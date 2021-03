Les hele

«Med Betakaroten Gold har jeg følelsen av sol i livet»

Da Rolf Sørå (61) fikk hverdagen brutalt forandret, ble Betakaroten Gold en hjelp for å føle seg frisk. Fem år senere er han fortsatt strålende fornøyd med produktet: – Det beste for meg med å ta Betakaroten Gold er at brunfargen min varer lenger.

Rolf og familien har reist masse, særlig til områder med «solgaranti». Han har vært vant til å ha et lett brunstrøk. Men da han fikk en hjerneblødning for fem år siden ble ting som ga han glede: reiser, golf og sol, byttet ut med rehabilitering. Å møte et bleikt fjes i speilet om morgenen gjorde at han følte at hele livet handlet om sykdom.

– Vi har alltid vært i syden, og jeg er glad i å være i sola. Etter hjerneblødningen var jeg bare sykt bleik hele tiden og det var tungt. Det var da jeg fant Betakaroten Gold.

Rolf hadde jobbet tretti år med bank og forsikring, oppdratt to barn sammen med sin kone, og spilt seg til et handikap på 5,8 på golfbanen da han ble syk. Ett år etterpå spilte han seg til et handikap på 18.

– Det var en stor overgang fra å leve livet og ha det hyggelig, til at jeg måtte lære alt på nytt. Både å prate, gå og spille golf. Jeg skjønte fort at det ble ikke så mange soltimer på meg, og jeg er veldig glad i sol, så det var trist.

– Jeg var bare sykt bleik hele tiden. Med Betakaroten Gold fikk livet farge igjen, sier han.

Raskere og lengre brunfarge

Tanken for Rolf var å ta noen turer i solstudio for å føle seg litt friskere, men han kjente fort at det ble både tidkrevende og syntes det ga litt lite effekt. Så fikk han høre om Betakaroten Gold fra norske Good For Me, som tilfører huden farge uten å måtte være i solen.

– Det beste for meg med å ta Betakaroten Gold er at brunfargen min varer lenger, så jeg trenger ikke så mange soltimer, sier Rolf.

Han er også veldig fornøyd med at brunfargen oppleves som naturlig. Mer farge uten å måtte eksponeres så mye for sol, fører også til at han er sjeldnere solbrent enn før, forteller han, men understreker at han ikke har sluttet med solkrem.

– Solkrem er viktig, sier han.

Korona-Syden

Det siste året har Betakaroten Gold også hatt en annen viktig funksjon for Rolf og familien.

– Den 12 mars i fjor sto vi klare til å reise til Spania på ferie, men så langt kom vi altså ikke, og siden har vi jo bare vært i Norge. På mange måter er brunfargen enda viktigere nå som vi ikke kan reise til mer solrike strøk, sier Rolf.

Han har likevel funnet sin erstatning for reisene.

– Noen turer til solarium er blitt min form for korona-syden, og med Betakaroten Gold har jeg følelsen av sol i livet, uansett hvor jeg er og hvordan været er ute, sier Rolf.

Facts Fakta om Betakaroten Gold Betakaroten er en kraftig antioksidant. Fargestoffet lagres i fettvevet under huden.

I Betakaroten Gold er betakarotenet hentet fra grønnalger.

Betakaroten kan omdannes til vitamin A i kroppen. Det bidrar til å beskytte cellene mot skader.

Produktet er utviklet med kokosolje for bedre opptak fordi vitamin A er fettløselig.

100 prosent vegansk, fri for gelatin og ikke testet på dyr.

Betakaroten Gold selges i en rekke salonger over hele landet, i tillegg til Vitusapotek Apotek 1 og i Good For Mes egen nettbutikk. Betakarotentilskudd er ikke anbefalt til røykere. Anbefalt øvre grense: 4 milligram per dag.

Dette er Betakaroten Gold

Betakaroten er en antioksidant som finnes i planter og alger, for eksempel er gulrøtter rike på betakaroten. Det kraftige fargestoffet lagres i fettet under huden og gir en gyllen farge.

– Vi har hentet betakaroten fra en av naturens beste kilder, nemlig grønnalger. I tillegg har vi tilsatt kokosolje slik at kroppen din tar opp enda mer av betakarotenet, forteller Kimberly Fagerstrøm, Sales Manager i Good For Me.

Betakaroten omdannes til A-vitamin i kroppen. A-vitamin bidrar blant annet til normalt vedlikehold av huden og synet, slimhinner og immunforsvaret.

Betakaroten Gold er også tilsatt flere vitaminer og mineraler som er gunstig for huden:

Biotin: Hjelper med vedlikehold av hud og hår.

C-vitamin: Bidrar til kroppens egen kollagenproduksjon samt styrker immunforsvaret.

E-vitamin: Beskytter cellene mot oksidativt stress.

Kobber: Bidrar til normal pigmentering av hud og hår.

– Alt dette gir deg sunn hud og glød uten solskader eller skjolder. Kanskje ikke så rart at Betakaroten Gold er elsket av titusenvis av nordmenn? sier Fagerstrøm.

