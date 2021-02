VIKTIG MED GODT NETT: Annie Sofie (13) bruker PC-en sin både til å spille med venner og til å gjøre lekser. Da er det viktig at nettet ikke hakker. Foto: Schibsted Partnerstudio Les hele

Så enkelt får du raskere WiFi i alle rom

Ved hjelp av ett enkelt grep kan Annie Sofie (13) spille online på loftet samtidig som pappa Tor André sitter i videomøter nede i stuen. Samtidig! Og det helt uten irriterende lagging.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Tregt internett? Nei, det går ikke!

Annie Sofie Ask rister lettere oppgitt på hodet og humrer litt av det helt utenkelige scenariet: At WiFi-en ikke virker som den skal? Som et mareritt for en spilleglad tenåring i 2021.

– Jeg har min egen datamaskin oppe på rommet mitt, sier Annie Sofie der hun leder vei opp trappen og videre til enden av etasjen.

PC-en bruker hun flittig til dataspill med venner, og det siste året har det også blitt mer og mer lekser som skal gjøres digitalt. Da er det helt avgjørende for trettenåringen fra Os at nettet virker som det skal.

– Jeg hadde blitt skikkelig sur hvis nettet ikke hadde funket skikkelig på rommet mitt. Da hadde jeg klaget til pappa med en gang, sier hun og smiler skjelmsk til faren.

SLIPP RUTEREN FRI: Hjemme hos familien Ask i Os står ruteren i et hjørne av stuen. – Ønsker du best mulig nett i huset, er det helt vesentlig at ruteren ikke gjemmes bort, sier Tor André Ask, kunderådgiver i NextGenTel. Foto: Schibsted Partnerstudio Les hele

Unngå dårlig dekning

Grunnen til at Annie Sofie har så gode WiFi-signaler på rommet sitt, er at familien har en såkalt «mesh-løsning» i huset sitt. Enkelt forklart er en slik løsning flere enheter som jobber sammen for å skape et godt trådløst nett.

MESH: I et mesh-nettverk er flere enheter plassert rundt i boligen for å gjøre WiFi-dekningen bedre. Denne står like ved rommet til Annie Sofie, og gjør at hun har god dekning der inne selv om ruteren står i andre enden av huset. Foto: Tor André Ask Les hele

– Fordelen er at du kan plassere en enhet i de ulike etasjen. Dermed bli du automatisk koblet opp til enheten med best dekning, forklarer pappa Tor André Ask og utdyper:

– Jo lenger bort man befinner seg fra ruteren, dess lavere hastighet får man på nettet. For å få maks utnyttelse i hele huset, så trenger vi mesh her hos oss. Annie Sofie har en forsterker plassert like ved rommet sitt, sier han.

Tor André har lang fartstid som kunderådgiver i NextGenTel, og vet dermed alt om hva som skal til for å få stålkontroll på hjemmenettverket.

– Noe av det enkleste, og kanskje smarteste du kan gjøre for å få gode signaler i boligen din, er å finne et åpent sted for ruteren, sier den erfarne kunderådgiveren videre.

Han viser hvor familien selv har plassert ruteren sin: På et lite bord i stuen – verken skjult av skapvegger, TV-benk, planter eller noe som helst annet.

– Slipp ruteren fri

– Rutere er jo ikke så pene, så jeg skjønner godt at mange ikke vil ha den fremme slik som vi har, innrømmer han videre, og kikker på den hvite firkanten med blinkende lys.

GAMER: For Annie Sofie Ask (13) er det veldig viktig at WiFi-en fungerer som den skal. Derfor har familien installert et mesh-nettverk i huset sitt som gjør at signalene fra ruteren i stuen når helt opp til loftsrommet hennes. Foto: Schibsted Partnerstudio Les hele

Han drar litt på det og føyer til:

– En ruter har ingen annen praktisk funksjon enn å sørge for gode WiFi-signaler. Derfor er det ekstremt viktig at den ikke settes i et skap eller puttes i en skuff: Ruteren må slippes fri!

Setter du ruteren på et åpent sted, når de trådløse signalene lenger. Gjemmer du den derimot bort, er det som om du gjemmer bort nettet ditt.

I tillegg er det også veldig smart å ha ruteren fremme i dagslys for å unngå varmeutvikling. Tor André tipser også om å sette den opp fra gulvet hvis du har mulighet til det, siden det forbedrer kapasiteten ytterligere.

KUNDEAPP: Ved å gå rundt i boligen din og måle signalene med kundeappen fra NextGenTel, er det lett å finne ut hva du kan gjøre for å forbedre dem der de er dårlige. Foto: Schibsted Partnerstudio Les hele

Kundeappen viser WiFi-dekning

Men selv med ruteren riktig plassert, er det noen som likevel opplever at signalet ikke rekker langt nok. Ved hjelp av kundeappen fra NextGenTel, kan du nå selv gå rundt i huset ditt og måle akkurat hvilke signaler du har de enkelte stedene.

