Her fullfører 99 % av elevene videregående opplæring

Faglige utfordringer i trygge omgivelser ved Metis Videregående skole – midt i Bergen sentrum.

Jubelen står i taket på Metis Videregående skole når elevene, bokstavelig talt, treffer spikeren på hodet og setter kunnskap ut livet med hammer og sag. Med kun ett fag om dagen har skolen lagt godt til rette for at læring, fordypning og mestring er en naturlig del av skoledagen.

– Ett fag om dagen gir oss mulighet til å jobbe aktivt for å skape et trygt og godt læringsmiljø. Jeg mener dette er en av hovedgrunnene til at så mange som 99 % av våre elever fullfører videregående opplæring på normert tid, sier Kjartan Narvasete, rektor ved Metis videregående.

Elevene i Teknologi og forskningslære jobber med et vindmølleprosjekt som skal være med i en konkurranse i regi av NTNU. De har arbeidet teoretisk med prosjektet gjennom høsten, men nå skal de få anledning til å bruke geometri og fysiske lover gjennom byggingen av vindmøllen. Målet er å vinne konkurransen Ocean Space Race.

– Lettere å gå i dybden

Metis videregående skole har innført blokkdager der elevene kun har ett fag per dag. Dette gir dem muligheten til å arbeide fokusert og grundig med hvert fag.

En av elevene, Einar Olav Bø Tvedt, skrur inn en skrue på fagverket til vindmøllen og sier at dette er det gøyeste han har gjort på lenge.

– Siden vi har blokkdager har vi kanskje en konkurransefordel. Det er lettere å gå i dybden når vi kan jobbe flere timer sammenhengende med et prosjekt.

Tvedt har ambisjoner om å gå på Handelshøyskolen eller NTNU etter fullført videregående.

– Jeg vil bli ingeniør eller økonom, forteller han.

Tvedt søkte seg inn på Metis videregående blant annet fordi vennene hans også hadde søkt.

– Det er en god skole som er lett å komme seg til. Det tar bare 20–30 minutter med buss fra Bønes til jeg er på skolen.

Facts Skole i sentrum Metis videregående skole ligger kun et steinkast fra Bystasjonen i Bergen sentrum, med alle trafikale knutepunkter i umiddelbar nærhet.

Skolen tilbyr Studiespesialisering, Studiespesialisering med Toppidrett, Medie- og kommunikasjon, samt Salg, service og reiseliv.

Med kort vei til svømmehall, Media City, museèr og næringslivet generelt, ligger skolen perfekt til for gi elevene muligheter, utfordringer og variasjon i undervisningen.

Får tid og ro til å fordype seg i alle fag

Elevene i medie og kommunikasjon sitter spredt i klasserommet og jobber med animasjon av et spill mens læreren, Sigbjørn Vågenes, går fra elev til elev og hjelper med tips og tekniske utfordringer.

Fingrene til Helene Tellnes Helle glir over touchpaden på Mac’en – som alle elever får utdelt når de starter på skolen. Hun designer en solnedgang som stemningsbakgrunn til sitt spill.

– Konseptet er å lage en idé til et spill. Vi skal presentere vårt fiksjonelle spill i løpet av dagen, sier Helene.

Helene har opplevd en stor forandring siden hun begynte på Metis videregående skole.

– Jeg har tidligere hatt vanskeligheter med å konsentrere meg. Men her får jeg tid og ro til å fordype meg i alle fag. Problemet med å konsentrasjon har gått mer og mer over, forteller hun.

I tillegg til bedre tid og ro til å jobbe med prosjekter på skolen, kan elevene også bruke skolens utstyr på fritiden.

– Skolen legger opp til at en kan jobbe med egne prosjekter på fritiden. Vi har blant annet muligheter til å lage reklamefilmer for bedrifter og låne utstyr fra skolen, sier Helene og legger siste hånd på solnedgangen sin.

Flyttet fra Son til Bergen for å bli best

Bergen er kjent for å fostre idrettsstjerner innen mange ulike idretter. Spesielt svømming har blitt en integrert del av idrettssamfunnet i Bergen siden ADO-arena ble åpnet i 2014.

Metis videregående skole tilbyr toppidrett som en egen studieretning, der elevene samtidig får spesiell studiekompetanse. Med denne kombinasjonen og kun fem minutters gange fra Metis til ADO-arena, ble skolen et naturlig valg for stortalentet Helje Stavaas (18) fra Son.

