Dårlig ånde? Her er tannlegens beste tips for frisk pust

Ifølge tannlege Øivind Berg er dårlig ånde et utbredt problem han stadig vekk får spørsmål om. For veldig mange er løsningen et norsk produkt som har vært på markedet i årevis.

– For dem det gjelder kan det oppleves veldig sosialt ødeleggende. Det er ikke hyggelig for noen å måtte sitte tett på en med dårlig ånde, sier Øivind Berg.

Han er tannlege ved Askim Tannhelsesenter og har daglig mellom 15 og 20 kontrollpasienter. Tannkjøtt og generell tannhelse er alltid et tema, og i veldig mange tilfeller blir ånden også et naturlig samtaletema.

– Mange sliter med dette, men blir først klar over det når de får klager fra omgivelsene, sier Berg.

Ifølge den erfarne tannlegen er det kort fortalt tre hovedårsaker til at den vonde lukten oppstår.

– Dårlig ånde kan komme av både tannkjøttproblemer og sure oppstøt. I rundt 90 prosent av tilfellene skyldes det riktignok forhold i munnhulen. Da kommer den vonde lukten fra luktproduserende bakterier som produserer svovelholdige forbindelser, forklarer han.

Det er hjelp å få

Heldigvis finnes det løsninger også når dårlig ånde har sammenheng med forhold i munnhulen.

– For veldig mange kan problemet helt enkelt løses ved å ta Zinkoral, sier Berg.

De norske sugetablettene inneholder en spesiell sinkforbindelse (aminokelert sink). Disse nøytraliserer raskt de illeluktende svovelgassene som er opphavet til lukten, forklarer tannlegen.

Han har selv brukt produktet i mange år og sier han er spesielt imponert hvor lenge hver tablett virker.

– Effekten varer faktisk i opptil 6 timer. Tar du en tablett om morgenen, har man med andre ord frisk pust til langt utpå dagen, sier Berg.

– Årsaken er at sinkionene binder seg til spytt, bakterieoverflater og slimhinner. På den måten klarer ionene å holde seg lenge i munnhulen.

KJENT PROBLEM: Tannlege Øivind Berg ved Askim Tannhelsesenter får stadig vekk spørsmål fra pasienter som ønsker å bli kvitt dårlig ånde.

Gode tilbakemeldinger

Berg var ferdigutdannet i 1994, og da Zinkoral kom på markedet i 1997 tok det ikke lang tid før han begynte å bruke det selv - og også anbefale det til andre.

– Dette produktet har med andre ord fulgt meg i godt over 20 år, og i løpet av disse årene har jeg med stor trygghet anbefalt det til veldig, veldig mange. Dette kan vi gjøre fordi vi vet at det virker og er uten bivirkninger, sier han.

Ifølge Berg opplever han til stadighet at pasienter blir svært positivt overrasket når de forstår hvor enkelt de kan bli kvitt den plagsomme ånden.

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger. Har man slitt med dårlig ånde over tid, kan det forandre veldig mye når problemet plutselig er løst ved noe så enkelt som sugetabletter, påpeker han.

Viktig å undersøke

Selv om bruk av Zinkoral gir frisk pust, anbefaler Berg at man uansett oppsøker tannlege hvis man over tid har opplevd dårlig ånde.

– Det er alltid lurt å la tannlegen ta en sjekk. Da får man for sikkerhets skyld utelukket mer alvorlige ting som tannkjøttssykdom, sier han.

Ifølge Berg kan tannlegen ofte også gjøre en ren måling av hvordan det står til med ånden.

– Dette gjøres ved hjelp av et såkalt halimeter – et instrument som kan måle de illeluktende svovelholdige gassene når man puster ut. Er man usikker på hvordan det ligger an med ånden, vil man da få et tydelig svar på dette, forklarer han.

Facts Ofte stilte spørsmål om Zinkoral Hva er Zinkoral? Zinkoral er sugetabletter som motvirker dårlig ånde og gir naturlig frisk pust. Hvorfor er Zinkoral effektivt mot dårlig ånde? Dårlig ånde skyldes i de fleste tilfeller svovelholdige forbindelser i munnhulen. Sink har den egenskap at det binder seg til svovel og eliminerer den vonde lukten. De velsmakende og effektive Zinkoral-tablettene inneholder 6,8 mg sink. Hvor ofte bør jeg ta Zinkoral? Anbefalt døgndose er 1–3 tabletter. Kan Zinkoral misfarge tennene mine? Nei. Zinkoral-tablettene påvirker ikke tennenes farge slik for eksempel munnvann med klorhexidin gjør. Hvem står bak Zinkoral? Zinkoral er utviklet av norske forskere og har vært på markedet siden 1997. Det er EFI som distribuerer Zinkoral. Hvor kan jeg kjøpe Zinkoral? Du kan bestille Zinkoral her. Hva koster Zinkoral? Ordinær pris på 1 boks med Zinkoral; kr 99,-. I februar får du 25 % rabatt på Zinkoral. Bestill her! Du kan også abonnere på Zinkoral. Som abonnent mottar du startpakke med 1 boks Zinkoral for kun 39,- inkl. frakt. Totalpris pr. ordinær forsendelse: kr 279,50. En ordinær forsendelse inneholder 3 bokser og kommer hver tredje måned. Som abonnent betaler du kun kr 83,50 per boks. Les mer her! Kilde: Efi.no

KAN LØSES: Tannlege Øivind Berg anbefaler Zinkoral til pasienter som ønsker frisk pust.

Tannlegens tips til frisk pust

1. Vær nøye med tannhygienen

Gjør tannpuss og bruk av tanntråd/tannstikker til rutine.

2. Bruk Zinkoral

I de fleste tilfeller skyldes dårlig ånde svovelholdige forbindelser i munnhulen. Sink, som det er 6,8mg av i Zinkoral-tablettene, har den egenskap at det binder seg til svovel og dermed eliminerer den vonde lukten.

3. Spis regelmessig

Luktproduksjonen er størst mellom måltidene. Det kan derfor hjelpe å spise jevnlig.

4. Oppsøk tannlege

Hvis man sliter med dårlig ånde, er det også viktig å oppsøke tannlege slik at man får undersøkt tennene og utelukket eventuelle sykdommer i munnhulen.