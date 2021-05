Mange spådde nedgang i boligmarkedet da pandemien traff Norge i mars i fjor. Slik gikk det derimot ikke. – Vi opplever enorm etterspørsel etter boliger, og særlig på Landås, forteller Matias Trovik, eiendomsmegler i PrivatMegleren.

– Under koronautbruddet har boligmarkedet området vært godt hele tiden, forteller Trovik.

– Det meste blir solgt etter første visning, legger han til.

Men ingen regel uten unntak. Trovik, som er blant de mestselgende meglerne på Landås, forteller at det er mangelvare på boliger til salgs i området.

– Vi har et spesielt marked på Landås nå. Det få boliger til salgs, mens etterspørselen etter alle typer boliger er stor.

– Det er sjeldent det er så lite å velge mellom som akkurat nå, legger han til.

God prisutvikling

Trovik forteller at høy etterspørsel og lavt tilbud skaper et selgers marked hvor prisene presses opp.

Han viser til at det har vært stor interesse etter boliger på Landås de siste fem årene.

– Her er det god prisutvikling samtidig som du får mer for pengene enn i sentrum.

Foruten lavere kvadratmeterpris, inneholder området det meste du trenger i hverdagen. Det er godt kollektivtilbud, gode turmuligheter og gangavstand til de fleste servicetilbud.

– Området tiltrekker gjerne yngre kjøpere. Her får du ofte leiligheter med balkong og gode solforhold, samtidig som det er nært sentrum.

Viktig å annonsere riktig

Da Trovik nylig solgte en leilighet i Kolstibotn på Landås, opplevde han viktigheten av å nå alle potensielle kjøpere.

– Kvelden i forkant av budrunden holdt jeg visning på leiligheten med godt oppmøte. Samme kveld fikk jeg mail fra en dame som ikke hadde fått med seg at leiligheten var til salgs før etter visningen var over.

Interessenten hadde fått opp annonsen da hun surfet på internett på kvelden etter jobb. Selv om hun hadde bestemt seg for å bli boende i rekkehuset hun bodde i, visste hun at det egentlig var denne type leilighet hun var på utkikk etter.

– Det endte med at hun fikk en privatvisning morgenen etter, og et par timer senere var hun blitt eier av ny leilighet.

– Dette viser viktigheten av å treffe de riktige interessentene, uansett om markedet koker eller går tregt. Det finnes mange passive boligkjøpere som slår til om de finner den riktige boligen. Hver eneste budgiver er verdt mye for sluttresultatet, sier Trovik.

Drømmeboligen

Megleren er selv på boligjakt og er ikke i tvil om hvor han vil bosette seg.

– Det fine området, miljøet og det gode naboskapet som finnes her gjorde at også jeg har «falt» for Landås.

Trovik bor nå i sentrum, og det han savner mest er å nyte en solskinnsdag på egen balkong.

Han er glad i 50-tallsstilen som finnes på Landås, og mener den kan bli veldig fin om den moderniseres riktig. Selv har han solgt et par «drømmeboliger» på Landås.

– Det er mange som klarer å bevare 50-tallsstilen samtidig som den er blitt modernisert med gjennomført «Landås-stil». Det er noe slikt jeg ønsker for å skape min egen drømmebolig.

Nå som våren er kommet og høysesongen for boligsalg starter, dukker kanskje drømmeboligen til Trovik opp på Landås. Med mindre han selger den for deg i stedet.

Megleren peker på at svært mange aldri oppdager hvor mye Landås har å by på. Særlig gjelder dette kjøpere av leiligheter.

– Svært mange leilighetskjøpere søker i eller like utenfor bykjernen. Her er kvadratmeterprisen betydelig høyere. I tillegg kan du i de fleste tilfeller se langt etter både balkong og gode solforhold.

Trovik peker på at den største kjøpergruppen ikke er aktivt på jakt etter bolig på Landås, men at de absolutt lar seg “lokke” på visning.

– Vi har enerett på den digitale annonseløsningen KLiKK i Norge. Ved hjelp av algoritmer og kunstig intelligens kan vi nå alle de potensielle kjøperne - også de som ikke aktivt ser etter bolig på Landås.

Nettopp det kommer selgerne til gode.

– Det er klart at den som er vant til sentrumsmarkedet åpenbart opplever at du får svært mye for pengene på Landås. Slikt blir det ofte både budrunder og prisrekorder av.