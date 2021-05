Tonje og Kristoffer lette etter et småbruk. I Ringsaker kommune fant de drømmestedet. Mer enn 200 år gamle Thorstad gård ble basen for et aktivt liv og en bedrift med internasjonal suksess.

Det unge ekteparet har skapt 26 nye arbeidsplasser i bygda. Bedriften deres, Non-stop dogwear, utvikler, designer og selger hundeutstyr over hele verden.

Da vi så småbruket på Brøttum trodde vi nesten det var for godt til å være sant. Men plutselig var det vårt, med masse plass til å boltre seg på, kjempefin utsikt og skiløyper rett utenfor gjerdet, sier Tonje Wahl Evensen.

Drømmeplassen på Brøttum

Bygningsmassen på Thorstad besto av våningshus, stabbur, hytte og en falleferdig låve. I våningshuset i skogkanten bor Tonje og Kristoffer med tre barn og tre hunder. Flere av de andre husene er bebodd av folk som jobber i Non-stop Dogwear. Hovedkontoret er i låven der de gamle veggene er beholdt.

– Når folk kommer på besøk til kontoret, tror de gjerne at de har kjørt feil, forteller paret.

Kristoffers snekkerkunnskap kom godt med da låven ble satt i stand og omgjort til funksjonelle lokaler. Nå utvikles topp moderne hundeutstyr for hele verden herfra. Alt ligger til rette for at drevne hundesportutøvere kan teste prototypene i det flotte terrenget rundt gården.

– Skiløypa går rett utenfor, det er fint jaktterreng og masse plass å boltre seg på. Forholdene er optimale for et aktivt familieliv med hund, sier Kristoffer. – Logistikken med aktive unger går opp på en helt annen måte, det er kort vei til alt, sier Tonje.

Folk kjøper for å bo

I de 15 årene Milena har vært eiendomsmegler i Ringsaker, har etterspørselen vært jevnt stigende. Interessen er størst rundt byene, men det er også god interesse på bygdene rundt. Den sentrale beliggenheten på Innlandet er viktig for mange - om den ene jobber på Lillehammer og den andre på Hamar, ligger Ringsaker kommune ideelt til - midt imellom.

POPULÆRT: Eiendomsmegler Milena Løftingsmo merker at stadig flere etterspør muligheten for å kombinere pendling med hjemmekontor i romslig bolig.

– Vi har byene Brumunddal og Moelv for dem som vil være tett på alle tilbudene, og vi har i tillegg flotte og mer landlige områder for dem som ønsker seg et liv nær naturen.

Boligprisene i Ringsaker viser en jevn stigning, uten brå svingninger. Gjennomsnittsprisen for en enebolig i kommunen ligger i underkant av tre millioner kroner, med et par hundre tusen mer for en bolig i sentrale Brumunddal.

Det er stadig småbruk til salgs i alle prisklasser, og med ca 3 millioner kan man komme langt, men som alltid med eiendom: Beliggenheten er viktig.

– Her kjøper folk i hovedsak for å bo, markedet er ikke drevet av spekulanter på jakt etter kortsiktig gevinst, fortsetter hun.

Økning i folketall

Ringsaker er kommunen som går motstrøms når det gjelder den mye omtalte flukten fra bygda. I flere år har folketallet økt, og paret på Brøttum har definitivt gjort sitt; med tre barn og 26 unge ansatte fra åtte forskjellige nasjoner.

– Her har vi kort vei til alt, og skiløypa går rett utenfor, det er fint jaktterreng og masse plass å boltre seg på. Forholdene er optimale for et aktivt familieliv med hund, sier Kristoffer Grøtan Olsen.

Paret møttes på Lillehammer da begge konkurrerte aktivt i hundekjøring. Oslogutten Kristoffer tok fagbrev som snekker for å jobbe i Oslo Brann- og redningsetat, mens Tonje, som er oppvokst på Elverum, tok profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. De delte interessen for fjell og ski, og reiste nesten hver helg ut av byen for å komme seg på fjellet. Ikke rart at tanken om et småbruk stadig dukket opp.

BLE ET LEVEBRØD: – Det å se Hårek løpe uanstrengt i en sele var et veldig spesielt øyeblikk og vi fikk en enorm motivasjon til å dele denne gleden med andre hundeeiere og deres hunder. Vi hadde i utgangspunktet lagd en sele til vår egen hund, og visste ikke da, at vi skulle leve av akkurat dette de neste årene, sier Tonje.

Begge konkurrerte på internasjonalt nivå i hundekjøring, og den korthårete vorsteheren deres, Hårek, var en av de mest lovende hundene innen snørekjøring på ski. Det var nettopp hundeinteressen som dannet utgangspunktet for Non-stop dogwear.

