Derfor bør du sjekke deg

– Jeg vil råde alle kvinner over 25 år til å følge screeningprogrammet for livmorhalskreft. Det kan redde liv, sier lege Daniel Sørli.

Hun har bodd i Norge i fire år, og har ennå ikke fått ordnet seg en fastlege. Hun vet at hun ikke er alene om å være i den situasjonen. Mange kommer utenlands til Norge for en kortere eller lengre periode, andre har flyttet bort fra hjembyen og fastlegen sin. Hun synes at det er flott at det finnes et trygt og seriøst tilbud for denne gruppen.

– Jeg ble anbefalt dette tilbudet av en venn, og det fungerer veldig bra for meg. Jeg vet at denne type undersøkelse redder liv, og da koster det meg lite å bestille time, sier hun.

Over 70 prosent smittes av HPV

Lege Daniel Sørli forklarer sammenhengen mellom det mest vanlige seksuelle overførbare viruset, HPV, vaksinering og livmorhalskreft.

– Humant Papillomavirus (HPV) er et virus, som spres mellom mennesker via seksuell omgang. Det er den mest vanlige seksuelt overførbare infeksjonen vi har. Av alle seksuelt aktive får over 70 prosent dette viruset, så det er mer regelen enn unntaket å bli smittet, sier han.

– Jeg sjekker meg fordi jeg vet hvor viktig det er å oppdage livmorhalskreft så tidlig som mulig. Ikke fordi jeg går og tenker så mye på at jeg kan ha det, men fordi det er greit å vite at jeg ikke har det. Det er en enkel måte å utelukke alvorlig sykdom. I Peru har vi årlige innkallinger til undersøkelse, så det er helt naturlig for meg å følge opp denne rutinen nå som jeg bor i Norge, sier Andrea Pittaluga (35).

Andrea er hos Dr.Dropin på Ensjø for konsultasjon og underlivsundersøkelse hos lege Daniel Sørli etter anbefaling av en venn.

Kan utvikle seg til kreft

Det finnes et tyvetalls varianter av viruset, men det er kun noen få varianter som kan føre til endring i cellene. Denne celleendringen finner man spesielt i livmorhalsen hos kvinner, og den er uheldig fordi den kan utvikle seg til kreft.

– Som oftest er en HPV-infeksjon helt symptomfri. Men noen av HPV-variantene kan også gi kjønnsvorter, både hos menn og kvinner. Den kan også føre til kreft hos menn, og gi kreft i munn og hals hos begge kjønn. Så det er gode grunner til skolevaksinasjonsprogrammet mot HPV, som nå tilbys både gutter og jenter i 12-års alderen. Ved vaksinering av gutter sparer vi mange kvinneliv. Årsaken til den lave alderen er at de skal få vaksinen før de blir seksuelt aktive, forklarer legen.

Unngå kronisk infeksjon

Målet med både vaksine og screeningprogrammet med celleprøver hvert tredje år er å unngå en kronisk HPV-infeksjon.

– De aller fleste kvinner, som får viruset, er kvitt det etter 15 til 20 måneder. Da er de immune mot dette viruset, på samme måte som ved en influensa. Men hos noen blir infeksjonen værende, og da spesielt i cellene i mormunnen, den lille tappen innerst i skjeden. Det er der infeksjonen eventuelt setter seg og krefttypen oppstår. Dette tar som regel mange år, og man har derfor mange muligheter til å oppdage utviklingen og redde liv, sier han.

Endring i screeningprogrammet

Ved vaksinering setter man en vaksine, som gjør at man blir immun mot de virustypene som gir celleendringer og kreft. Noen vaksineringstyper gir også beskyttelse mot kjønnsvorter i tillegg.

– Vi har i flere år nå vaksinert jenter, og vi forventer å få mye lavere dødsfall av livmorhalskreft når denne generasjonen blir godt voksne. I dag dør det dessverre fremdeles norske kvinner av denne kreftformen, sier Sørli.

Nå har også screeningprogrammet for å oppdage livmorhalskreft endret strategi. Kvinner i alderen 25 til 35 år vil undersøkes som tidligere og fortsatt få brev i posten om å ta celleprøve hvert tredje år. For aldersgruppen 35 til 65 år er det en endring.

Undersøker HPV-infeksjon

– Tidligere har patologer ved sykehusene undersøkt celler fra mormunnen tatt ved en underlivsundersøkelse, for å se om de er friske og normale eller ikke. Det nye nå er at man i først omgang undersøker om kvinner mellom 35 og 65 år har en HPV-infeksjon, som kan gi kreft. Hvis en kvinne i denne aldersgruppen ikke har det, så er det høyst sannsynlig at kvinnen allerede har hatt og bekjempet viruset. Da kan hun vente i ytterligere fem år før neste undersøkelse. Om hun har en infeksjon, så blir hun fulgt opp tettere og hyppigere, sier legen.

Oppsøk lege ved plager

Sørli understreker at det er svært viktig å følge screeningprogrammet og de helserådene som gis hos legen. Vær oppmerksom på din egen helsetilstand, også nedentil.

– Om du som kvinne opplever underlivsplager og symptomer som smerter, endringer i utfloden eller uregelmessige blødninger, spesielt etter samleie, så oppsøk lege og fortell om plagene. Selv om det ikke har gått tre år siden siste celleprøve. Det finnes også dessverre helt unge kvinner som blir syke fordi de overser symptomer. Som lege er jeg opptatt av at alle pasienter blir tatt på alvor og får nødvendig hjelp, avslutter han.