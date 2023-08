Selger du bolig, ønsker du best mulig pris. Kjøper du, ønsker du et kupp. Årets høstmarked gir deg sjansen til begge.



– Vi opplever at boligselgere som bruker tid på å gjøre riktig vurdering fortsatt får solgt boligen raskt - og til en god pris, sier Christer Vikebø, eiendomsmegler i PrivatMegleren Vikebø & Jørgensen.

Den erfarne megleren vet hva han snakker om. I tillegg til å ha solgt boliger i Bergen i mer enn to tiår, har Vikebø gitt ut to bøker om bolighandel.

– De fleste kjøper og selger bolig i samme marked og påvirkes derfor ikke av moderate endringer i boligprisene. Det er likevel i tider som dette det er mulig å gjøre en ekstra god bolighandel.

Christer Vikebø, eiendomsmegler i PrivatMegleren Vikebø & Jørgensen, sier at det er i tider som dette at det er mulig å gjøre en ekstra god bolighandel

Nøkkelen til suksess i høstmarkedet

Ifølge Vikebø blir det i høst enda viktigere å bruke tid på å gjennomføre boligsalget på en god måte.

– Hver potensiell kjøper er viktig. Det er selvsagt essensielt å nå ut til riktig målgruppe med boligannonsen. I tillegg er jobben som meglerne gjør opp mot potensielle kjøpere minst like viktig. Selv om du kanskje bare får tre eller fire på visning, kan salgssummen fortsatt være god hvis alt gjøres riktig.

Forbrukerrådet oppfordrer boligselgere til å hente inn tilbud fra flere meglere, og Vikebø ser ingen grunn til at man ikke skal følge denne anbefalingen.

– Det er et godt råd. Slik får du avklart hvilken megler som passer best til ditt boligsalg.

Klargjøring av boligen og foto er viktig. Vikebø tror derimot det særlig er én ting selgerne bommer på.



– Jeg tror mange boligselgere undervurderer hvor viktig riktig annonsering er for sluttresultatet.



Skreddersydd verktøy

– I PrivatMegleren har vi enerett på et teknologisk smart annonseverktøy for eiendom. Vi har kalt det Presisjon.

Presisjon markedsfører boliger mot personer med behov og ønsker som passer til eiendommen som skal selges.

– Noen faller for hagen, andre drømmer om større kjøkken, bedre solforhold eller mindre vedlikehold.



– Med verktøyet Presisjon kan vi med høyere sannsynlighet treffe de som er interessert i eiendommen din, sier Vikebø

Annonseverktøyet vurderer hvordan de som ser annonsene reagerer. Og basert på dette gjøres annonseringen enda bedre.

– På denne måten kan Presisjon treffe de som med høyest sannsynlighet vil være interessert i å kjøpe eiendommen din, mener Vikebø.

– Erfaring tilsier at flere interessenter øker sannsynligheten for at din bolig blir solgt til en høyere pris.



Kjøpsmegling

Vikebø mener også at høstmarkedet er mulighetenes marked for den som skal kjøpe.

– Vi hjelper stadig flere med boligkjøp, og vi ser at muligheten for å gjøre et ekstra godt kjøp absolutt kan være til stede, særlig nå på høsten.

Ved kjøpsmegling bidrar megler med taktisk rådgivning, hjelp og anbefalinger.

– Vi ser at enkelte boligkjøpere sparer flere hundre tusen. Sånn sett er det absolutt mulig å gjøre både et godt boligkjøp og -salg i dagens marked, avslutter Vikebø.