– Hårek løp som en gepard når han var løs; lett og grasiøst, men med trekksele på fikk han problemer. Siden ingen seler passet, måtte vi utvikle vår egen. Vi begynte å sy. Vi prøvde og feilet, sydde og testet, forteller Tonje.

Resultatet ble det paret i dag kaller Freemotion Harness, en sele som gir hunden bevegelsesfrihet og frie luftveier når den løper og trekker.

Facts RINGSAKER - HAR NOE FOR ALLE: Nært alt: Ringsaker ligger midt i Mjøsregionen som har et stort arbeidsmarked og mange gode utdanningsinstitusjoner. Kommunen er Innlandets største og mest folkerike. Uavhengig av hvor i kommunen du bor, har du nærhet til alle de fem Mjøsbyene Brumunddal, Moelv, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Med togavganger hver time er det også flere som pendler til Oslo

Bolig: Kommunen har byggeklare tomter og nye leilighetskomplekser, med boenheter i ulike størrelser og prisklasser. Dersom du ønsker å bo i mer landlige omgivelser finnes det stadig hus til salgs i bygdene.

Shopping og mat: I kommunens to byer, Brumunddal og Moelv finnes både de store kjedebutikkene og de små nisjebutikkene. På byenes kafeer og restauranter kan du ta en pause, enten det er fra shoppingen, middagslagingen eller du bare har lyst på en god kopp kaffe.

Barn: Det er full barnehagedekning i Ringsaker, og det legges vekt på et godt pedagogisk innhold i barnehagene. De siste ti årene er det bygget flere nye skoler, idrettshaller og svømmebasseng, og det er også et eget Newton-rom og et matkultursenter for barn tilknyttet undervisningen.

Aktiviteter: I Ringsaker er det lett å engasjere seg i lokalmiljøet. Her ligger alt til rette for et aktivt liv, enten en ønsker å delta i organiserte aktiviteter eller å finne på ting selv. Det finnes lag og foreninger innen de fleste områder

Friluftsliv: Uansett hvor du bor i Ringsaker har du både fjellet og Norges største innsjø Mjøsa i nærheten. Hele kommunen byr på gode treningsmuligheter for den som liker å bevege seg, både langs gang- og sykkelveger og i skogsterreng. Det varierte landskapet gir fantastiske sykkelmuligheter for hele familien. På vinterstid kjøres det opp skiløyper i de mange lysløypene over hele kommunen. Norges største hytteby, Sjusjøen, ligger i Ringsaker. Om sommeren er Norges største innsjø arena for båtfolket, badende barn, padlere og Innlandets store stolthet, Skibladner. Med 11,4 mil strandlinje gir Ringsaker god tilgang til Mjøsa.

Lokal støtte

– Det er klart det har vært hektisk. Vi flyttet oppover i 2012 med to barn som kom tett etter hverandre, bedriften skulle utvikles og bygningene restaureres.

Både hun og Kristoffer understreker hvor godt de er blitt tatt imot i kommunen:

– I starten var vi dårlige til å benytte oss av hjelpen vi kunne få fra kommunen og Innovasjon Norge, vi hadde vel rett og slett ikke kapasitet til å sette oss inn i mulighetene. Det var næringssjefen i kommunen som tok kontakt med oss.

– Vi har bare godt å si om dialogen med kommunen, fylket og Innovasjon Norge. De har hjulpet oss til å se løsninger og knytte kontakter, for eksempel med Forsvaret og Politiet, som vi jobber med nå. De har også hjulpet til slik at vi og andre gründerbedrifter i området har blitt kjent med hverandre og kan utveksle erfaringer. Vi opplever at det vi gjør blir sett og satt pris på av kommunen.

Det samme gjelder også nærmiljøet. På butikken er det alltid noen å hilse på. I lokalsamfunnet er det mange aktive barn og foreldre, her er for eksempel fotball, håndball og treningssenter. Slalåmbakken er så nær at ungene ordner seg selv.

Lokale fordeler

Da Tonje og Kristoffer flyttet til Brøttum var det ingen som hadde hørt om corona-viruset. Men når de blir bedt om å liste opp de tre beste tingene ved å bo slik de gjør nå, kommer livet under pandemien på førsteplass:

– Vi har kunnet bevege oss, til tross for pandemien. Ingen går oppå hverandre her, sier Kristoffer.

Da Norge stengte ned pakket de pulken og dro på telttur med barn og hunder uten en gang å måtte sette seg i bilen.

– Her har vi alt, det er bare billigere og finere, det er de begge samstemte om.