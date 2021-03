Les hele

– Åpner utvilsomt mange dører

Har du fagbrev eller lang yrkeserfaring - og lyst på nye, relevante utfordringer? Les hvorfor disse fire studentene valgte Fagskolen i Viken for å komme videre i karrieren.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Mange er ikke klar over det, men det finnes gode muligheter for å ta høyere yrkesfaglig utdanning - uten at du må søke deg inn på universitet eller høyskole.

Ved Fagskolen i Viken kan du som har fagbrev eller relevant yrkeserfaring nemlig velge blant en rekke korte og yrkesrettede utdanninger innen både tekniske fag, reiseliv, ledelsesfag og helse- og oppvekstfag.

Studiene kan tas på deltid, nettbasert eller fulltid ved studiestedene i Fredrikstad, Indre Østfold, Kongsberg, Vestby, Strømmen, Rud, Bjørkelangen og Geilo. De nettbaserte utdanningene er lagt opp med samlinger og nettundervisning og er derfor fleksible. De passer derfor godt for deg som har jobb ved siden av eller bor litt lenger unna.

Under kan du lese hva fire Fagskolen i Viken-studenter sier om Fagskolen i Viken - og ikke minst hvordan de mener studiene påvirker karrieren.

ANGRER IKKE: Bendik Mong (27) stortrives som student på industriell design-studiene ved Fagskolen i Viken, avdeling Kongsberg. Les hele

– Gode forutsetninger for spennende jobber

Navn: Bendik Mong

Studerer: Industriell digitalisering ved Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg

Etter nesten seks år i jobben som dataelektroniker begynte Bendik Mong å kjenne at han ønsket å utvikle seg.

– Det var en bekjent av meg som tipset meg om industriell digitalisering ved Fagskolen i Viken. Jeg skjønte raskt at dette er en bred linje man kan få nytte av på forskjellige felter innen industrien, sier han.

Etter studiet kan man jobbe med alt fra pumpestyring til kvalitetskontroll av produksjonslinjer, for å nevne noe, legger Mong til.

Snart halvveis ut i det toårige studiet er han fortsatt ikke i tvil om at han tok et riktig valg.

– Man tilegner seg en kompetanse det er stor etterspørsel etter, og det er veldig motiverende å vite at studiet gir svært gode forutsetninger for å få spennende jobber.

Les hele

– Bedre rustet i jobben min

Navn: Hilde Elin Aasvistad

Studerer: Observasjon og vurderingskompetanse ved Fagskolen i Viken studiested Fredrikstad

Ved siden av full jobb tar hjelpepleier Hilde Elin Aasvistad studiet Observasjon og vurderingskompetanse i helsetjenesten. Ifølge 44-åringen har hun blitt helt bitt av studiebasillen.

– Allerede i første del av studiet fikk jeg ny og viktig kunnskap om blant annet kartlegging av observasjon. Det har jeg fått god bruk for i jobben min, forteller hun entusiastisk.

Aavistad sier videre at hun også har fått en større trygghet i jobben.

– Nå kan jeg bruke det kliniske blikket mitt til lettere å observere forverrelse av sykdom i et tidlig stadium - og å sette i gang tiltak som kan forebygge dette. Jeg føler meg rett og slett bedre rustet til å gjøre jobben min.

TILBAKE PÅ SKOLEBENKEN: Henrik Jensen angrer ikke på at han ble fulltidsstudent. Les hele

– Åpner utvilsomt mange dører

Navn: Henrik Jensen

Studerer: Informasjonsmodellering (BIM) ved Fagskolen i Viken, studiested Vestby

Henrik Jensen har bakgrunn som tømrer med mesterutdannelse. Han hadde jobbet i rundt 20 år da han i fjor begynte på informasjonsmodelleringsstudiet (BIM).

– Jeg har alltid hatt en interesse for tegninger og modeller generelt. Da jeg startet på studiet, innså jeg at jeg burde gjort dette for ti år siden. Samtidig ser jeg verdien av at jeg har med meg lang praktisk erfaring, sier 40-åringen.

Han ikke i tvil om at studiet vil komme til nytte når han snart skal søke jobber.

– Jeg er fortsatt usikker på hva jeg skal etterpå, men vet at jeg ønsker å bidra til å effektivisere byggebransjen, sier han og fortsetter.

– Bruk av BIM-modeller, prosesser, samhandling og teknologi gir muligheten til å illustrere informasjonen og å få god kontroll over hva bygget inneholder. Den kompetansen BIM-studiet gir, åpner utvilsomt mange dører innen bygg- og anleggsbransjen.

MIDT I BLINKEN: Jeanett Hetland stortrives som deltidsstudent. Les hele

– Har tilegnet meg viktig kompetanse

Navn: Jeanett Hetland (40)

Studerer: Barn med særskilte behov ved Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad

– Fagbrevet mitt som barne- og ungdomsarbeider er fra 2006, så jeg følte det var på tide å heve kompetansen, sier Jeanett Hetland, som til sommeren er ferdig med deltidsstudiet Barn med særskilte behov. Studiet er for dem som allerede jobber med barn i barnehage eller på skole.

– Gjennom studiene ved Fagskolen i Viken har jeg tilegnet meg en viktig og nødvendig kompetanse. Det har har ført til at jeg nå er en tryggere profesjonsutøver, sier Hetland og fortsetter.

– Halvveis i studiene sa jeg til kollegene mine at alle burde ta dette studiet. Ikke bare fordi det er nyttig med påfyll, men fordi det hever kompetansen blant fagarbeiderne og assistentene. Det gjør det også enklere å ta tak i elevers utfordringer tidligere.