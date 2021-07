KJØPEMEGLING: Når du er på utkikk etter ny bolig kan det være lurt å ha med en megler på laget. Les hele

Dette er kjøpsmegling: – Bedre boligkjøp med en megler på din side

Har du sett Boligjakten på TV3? I hvert program får boligkjøpere hjelp til å gjøre et godt valg i boligmarkedet. Men visste du at også du kan få hjelp til boligkjøpet?

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

For vel ett år siden lanserte PrivatMegleren produktet «kjøpsmegling», en tjeneste der boligkjøpere får hjelp av megler til å gjøre et bedre boligkjøp. Tjenesten har hjulpet mange, og det er tydelig at den var nødvendig – for boligkjøp kan være vanskelig.

Kjøpers rådgiver

– Flere kunder får nok en aha-opplevelse. En kjøpsmegler kan nemlig bistå med svært mye. Vi kan kartlegge behov og svare på hvor det er smart å kjøpe. Andre ting vi kan se på er hva du har råd til å kjøpe og hvilken standard du da kan forvente.

Det forteller Stine Larsen, eiendomsmegler og partner i PrivatMegleren. Hun forteller at det er stor variasjon i hva kunder ønsker hjelp til.

– Mange lurer på hva boliger selges for i spesifikke områder. Spørsmålene kan også være mer generelle, som hvordan markedet er akkurat nå.

Boligmarked og boligkjøp er tross alt «ferskvare».

– Noen perioder oppleves rolig, mens det i andre er svært stor interesse for hver bolig.

Avdekker feil og mangler

Meglere sitter med tilgang til langt mer informasjon og kunnskap om boligmarkedet enn folk flest, det kommer kundene til gode.

– De kan sende oss annonser for en bolig de vurderer og la oss lese igjennom den. Er dette en god handel? Er prisen for lav eller høy? Er det ting de bør være særlig oppmerksomme på?

Videre leser megler gjennom prospektet for å avdekke eventuelle feil eller mangler det er dyrt å gjøre noe med.

– Hva står det egentlig i tilstandsrapporten om badet, det elektriske anlegget og taket som kanskje må skiftes?



Et godt boligkjøp

En rekke boligkjøp ender med konflikt og reklamasjon. Du flytter inn i ny bolig og har en forventning om hvordan det skal bli - men så blir det ikke slik.

– Kanskje overså du noe i kjøpsprosessen. Trolig var det årsaken til at ingen andre enn deg ville by prisantydning, fordi de så det du gikk glipp av?

Larsen peker på at hun og kollegaene også kan fungere som håndbrekk.

– Blir budrunden en «hanekamp» eller magen tar over for hodet er vi gjerne et håndbrekk. Vi kan si «vent litt, er denne boligen faktisk verdt dette?» eller «skal vi ikke heller se flere boliger?».



Stine Larsen / Eiendomsmegler MNEF / Partner Les hele

Kan spare hundretusener

Eiendomsmegleren forteller at stadig flere kontakter dem i forbindelse med kjøpsmegling.

– Mange er først og fremst nysgjerrige. De har kanskje sett Boligjakten på TV3 og lurer på hvordan det fungerer i virkeligheten, forteller hun og legger til:

– Antallet som ønsker kjøpsmegler i Bergen, stiger hver måned – og det med god grunn. Selv om det er relativt nytt, har vi mange suksesshistorier hvor kunder har spart flere hundre tusen.

PrivatMegleren KJØP finnes i to varianter, Basis og Premium. Flertallet benytter den enkle varianten kalt Basis.

– For de fleste passer Basis perfekt. Premium er for den som ønsker at vi aktivt leter etter boliger for dem. Da forteller kunden oss hva de ser etter og hva som er prisrammen, så gjør vi resten.

I tiden som kommer vil trolig stadig flere vil benytte seg av kjøpsmegler.