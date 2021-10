Jack elsker friheten ungdomsbilletten til Brakar gir ham. Les hele

– Ungdomsbilletten gir meg en følelse av frihet

Lyst til å ta en kjapp tur til Geilo eller Hemsedal? Med Brakars ungdomsbillett kan du reise hvor og når du vil i tidligere Buskerud fylke.

Jack Chen (18) satt hjemme en fredagskveld og fikk plutselig lyst til å dra til Geilo. Han visste at ungdomsbilletten fra Brakar gjelder på alle strekninger i fylket og sjekket om den kunne ta ham helt dit. Det kunne den.

– Det er ikke så ofte man får den eventyropplevelsen lenger i 2021, men jeg trengte bare å finne riktig buss. Sånn i åttetiden tok jeg en telefon til en venn og ordnet meg overnatting i Kongsberg. Klokken elleve tok jeg toget fra Drammen til Kongsberg med ungdomsbilletten, sov over, og satte meg på bussen til Geilo tidlig dagen etter. Og vips, så var jeg i Geilo uten å ha betalt noe for det. Billetten hadde jeg jo fra før av, som mange andre skoleungdommer som tar bussen, forteller han.

Med Brakars ungdomsbillett kan du reise mye i høstferien.

Reis hvor du vil

Markedssjef i Brakar, Kjersti Nordgård, sier at ungdomsbilletten er en periodebillett for ungdommer opp til 20 år og uten nedre grense, hvor de kan reise så mye de vil i Buskerud i 30 dager fra billetten kjøpes. Dette gjelder både Brakars busser og en god del togstrekninger. På brakar.no får du full oversikt og all nødvendig info om tilbudet. Billetten kan enten lastes ned i en app på mobilen, eller kjøpes som kort. Appen heter Brakar billett og her finner du mer informasjon om ungdomsbilletten!

– Du betaler bare 318 kroner i måneden for å reise så mye du vil i fylket, noe jeg tenker er et kjempetilbud med tanke på hva andre ting koster. Det gir deg friheten til å stikke av litt fra hverdagen, bli kjent i fylket ditt og komme deg bort helt på egen hånd uten å være avhengig av transport fra andre, sier hun.

Kjersti Nordgård i Brakar

Miljøvennlige muligheter

Du kan reise fra helt sør i Hurum til helt nord i Hemsedal på denne billetten, men også inn til Oslo om du velger de rette transportmåtene. Sjekk ut hvilke muligheter som ligger der og benytt deg av dem.

– Det er en miljøvennlig måte å komme seg rundt i fylket på. Nå er det jo høstferie, og det finnes så mye gøy å oppleve. Hvorfor ikke ta med seg noen venner og sette seg på bussen til Dagali for en liten fjelltur? Bussene går uansett, så det er bare å kaste seg med, sier Nordgård.

Reis med både buss og en del tog med ungdomsbilletten til Brakar.

Nye opplevelser

Jack hadde allerede sjekket i Brakar-appen om man kunne komme seg frem og tilbake til Geilo på en dag, så han dro frem og tilbake på dagstur. På den måten ble den eneste utgiften å betale for mat og drikke.

– Da jeg kom frem, kastet jeg meg på en buss til Ustaoset, tok noen kule bilder der, og dro tilbake igjen til Geilo hvor jeg sjekket ut sentrum. Så var det bare å sette seg på bussen og nyte utsikten på veien hjem igjen. Jeg rakk til og med middagen, med en veldig fin opplevelse i lommen, sier han.

Jack er opptatt av å ta vare på miljøet, noe han gjør ved å reise mest mulig kollektivt.

Kreativiteten det står på

Allerede som 13-åring spurte Jack vennene sine om å hoppe på bussen og bli med til Kongsberg. Han oppdaget tidlig muligheten til å utforske områdene i nærheten med ungdomsbilletten.

– Jeg tenker at det er bra å bli vant til å reise kollektivt som ung, for da gjør du det mer som voksen. Det sparer miljøet siden man sparer mange bilturer. Du får testet deg selv ut ved å finne ut hvilke reiser du vil ta, alt er opp til deg. Du har full frihet til å reise hvor du vil i fylket, og du blir mer selvstendig når prisen ikke er problemet. Det er bare kreativiteten det står på. Jeg har utforsket så mange steder, som jeg ikke visste fantes i Buskerud. Ungdomsbilletten gir deg mulighetene, også er det opp til deg å ta dem. Jeg anbefaler veldig å gi det en sjanse, sier Jack.