GODT Å KUNNE SMILE: Harald Lundsbakken syns det er fint å kunne smile uten å bekymre seg for om de knekte tennene synes.

Smertene forsvant: – Jeg fikk nye, faste tenner i hele munnen på tre dager

Knekte tenner og smerter i munnen gjorde det vanskelig for Harald Lundsbakken å smile. Nå har han byttet ut alle de ødelagte tennene med nye, og behandlingen tok bare tre dager.

Harald Lundsbakken hadde lenge tenkt at han skulle gjøre noe med tennene sine. Han hadde tannkjøttbetennelse, betennelse i tannrøtter og flere knekte tenner, og dette førte til smerter og dårlig selvbilde. Tannlegebesøket ble imidlertid stadig utsatt.

– Dårlige erfaringer hos skoletannlegen gjorde at tannlegeskrekken min var sterk. Jeg var derfor ikke høy i hatten da jeg møtte opp hos Eurodent høsten 2022, sier han.

Tannlegekjeden Eurodent har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Budapest og tilbyr alle slags tannlegetjenester til hele familier. Behandlingen All-on-4 er en av disse.

– Jeg ga tidlig beskjed om at det å bytte ut alle tenner var eneste alternativ for meg, og jeg fikk tilbud på All-on-4-behandlingen hos Eurodent både i Norge og Budapest. I tillegg hentet jeg inn tilbud fra en annen tannlege i Norge, sier han.

Facts Dette er All-on-4 Implantatbehandling i hel kjeve med nye, faste tenner på bare tre dager

Spesielt egnet for protesepasienter, de med løse eller knekte tenner eller periodontitt

Man unngår bentransplantasjon

Egnet når benmangel gjør det umulig å plassere implantater på en konvensjonell måte.

IKKE VONDT: – Det var kun bedøvelsen som gjorde vondt, sier Harald Lundsbakken.

Du slipper protese

Med All-on-4 er det mulig å få nye, faste tenner i hele munnen på bare tre dager. Også når alle gamle tenner må fjernes.

– I 98 prosent av tilfellene kan vi skru fast en tannbro umiddelbart etter implantatinsettingen, sier Karlsson.

Dermed slipper du å bruke protese under tilhelingsprosessen, slik man må når man erstatter tenner med implantater på den tradisjonelle måten.

– Det å kunne tilby faste tenner på implantat umiddelbart etter behandlingen i stedet for at pasienten skal gå med løse proteser i et år, har stor helsemessig gevinst, sier han.

– Dette er et trygt valg, og All-on-4 har minst like høy suksessrate som den konvensjonelle måten.

LITT UKJENT: Eivind Karlsson hos Eurodent tror det er mange som ikke kjenner til All-in-4-behandlingen.

Velg mellom Norge og Budapest

Det første som skjer når en pasient kontakter Eurodent for å vurderes for All-on-4, er at tannlegen foretar en grundig undersøkelse.

Det tas CBCT-røntgen for å måle kjevebenets volum, slik at kirurgen kan finne optimal plassering av tannimplantat. Du får så vite hvilke alternativer som passer for deg og hva det vil koste før behandlingen planlegges.

– All-on-4 utføres ved alle våre klinikker i Norge, og i tillegg har vi altså en egen klinikk i Budapest, sier pasientkoordinator hos Eurodent, Eivind Karlsson.

Eurodent fremlegger alltid et først et kostnadsoverslag for behandling i Norge, men etter ønske kan pasientene velge å få behandlingen ved klinikken i Ungarn.

– De aller fleste velger imidlertid å gjøre all behandling ved en av klinikkene i Norge, sier han.

Perfekt fra første dag

Det at Eurodent har kontorer både i Norge og Budapest ble avgjørende for at Lundsbakken valgte å ta turen til Ungarn. Da kunne han foreta første undersøkelse i Oslo, behandlingen i Budapest og få oppfølgingen i Oslo. Prisen var god, og på klinikken i Budapest ble han fulgt opp og behandlet av samme tannlege som hadde undersøkt ham i Oslo. Dette føltes trygt.

– Det ble tatt avstøpning av tennene mine, slik at de nye tennene fikk så lik tannstilling som de gamle som mulig. Deretter ble tennene fjernet, slik vi hadde avtalt, sier han.

Etter to dager med sightseeing i vakre Budapest, var alt klart til å sette inn de nye tennene.

– Det eneste som gjorde vondt var bedøvelsen, sier Lundsbakken.

Bortsett fra dette har prosessen vært smertefri, og de nye tennene fungerte fra første dag.

– Det å få nye tenner betyr mye for meg, sier han.

Smertene er borte, og han kan spise hva han vil uten å lure på om tennene holder.

– I tillegg kan jeg smile uten å tenke på om de knekte tennene synes, så jeg er veldig glad for at jeg valgte å oppsøke Eurodent, sier han.

GOD OPPFØLGING: Harald Lundsbakken er imponert over den gode oppfølgingen han har fått hos Eurodent.

Mulig med støtte fra HELFO

Tradisjonelt har det tatt lang tid å erstatte løse eller manglende tenner. Det har også vært kostbart, noe som har gjort at mange har valgt protese som alternativ til implantat.

– All-on-4 er ikke en ny behandling, men mange er ikke klar over at dette kan være en løsning når man har løse eller manglende tenner, bruker protese eller har periodontitt eller tannkjøttsykdommer, sier Karlsson.

Han tror heller ikke alle er klar over at mange kan få refusjon fra HELFO til behandlingen. Pasienter med periodontitt, blødning i tannkjøttet og løse tenner får normalt sett dekket vesentlige deler av sin tannbehandling.

– Hos Eurodent kjenner vi regelverket godt og kan hjelpe med refusjonsprosessen, sier han.

Dersom du kvalifiserer til refusjon, får du samme støtte fra HELFO når du behandles ved klinikken i Budapest.

Facts Disse tilstandene kan gi rett til stønad fra HELFO Periodontitt Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven Sykdommer og anomalier i munn og kjeve Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander Sjelden medisinsk tilstand Leppe-kjeve-ganespalte Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig Tannutviklingsforstyrrelser Bittanomalier Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon Hyposalivasjon Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer Tannskader ved godkjent yrkesskade Tannskader ved ulykker, som ikke er yrkesskade Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom elelr varig nedsatt funksjonsevne

Kan forandre livet

Tilbakemeldingene fra pasientene er gode, og den fineste tilbakemeldingen Eurodent har fått, er at behandlingen har vært livsendrende. For de fleste er nemlig det å ha en sunn munn synonymt med god livskvalitet.

– Med All-on-4 hjelper vi deg med å få tilbake det gode smilet og spise den maten du lenge har tenkt på. I tillegg har behandlingen et meget godt estetisk resultat, sier han.

Pasientene er også fornøyde med oppfølgingen, og opplever at behandlingen stort sett har vært smertefri.

Oppfølging er over tid er nøkkelen til et langvarig og godt resultat, og også for dem som reiser til Budapest, gjøres oppfølging og eventuelt garantiarbeid i Norge.

– Du slipper med andre ord å reise til Ungarn for å holde garantien vedlike ved nødvendig, regelmessig tannrens og kontroll, avslutter Karlsson.