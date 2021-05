Store kunstopplevelser i vakre omgivelser: Slik blir sommeren på Galleri F15

Den ellevte utgaven av Momentum-biennalen arrangeres mellom 12. juni og 10. oktober, og for første gang flyttes deler av utstillingen ut i det historiske herregårdslandskapet på Alby gård. – Målet er å skape heldagsopplevelser for nye besøkende og stamgjester, sier direktør Dag Aak Sveinar.

Med beliggenhet i et historisk herregårdslandskap på Alby Gård utenfor Moss, har Galleri F15 en egenart som ligger i kombinasjonen kunst, bygningsarkitektur og natur.

Det er denne kombinasjonen som skal løftes opp og frem i sommer:

– I år legger vi opp til at besøkende skal ut og bevege seg. De store, vakre områdene ved galleriet skal utnyttes. Ikke bare parken rett utenfor, men også stiene som går inn i landskapsvernområdene som er ekstra idylliske nå om sommeren, sier direktør ved Galleri F15, Dag Aak Sveinar.

– Om du ønsker deg en mental timeout i sommer, er det hit du skal dra.

Tar med kunsten ut i landskapet

Momentumbiennalen er galleriets største internasjonale satsning og vises annethvert år. For første gang blir det omkringliggende naturlandskapet tatt i bruk under utstillingene.

– Vi har bygget tre paviljonger som skal stå ute i området gjennom hele sommeren. Disse er ikke tilfeldig plassert, men er satt opp på plasser som er kulturhistorisk viktige, sier Sveinar og utdyper:

– Den ene paviljongen står nøyaktig der arbeiderne tidligere bodde på Alby gård. En annen står inne i edelgranskogen som ble plantet av tidligere gårdeiere. Dette skaper en vertikalitet i utstillingen. Kunsten som vises inne i paviljongen er ny, samtidig som forbindelsen til fortiden er sterk.

Laget kunsten sin på Alby gård

Frigjøring, robusthet, oppreisning, dannelse og overføring av alternative narrativer er noe av det som har påvirket utstillerne i den ellevte Momentumbiennalen, som i år har fått navnet «HOUSE OF COMMONS».

De 28 utøverne består i stor grad av kunstnere som har kommet til Oslo og Norge av ulike grunner, men som nå har Norge som base. For en av kunstnerne, japanskfødte Daisuke Kosuge, blir det ekstra spesielt å stille ut på Galleri F15 i sommer. Deler av videoprosjektet hans er nemlig spilt inn på Alby.

Et friområde for alle

Direktør Dag Aak Sveinar tror på godt besøk i sommer, og har et aldri så lite håp om å se flere nye ansikter.

– Målet er å skape flotte heldagsopplevelser både for stamgjester og nye besøkende – uansett alder og interesser. Vi har ingen fast kunstsamling, alt er temporært, noe som bidrar til at kunstinteresserte vender tilbake år etter år. Forhåpentligvis kan vi nå sørge for at enda flere barnefamilier, gjennomreisende og nysgjerrige tar turen innom oss. Kanskje vekker vi en gryende kunstinteresse hos noen også? smiler han.

Utendørspaviljongene er ikke det eneste som er nytt for sesongen.

– Vi har nettopp åpnet «nye» Alby kafé, det vil si at de nye driverne har pusset opp og utvidet den gamle. En helt utrolig oppgradering når det gjelder design og interiør, og i disken finner du mange nye fristelser, sier Dag Aak Sveinar, før han avslutter med noen betryggende ord til kafeens stamgjester:

– Den tradisjonelle Albykringla serveres selvsagt fortsatt!