– Jeg kunne velge mellom alle toppidrettsskoler i Norge. Men etter en privat omvisning på Metis ble jeg ganske solgt, forteller svømmetalentet med ti norske rekorder i juniorklassen.

For å bli toppidrettsutøver må man prioritere knallhardt. Døgnets 24 timer skal fordeles på trening, skole, hvile og sosial aktivitet. Kombinasjonen av en sentral skole, kort vei til svømmehallen og tilrettelagt undervisning er essensielt for å få det til.

– På toppidrett har vi tilpasset undervisning. Jeg må gå tidlig hver dag for å trene. Å få nok tid til trening, samtidig som jeg får spesiell studiekompetanse, var avgjørende, sier stortalentet.

Relasjonsbygging og godt skolemiljø

I klasserom 210 sitter blant annet Maria, Emma og Emma Louise og har undervisning i programfaget politikk og menneskerettigheter. De følger nøye med når læreren setter på «Politisk kvarter» fra NRK på storskjermen.

I dag handler det om Regjeringens Ukraina-pakke. Læreren, Kasper Sæverås, har lagt opp første del av dagen til diskusjon rundt hva elevene forstår av det som blir diskutert i «Politisk kvarter». Undervisningen består av ulike elementer som presentasjon, diskusjon, forelesning, gruppesamtaler og spill.

– Relasjonsbyggingen som en får gjort to blokkdager kunne kanskje tatt to måneder med en tradisjonell timeplan, sier Sæverås.

Kasper Sæverås underviser i politikk og menneskerettigheter ved Metis videregående skole.

Han har undervist i politikk og menneskerettigheter og historie hos Metis i 13 måneder. Han mener relasjonsbygging er den viktigste delen av jobben.

– Å skape en atmosfære, der det sosiale miljøet får alle til å føle seg trygge, er kanskje den viktigste delen av jobben. Og det blir enklere når man kan jobbe med elevene seks timer om gangen i stedet for én time her og én time der, sier han.

– Jeg er overbevist om at det er bra for skolemiljøet at vi har bedre tid. Det tvinger meg til å undervise på forskjellige måter med aktiviteter og faglig lek.

Tar pauser etter behov

Emma Louise Ruud, sier at lærerne er flinke til å tilpasse undervisningen ut ifra elevenes energinivå.

– De er flinke å tolke humør og energi i rommet. Ser de at vi er slitne har de fleksibiliteten til å legge inn en lengre pause eller bytte om på aktivitetene.

Klassekameraten Maria Eikeseth er enig og setter pris på det forutsigbare med blokkdagene.

– Vi trenger ikke bytte klasserom mellom timene og eller ha med flere bøker.

– Jeg tror jeg hadde sluttet som lærer hvis det ikke var for blokkdagene. Det gir meg mye frihet. Om jeg ser elevene er trøtte, endrer jeg på opplegget. Oppdager vi noe kult kan vi utforske det istedenfor.

De dagene Wiliam ikke har blokkundervisning bruker han tid på de som trenger hjelp av ham som mentor.

– Her på Metis får en prøvd ut det en lærer. Kunnskap skal brukes til noe. Jeg er mer opptatt av at elevene skal kunne skape noe av det de lærer enn at de kan gjengi det.

Utfordre deg selv og lære mer

Skolen har trygghet og trivsel i fokus forteller rektor Kjartan Narvasete.

– Vi har egne mentorer for elevene, sosialrådgiver og helsesykepleier på fulltid, sier han. Rektoren er opptatt av at elevene skal kunne utfordre seg selv, kjenne på mestring- og lagfølelse. I fjor høst deltok lærerne og elevene i Trolljegerprøven og konkurrerte mot hverandre.

– Vi er opptatt av at elevene skal tørre å utfordre seg selv og bli best mulig forberedt på studier etter videregående. Du må tørre å prøve noe du ikke har gjort før. Tør du å utfordre deg selv, så lærer du mer! Du kan gjøre feil på veien, og det er helt fint. Det kan vi lære av! Og på Metis skal du lære mer, om du er elev, lærer eller rektor.

– Metis er en fremtidsrettet og engasjerende skole. Vi har ikke bare fokus på fag, men på hele mennesket, avslutter rektoren.