– Når jeg flytter meg fra et sted til et annet i huset, viser appen umiddelbart hvilke signaler jeg har der, sier Tor André og demonstrerer appen.

– Lavest dekning er det i underetasjen og på rommet til Annie Sofie. Det kommer jo selvfølgelig av at ruteren står så langt unna. Uten mesh-løsningen utgjør det faktisk et hastighetstap på cirka 40 prosent opp til Annie Sofie. Med mesh-løsningen på, så måler jeg 98 prosent på rommet hennes, sier han fornøyd.

STABILT NETT: Fordelen med en mesh-løsning er at du kan plassere enhetene i de ulike etasjen, og dermed bli automatisk koblet opp til enheten med best dekning. Kundeappen holder full oversikt over hjemmenettverket ditt. Les hele

Her finner du en oversikt over apper som kan benyttes av NextGenTel-kunder

Ved hjelp av kundeappen kan man også enkelt gjøre endringer på abonnementet sitt, finne svar på vanlige spørsmål eller betale fakturaer. Slik kan kundene enkelt fikse det de lurer på, uten å måtte gå veien om kundeservice.

I tillegg inneholder appen nye funksjoner som:

Sjekke hvilke tjenester som kan benyttes på WiFi

Kartlegge funksjoner

WiFi-tips

Enhetsoversikt

SKAL VIRKE: WiFi har på kort tid fått samme status som elektrisitet, eller for den saks skyld luft – det skal bare være der, og det skal virke. Ved hjelp av kundeappen kan du blant annet se hastigheten inn til ruteren og administrere produkter. Foto: Schibsted Partnerstudio Les hele

Flere løsninger for å få bedre nett

– Mange med større boliger forventer ofte at en enkel ruter skal gi god nok dekning i hele huset. Det klarer en ruter derimot svært sjelden, sier Tor André videre.

Ved å gå rundt i boligen din og måle signalene med kundeappen fra NextGenTel, er det lett å finne ut hva du kan gjøre for å forbedre dem der de er dårlige.

– For å forlenge rekkevidden for deg som bor i en stor leilighet eller et lite hus, kan det være nyttig med en WiFi-forsterker. Bor du i en større bolig over flere etasjer, kan en «mesh-løsning» slik som vi har være det rette for deg også.

Her kan du lese mer om forskjellen på WiFi-forsterker og mesh-løsning

Det er helt vanlig å måtte ta noen grep for å få så gode trådløse signaler som mulig i alle rom man ønsker. Det er likevel ikke alltid det er nødvendig med extender eller mesh. Av og til er løsningen enda enklere:

– Du kan rett og slett prøve å flytte litt på ruteren: Nettet kan bli mye bedre bare ved å flytte den en meter eller to, tipser Tor André.

Fysiske hindringer

Han forteller videre at tykke vegger er et velkjent hinder for WiFi-signalene.

– Verstingen er betongvegger, men også varmekabler, vedovner og baderomsfliser hindrer signalene.

Også vann hindrer WiFi-signalene. Det er derfor ingen god idé å sette ruteren ved varmtvannstanken.

– Vannbåren varme kan for eksempel blokkere dem helt, sier Tor André og føyer til:

– Har du det i huset ditt, er det ekstra viktig å få ruteren opp fra gulvet.

Som regel ligger altså ikke problemet i selve ruteren hvis du opplever at nettet ditt er tregt. Det er likevel ikke kun fysiske hindringer som kan svekke signalene: Det kan også være lurt å tenke på hvilke enheter du har rundt omkring som krever WiFi.

Mange «WiFi-tyver»

– De fleste har enormt mange enheter som trenger nettilkobling: Fra smarte lyspærer til katteluke i døren, spillkonsoll, kaffetrakter og nettbrett. Det trådløse nettet vil oppleves enda bedre hvis du kabler alt som kan kables, sier Tor André og forklarer:

HJEMMEKONTOR: Når stuen eller kjøkkenet plutselig har blitt kontor, dukker det opp nye behov for bedre WiFi-dekning i huset. Spesielt hvis flere er hjemme samtidig og har bruk for godt og stabilt nett. Foto: Schibsted Partnerstudio Les hele

– Enheter som kables slipper å konkurrere om ledig kapasitet i det trådløse nettet. På den måten unngår du at de «stjeler» båndbredde fra de andre dingsene i huset, understreker Tor André, som selv har kablet nettet til PC-en han bruker på hjemmekontoret sitt.

Et siste tips er at det er lurt å lade mobilen et sted med god dekning: Når den lades samtidig som den er koblet på WiFi-nettverket, starter den nemlig å synkronisere mot skytjenestene.

Telefonen bryr seg lite med at det kanskje er andre i husstanden som gjerne vil bruke nettet samtidig, så det kan være verdt å huske på.