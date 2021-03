Les hele

5 nyttige tips om aksjehandel

Lyst til å prøve aksjehandel? Med nettplattformen etoro er det mye enklere og tryggere enn du tror.

Med rekordlave innskuddsrenter er det mange som ønsker en høyere avkastning på sparepengene sine enn banken kan tilby. Kokken og familiemannen Markus Storm Dalseg (33) bestemte seg for å begynne med aksjehandel, for dette er spareformen som har vist seg å gi størst avkastning over tid.

– Aksjehandel er en smart måte å spare på, særlig når du kan ha et litt langsiktig perspektiv. Jeg ville lære mer om aksjehandel og prøve. Det er veldig spennende og mye enklere enn jeg trodde!

BLIR IKKE ENKLERE: Markus Storm Dalseg logger seg enkelt inn på etoro med googlekontoen sin. Her har han full oversikt over aksjene han ønsker å følge, kjøpe eller selge.

Facts ETORO eToro er en ledende online global handelsplattform.

Dette er et sosialt tradingnettverk som er bygget på kunnskapen og erfaringen til millioner av brukere fra over 140 land.

Hos etoro er det gratis å åpne en konto, og ingen provisjon på aksjer. Det er heller ikke påslag, engangsgebyrer eller dokumentavgift. På uttak er det et lavt gebyr ( 5 USD ), og ingen overføringsgebyr.

Etoro er lagt opp på en slik måte at det er lett å få tilgang. Det er raskt og veldig enkelt å bruke denne nettplattformen, og du kan gjøre små investeringer om du ønsker det.

Smartfunksjonene til etoro

Oppsettet på etoro er designet slik at det er brukervennlig og oversiktelig. Det skal være enkelt å sette seg inn i hva aksjehandelen innebærer.

– Tillit er alfa og omega for meg. Jeg må føle at jeg har oversikten og kontrollen. På etoro får jeg opp en feed med oppdaterte nyheter om aksjene jeg er interessert i. Det er også kult at jeg kan se aksjenes verdi i sanntid, og følge med på hva andre aksjehandlere gjør, sier Markus.

5 smarte tips

Her er en sjekkliste for deg som vurderer aksjesparing.

Velg et anerkjent, solid selskap som tilbyr sosial trading og meglertjenster for flere typer verdipapirer. Da får du ingen ubehagelige overraskelser. Velg en gebyrfri gebyrfri nettløsning . Da slipper du kurtasjen en megler tar for å gjennomføre et aksjekjøp. Dette er en utgift som spiser av avkastningenen, derfor er det alltid viktig å sjekke dette på forhånd. Prøv med demopenger. Hos etoro kan du prøve deg frem på en tilnærmet fullverdig versjon av handelsplattformen med kr. 1 000 000,- i demopenger. Lær av de gode aksjehandlerne. Etoros sosiale tradingnettverk gjør at du kan følge med på hva erfarne aksjehandlere gjør med investeringene sine. Lær med etoro! Her finner du nyttig veiledning om aksjehandel og finansmarkedene. De har også en podcast som dekker et bredt spekter av emner, fra grunnleggende kunnskap om aksjehandel til avanserte markedsanalyser.

KULE FUNKSJONER: Etoro har gjort det enkelt å sette seg inn i aksjehandel. Nyhetsfeeden og demokontoen er nyttige funksjoner, mener Markus Storm Dalseg.

Passer for de aller fleste

Mange tror at aksjemarkedet bare er til for de som har mye penger å investere. Men det er fullt mulig å komme økonomisk godt ut av det med mindre investeringer, spesielt nå når rentene på sparing er tilnærmet null.

Til gjengjeld må du tåle høyere risiko. Aksjesparing passer for alle som har en økonomi som tåler at sparepengene i en periode kanskje kan falle i verdi.

– Det er viktig å klare å ha «litt is i magen», og du må aldri investere mer enn du kan klare å tape. Selv startet jeg med å investere et par hundrelapper, forteller Markus Storm Dalseg.