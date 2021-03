Simen Spieler Nilsen har bodd på Nidelvåsen i snart sju år – nå skal OL-medaljøren flytte. Les hele

OL-helten selger boligen – går for gull

I 2018 tok Simen Spieler Nilsen OL-gull i lagtempo. Nå er skøytene lagt på hylla, og han flytter hjem til Myra der han vokste opp, og leiligheten på Nidelvåsen skal selges.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

For omkring sju år siden flyttet Simen inn i den 84 kvadratmeter store leiligheten. Da var han bare 20 år, og storfornøyd med å flytte inn i egen bolig.

– Området var populært blant unge som skulle etablere seg for første gang, og så var det positivt at man kunne påvirke hvordan det skulle se ut. Jeg valgte selv kjøkkeninnredning og farger, sier han.

Her kan du se OL-heltens bolig

En reise er over

OL-medaljøren tar imot oss i den trivelige leiligheten på Nidelvåsen, som nærmest framstår som ny.

– Jeg har jo ikke vært her så mye, forklarer skøytehelten. For med over 200 reisedøgn i året har den tidligere skøyteløperen bare vært hjemme i korte perioder.

– Ofte har jeg har vært innom for å vaske litt tøy. Så korte turer at kofferten har blitt liggende åpen. Det har ikke vært noen hensikt å rydde den bort, forteller Spieler Nilsen.

Men nå er det slutt på all reisingen. I alle fall hva trening og konkurranser angår. Etter to skadepregede sesonger la Simen skøytekarrieren på hylla foran sesongstart i 2020.

– Det var rart i starten, men også godt å være hjemme, for jeg er veldig hjemmekjær, sier Simen mens han viser vei ut på den romslige terrassen.

– Et viktig valg

Å selge bolig er ikke hverdagskost, heller ikke for OL-vinnere. Noe av det viktigste er valget av megler. Her landet Spieler Nilsen på Helga Sverdrup Hvass fra Sørmegleren.

– Jeg kjenner Helga fra før, og har stor tiltro til både henne og Sørmegleren. De er markedsledende i Arendal, så valget ble ganske enkelt, sier Spieler Nilsen før han forklarer.

– Oppfølgingen er tett, og jeg kan senke skuldrene med tanke på salget og alt det praktiske som må ordnes.

Les mer om Sørmegleren i Arendal her

Helga Sverdrup Hvass har 24 års erfaring som eiendomsmegler. Hun kjenner Arendal bedre enn de aller fleste. Les hele

Sverdrup Hvass ser fram til å bistå Simen med salget. Hun har vært megler i 24 år og er lokalkjent i området, noe hun mener er en styrke som megler.

– I Sørmegleren er målet at vi skal kjenne nærområdet best. Å selge og kjøpe boliger er noe av det største du gjør i livet, og det er viktig å føle seg ivaretatt gjennom hele prosessen. Det er en oppgave jeg ser på med stor respekt, sier hun.

Sverdrup Hvass mener Spieler Nilsen har valgt et godt tidspunkt å selge på.

– Det er mange som er på utkikk etter bolig nå. Leiligheten hans er i tillegg et glimrende eksempel på en moderne og praktisk bolig, i et område med veldig gode turmuligheter. Vrengen er bare en kort rusletur ned bakken, og Åsbieskogen ligger like bak. I tillegg har du Kjenna og Sørsvann i nærheten, så det er et rikt nærområde, forteller Sverdrup Hvass.

Koselige uteområder.

Spieler Nilsen står i vårsola på terrassen.

– Her koser jeg meg, og besteforeldrene mine må få æren for den fine hagen her, forteller Simen fornøyd og peker på den imponerende klatrerosen som snirkler seg oppover garasjeveggen like ved boligen.

Simen Spieler Nilsen har de siste årene kost seg med vårsola på terrassen etter sesongslutt. Les hele

Idretten skaper sjanser

Nå jobber Spieler Nilsen som prosjektleder for Arendal Cyckleclubs prosjekt Idretten Skaper Sjanser i Arendal.

– Min nye arbeidsplass er flytende og med noe arbeid fra hjemmekontor, har det vært veldig gunstig å bo så sentralt. Jeg tror de nye eierne vil sette pris på både boligen og beliggenheten.

Simen gleder seg til salget, og med Helga på laget går han nok en gang for gull, omtrent tre år etter gullmedaljen i Sør Korea.