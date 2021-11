Norges neste industrieventyr: – Vinnerne blir de som er best på geografiske data

Norsk havvind skal forsyne Europa med strøm og sørge for titusenvis av nye arbeidsplasser langs kysten vår. Utbyggingen av vindturbiner og landbaser krever tilgang til enorme mengder geografiske data og gode analyseverktøy. – Vi kommer til å spille en viktig rolle fra dag én, sier Ådne Kyllesø og Tor Egil Aas i Geodata.

Ifølge det internasjonale energibyrået IEA vil havvind kunne utgjøre 20 prosent av elektrisitetsproduksjonen i 2040 og med det bli den største elektrisitetskilden i Europa. Flere europeiske land er for lengst i gang, og i fjor åpnet regjeringen to områder for havvind på norsk sokkel, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Ådne Kyllesø og Tor Egil Aas er kundeansvarlige for havvind og fornybar energi i teknologiselskapet Geodata, og er ikke i tvil om hvem som etter hvert vil stikke av med konsesjonene for utbygging:

– Vinnerne blir de energiselskapene som viser at de forstår hvordan en slik installasjon kan etableres og driftes uten at det går på bekostning av eksisterende miljø, natur og næringsliv, sier de.

Vil spille en viktig rolle

Regjeringens veileder for arealtildeling legger vekt på at etableringen av vindturbiner ikke skal komme i konflikt med fiskeri- og petroleumsvirksomhet – samt at naturmiljøet, fisker og fugler, ikke skal bli skadelidende.

– Hvordan vil vindturbiner påvirke gyting og stress for fisk? Vil sjøfugler og trekkfugler unngå områdene eller kollidere med turbinene? Tilgang til geografisk data er avgjørende for å velge riktig lokasjon, sier Ådne Kyllesø.

Geodata leverer i dag løsninger innen geografiske data og teknologi til 95 prosent av olje- og gassaktørene på norsk sokkel. Nå ser de frem til å spille en viktig rolle også i havvindindustrien.

– Utbygging og drift av havvind krever at du har forståelse for havbunnen, dyreliv, skipstrafikk og infrastruktur i nærheten. Dette er kunnskap og teknologi vi har jobbet med i tredve år, og som vi gleder oss til å bruke i et nytt marked, supplerer Tor Egil Aas.

Geografiske data og teknologi vil være helt sentralt når Norge satser på havvind, se video:

Hvor skal landbasene ligge?

En viktig del av havvindutbyggingen, og noe som garantert blir diskutert heftig i årene som kommer, er hvor landbasene skal ligge.

Det er mange kriterier som spiller inn når havneområdene skal velges. Kaiene må være dype nok, og det bør ikke være hindringer – som bruer, oppdrettsanlegg og sjøtrafikk – på vei ut til områdene. Samfunnet må være rustet til å ta imot, potensielt, flere tusen arbeidstakere, kanskje er det også behov for kort reisevei til flyplass. Og hvordan er området regulert?

Ved hjelp av ulike analyser som tar høyde for logistikk, reguleringsplaner, havnedybde og industri kan Geodata identifisere havneområdene som er best egnet.

– Vi bruker ArcGIS fra Esri, en programvare som allerede brukes i havvindindustrien verden rundt, til å simulere hvilke områder som egner seg for utbygging. Vi har på eget initiativ kjørt simuleringer for de områdene som er aktuelle i forbindelse med utbygging av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, så her kommer kundene våre til dekket bord, smiler Ådne Kyllesø.

Facts ArcGIS fra Esri Esri er verdens ledende leverandør på programvare for geografiske informasjonssystemer (GIS). Med ArcGIS kan du koble data mot kart for å se nye sammenhenger og ta bedre beslutninger. Programvarene fra Esri gir deg enorme muligheter. Det er ikke bare et sted å koble data og kart sammen, men en plattform for å gjøre analyse, lage applikasjoner, samle inn data, vise sammenhenger og mye mer. Les mer her

Kartlegger komplekse grunnforhold

Geodata kan bidra i alle faser av havvindsutviklingen. De kommende årene vil førsteprioritet være å hjelpe selskaper med prekvalifisering og konsesjonssøknad.

– Vi tror søknadsprosessen blir tilnærmet lik den som finnes når man søker konsesjonen innen olje- og gass, noe vi har lang erfaring med. I tillegg til at vi bidrar med samlet tilgang til nødvendige data og en teknologisk plattform for å gjøre analyser, har vi verktøy for å kartlegge komplekse grunnforhold, sier Ådne Kyllesø og utdyper:

– Uforutsette grunnforhold er en av de største usikkerhetene i et havvindsprosjekt og påvirker prosjektkostnader, design, planer, konstruksjonsmetoder, lønnsomhet og er viktig for helse og sikkerhet.

Geodata har systemer og verktøy som gjør det mulig å planlegge vedlikehold og beredskap ved å ta hensyn til vær, vind og bølger.

Langsiktig engasjement

Etter hvert som konsesjoner tildeles og havvindparker bygges ut, vil geografiske analyser og systemer fortsatt være sentralt for å følge med og ta riktige beslutninger. Derfor er Ådne Kyllesø og Tor Egil Aas sikre på at Geodata kommer til å være dypt involvert i havvindindustrien i årene fremover.

– Vi har beredskapsverktøy som kan håndtere situasjoner som krever strakstiltak, så vel som systemer som gjør det enklere å planlegge vedlikehold og optimal nedetid ved å ta hensyn til vær, vind og bølger.

– Våre verktøy gir svar på hvilke ressurser som finnes i området, nærliggende fartøy, værforhold og kontaktinformasjon, avslutter de.