmer det?

– Det med å bleke klær i solen om våren, er en svært gammel tradisjon i Norge. Det å ha hvite tekstiler var prestisje. Og solen er sterkere i mars enn i november, derfor var klesvasken om våren en årlig tradisjon med bleking og tørking utendørs. Men vi har ikke så mye hvite tekstiler i dag, derfor er det ikke like aktuelt.

– Hvis det er sol, vil klærne ikke bare tørke, men også blekes. Fordelen med det er god lukt, hvitere hvitt og renere klær. Ulempene er svakere farger og raskere foreldring, altså svakere klær. Vi ønsker ikke noen av delene. Derfor:

Heng ikke ull i solen.

Heng helst ikke fargede klær i solen.

Om du soltørker alt annet enn hvite tekstiler, ta dem ned umiddelbart etter at de er tørre. Det kan gå raskere enn du tror.

2. Hva gjør det med klærne å tørke ute i solen?

– Når en tørker klær i solen, særlig tekstiler i bomull eller lin, oppstår det en kjemisk produksjon som produserer en lukt som er god. Den duften er en reaksjon. Det er den samme som oppstår i naturen når det lukter friskt ved sol etter regn. Det luktstoffet følger med klærne inn. Nyvasket sengetøy som er tørket i solen er et godt eksempel.

Klærne får en god lukt når de tørkes utendørs. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

3. Er det greit å tørke klær ute i kuldegrader?

– Kulde er livsfarlig. Det kan vi utnytte for å drepe det vi ikke liker, sengemidd er et eksempel. Gyv løs en strålende kald vinterdag – jo kaldere, desto bedre. Ut med alt som du ønsker å gi en oppfriskning: dyner, puter, overmadrasser og slikt. La det ligge ute, gjerne noen timer. Rist det godt før du tar det inn. Da fjerner du både de døde og annet rusk, samt eventuell snø. Fryseboksen er også et kaldt sted som kan tas i bruk.

4. Er det effektivt å rengjøre med snø (for eksempel gulvteppe)?

– Snø er en stille og effektiv rengjøringsvenn. Fuktig nysnø er best. Dra tepper eller andre tekstiler gjennom snøen på begge sider. Fuktigheten i snøen vil trekke ut skitt. Bank og børst deretter snøen godt av før du tar dem inn i varmen. Ettertørk litt før teppet legges på plass på følsomme gulv eller eventuelt pakkes bort.

