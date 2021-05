Les hele

Treningsfrue om betakaroten: – Behøver ikke være så mye i solen

Treningsfrue er ikke i tvil om hvilket produkt hun velger for å «kickstarte» brunfargen nå som våren er her.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Mange kjenner Treningsfrue, eller Camilla Aastorp Andersen, som en sunn og inspirerende treningsprofil. Hun har i flere år brukt Betakaroten original fra Good For Me, men gikk for tre år siden over til produsentens nye produkt, Betakaroten Gold.

– Jeg har de siste årene hatt veldig god erfaring med Betakaroten Gold, og produktene er så bra at jeg ikke ser noen grunn til å bytte produsent, sier Camilla.

Veldig fornøyd

Betakaroten Gold er utformet med en vegansk softgel, og kilden til betakarotenet er helt naturlig og hentet fra grønnalger.

–Jeg synes jeg får en fin og gylden farge, spesielt i kombinasjon med sol. Jeg opplever at jeg blir raskere brun enn tidligere og liker fargen veldig godt. Det er også positivt at produktet er vegansk og ikke testet på dyr. I tillegg bruker de kokosolje fremfor raffinert olje, sier Camilla.

Facts Fakta om Betakaroten Gold Betakaroten er en kraftig antioksidant. Fargestoffet lagres i fettvevet under huden.

I Betakaroten Gold er betakarotenet hentet fra grønnalger.

Betakaroten kan omdannes til vitamin A i kroppen. Det bidrar til å beskytte cellene mot skader.

Produktet er utviklet med kokosolje for bedre opptak fordi vitamin A er fettløselig.

100 prosent vegansk, fri for gelatin og ikke testet på dyr.

Betakaroten Gold selges i en rekke salonger over hele landet, i tillegg til Vitusapotek og Apotek 1 og i Good For Mes egen nettbutikk. Betakarotentilskudd er ikke anbefalt til røykere. Anbefalt øvre grense: 4 milligram per dag.

Betakaroten fremfor solarium

Treningsprofilen er veldig bevisst på å bruke solkrem året rundt, og ettersom hun ikke lenger bruker solarium, er betakaroten et alternativ som fungerer godt for henne.

– Huden blir gyllen, og på sommeren opplever jeg at jeg får raskere farge slik at jeg ikke trenger å oppholde meg så mye i solen som jeg kanskje ellers ville gjort. Jeg er i hvert fall veldig fornøyd med produktet, sier hun.

Kosmetisk sykepleier, Mariam Larsen, er opptatt av at kundene hennes skal beskytte huden året rundt. Dette er spesielt viktig mot våren og sommeren, når solen kommer for fullt. Hun anbefaler å unngå lang steking i solen så raskt den dukker opp, men heller gå for solbeskyttelse og antioksidanter i form av betakaroten.

– Slik får du en gradvis tilvenning til solen og dermed en sunn og varig brunfarge, sier hun.

Facts Mariam Larsens beste soltips for «kickstart» av vår- og sommersesongen: Solkrem, helst faktor 30 - 50.

Antioksidanter på huden.

Betakaroten.

Drikk masse vann og bruk en god fuktighetskrem, så holder fargen seg fin lengre.

Er du utålmodig, bruk litt selvbruning i begynnelsen.

Dersom du skal sole deg, gjør dette når solen ikke er på sitt sterkeste. Begrens solingen og påfør solbeskyttelse annenhver time.

For all del unngå solarium. Du vil takke deg selv for dette senere i livet.

Positiv effekt på huden

– Det viktigste er solbeskyttelse og antioksidanter. Jeg anbefaler både antioksidanter som et serum under solkremen, i tillegg til antioksidanter i form av kosttilskudd.

Betakaroten er en antioksidant, som omdannes til vitamin A i huden. Vitamin A er et av de viktigste ingrediensene når det kommer til hud, da den har flere positive effekter. Enkelt forklart så beskytter antioksidanter mot frie radikaler, som dannes av blant annet UV-stråler. Disse frie radikalene kan føre til solskader og tidlig aldring, forklarer hun.

Lyst til å prøve Betakaroten Gold? Klikk her for å få et introduksjonstilbud.

Selges på apotek

Betakaroten er et produkt som med fordel kan brukes året rundt, ifølge Larsen.

Siden dette er et fargestoff, som lagres under huden, vil det gi en fin farge og glød til huden.

– På vinteren føler man seg kanskje litt ekstra gusten i huden, og da vil dette være et godt og sunt alternativ til solarium. Jeg vil oppfordre alle til å unngå bruk av solarium da dette er ekstremt skadelig for huden, understreker hun.

Selv går hun aldri ut av døren uten solkrem, men får likevel en fin brunfarge. Hun opplever at hun blir mye raskere brun om sommeren med betakaroten enn før når hun ikke brukte det.

– Mange tror at dersom man bruker høy solfaktor, så blir man ikke brun, men dette er helt feil. Man får heller en «sunn» brunfarge, som varer lenger, påpeker hun.

Betakaroten Gold selges i en rekke salonger over hele landet, i tillegg til Vitusapotek og Apotek 1 og i Good For Mes egen nettbutikk:

