På sikt kan denne kreftformen utryddes

Det er stor sannsynlighet for at du har eller har hatt HPV-viruset uten at du vet det. Her forklarer Daniel Sørlie hos Dr.Dropin hvordan vaksine- og screeningprogrammet kan hindre viruset i å utvikle videre, i verste fall til kreft.

September er #sjekkdeg måneden. De fleste kvinner vet at vi sjekker oss for å forhindre livmorhalskreft, men ikke alle vet at livmorhalskreft kommer fra et HPV-virus. HPV-viruset er nemlig vår vanligste seksuelt overførbare infeksjon, og ikke klamydia som mange tror.

– Det er stor sannsynlighet for at du har eller har hatt HPV-viruset uten at du vet det, forklarer Daniel Sørli, lege og medisinsk ansvarlig hos Dr.Dropin.

– Man trenger ikke å bli bekymret selv om man har blitt smittet av HPV-viruset. De aller fleste HPV-virusene er helt ufarlige, men vi trenger bevissthet rundt hvorfor det både er viktig med vaksinering mot HPV-viruset og å følge Livmorhalsprogrammet. Det redder liv, sier lege Daniel Sørli.

– Humant Papillomavirus (HPV) er den mest vanlige seksuelt overførbare infeksjonen vi har. Av alle seksuelt aktive får over 70 prosent dette viruset, så det er mer regelen enn unntaket å bli smittet, sier han.

Det mange ikke vet er at HPV-viruset smitter både via hud og slimhinner, slik at bruk av kondom ikke gir 100 prosent beskyttelse. Dessuten smitter viruset mellom gutter og jenter, jenter og jenter og mellom gutter og gutter. Viruset er svært smittsomt, og du har størst risiko for å bli smittet hvis du har mange seksualpartnere. Som oftest er HPV-infeksjonen helt symptomfri og går over av seg selv.

Under går lege og medisinsk ansvarlig i Dr.Dropin, Daniel Sørli, gjennom det viktigste du trenger å vite om HVP-viruset:

1. HPV-viruset kan føre til celleforandringer

Det finnes over 100 varianter av HPV-viruset. De fleste er helt ufarlige, men det er noen få varianter som kan føre til alvorlige celleforandringer, som igjen kan føre til livmorhalskreft. De fleste HPV-infeksjonene klarer kroppen å bekjempe, men hos noen blir HPV-infeksjonen værende, og blir til en kronisk infeksjon. Denne infeksjonen kan føre til celleforandringer, oftest i cellene i mormunnen, den lille tappen innerst i skjeden.

– Det er disse celleforandringene vi ser etter når vi tar celleprøve i Livmorhalsprogrammet, forklarer Sørli.

– Det kan ta 10-20 år før en HPV-infeksjon utvikler seg til kreft. Man har derfor mange muligheter til å oppdage utviklingen, og redde liv gjennom celleprøver hvert tredje år, i Livmorhalsprogrammet, sier Daniel.

2. Hvorfor starter screeningprogrammet først ved 25 år?

Mange lurer på hvorfor man ikke skal sjekke seg for celleforandringer før man er 25 år, og hvorfor man skal fortsette å sjekke seg selv om man har fast partner.

– Unge som bytter seksualpartner hyppig har ganske stor sannsynlighet for å ha HPV-viruset. Heldigvis klarer kroppen vår å bekjempe de aller fleste HPV-infeksjonene, og derfor vil det føre til overbehandling hvis alle under 25 år skal sjekkes, forklarer Sørli.

De aller fleste kvinner er kvitt HPV-smitte etter 15-20 måneder. Da er de immune mot den varianten, på samme måte som ved influensa.

– Det er likevel viktig å være bevisst på underlivsplager og symptomer som smerter, endringer i utfloden eller uregelmessige blødninger, spesielt etter samleie, uavhengig av alder. Da skal man alltid oppsøke lege, påpeker Sørli.

3. Gir HPV-vaksine før seksualdebut

– Skolevaksinasjonsprogrammet mot HPV skal bekjempe kreft. Siden 2009 har vaksinen vært tilbudt jenter i 7. trinn. Siden 2018 har gutter også fått tilbudet, og ved vaksinering av gutter sparer vi mange kvinneliv. Årsaken til den lave alderen er at de skal få vaksinen før de blir seksuelt aktive, forklarer legen.

Vaksinen gir immunitet mot de virustypene som gir celleendringer og kreft. Målet er å unngå en kronisk HPV-infeksjon.

4. Endring i screeningprogrammet

Andrea Pittaluga (35) er opptatt av å følge Livmorhalsprogrammet og går til Dr.Dropin for å ta celleprøve.

Daniel Sørli forteller at Andrea med sine 35 år vil bli testet annerledes enn kvinner i aldersgruppen 25-35 år.

– Livmorhalsprogrammet har endret strategi. Kvinner i alderen 25 til 33 år vil undersøkes som tidligere og fortsatt få brev i posten om å ta celleprøve hvert tredje år. For aldersgruppen 34 til 69 år er det en endring. Det nye er at man i første omgang undersøker om kvinner mellom 34 og 69 år har en HPV-infeksjon, som kan gi kreft. Om hun har det, vil hun bli fulgt opp hyppigere de neste årene. Om ikke, kan man vente i fem år til neste test, sier legen.

5. Oppsøk lege ved plager

Sørli understreker at det er svært viktig å følge Livmorhalsprogrammet og de helserådene som gis hos legen. Vær oppmerksom på din egen helsetilstand, også nedentil.

– Vi har i flere år nå vaksinert jenter, og vi forventer å få mye lavere dødsfall av livmorhalskreft når denne generasjonen blir godt voksne. Men om du som kvinne opplever underlivsplager og symptomer som smerter, endringer i utfloden eller uregelmessige blødninger, spesielt etter samleie, så oppsøk lege og fortell om plagene. Også selv om det ikke har gått tre år siden forrige celleprøve, oppfordrer han.

I Norge finnes det et offentlig tilbud om undersøkelsen. Livmorhalsprogrammet – screening mot livmorhalskreft, tilbys alle kvinner mellom 25 og 69 år. Du får et brev i posten fra Kreftregisterets Livmorhalsprogram når det er på tide å ta livmorhalsprøve, og så er du selv ansvarlig for å bestille time hos lege.

6. Lurt å utelukke alvorlig sykdom

Det er denne kunnskapen som gjør at Andrea velger å ta en underlivsundersøkelse med celleprøve hvert tredje år.

– Jeg sjekker meg fordi jeg vet hvor viktig det er å oppdage livmorhalskreft så tidlig som mulig. Ikke fordi jeg går og tenker så mye på at jeg kan ha det, men fordi det er greit å vite at jeg ikke har det. Det er en enkel måte å utelukke alvorlig sykdom. I Peru har vi årlige innkallinger til undersøkelse, så det er helt naturlig for meg å følge opp denne rutinen nå som jeg bor i Norge, sier Andrea.

Dr.Dropin anbefaler alle kvinner å følge Livmorhalsprogrammet. Det er vanligst å ta celleprøve hos fastlege, men om du ønsker kan man bestille time hos privat allmennlege eller gynekolog. Det viktigste er at man får tatt prøven etter anbefalingene til livmorhalsprogrammet.

Lege og medisinsk ansvarlig i Dr.Dropin er Daniel Sørli.