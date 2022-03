EGEN RÅDGIVER MED PÅ KJØPET: Med Proff-lease får du rådgivning og skreddersydde løsninger til din bedrifts bilpark. Les hele

Gode råd er lønnsomme

Med Proff-lease fra Autoplan er ikke gode råd dyre. Du får dem nemlig med på kjøpet.

– Noen av de vanligste spørsmålene vi får om dagen handler om hvordan man best mulig går over fra en flåte med fossile biler til elektriske biler. Her er det mange som er nysgjerrige på hvilket utvalg og muligheter som finnes på markedet.

Det sier Kenneth Skjønhaug, mangeårig salgssjef og rådgiver i Autoplan. Firmaet har over 30 års erfaring med leasing av bil til bedriftsmarkedet og de merker at kundenes tankesett og kriterier for valg er i endring.

– Stadig flere er opptatt hvilke støtteordninger som finnes, og hvordan vi kan bistå dem med å velge riktige bilmodeller. ENOVA-støtten man får ved å velge elektrisk varebil varierer fra bilmodell til bilmodell, så her er det litt å sette seg inn i, forklarer Skjønhaug og fortsetter.

For noen bedrifter vil det faktisk lønne seg å velge en dyrere bilmodell, både fordi den gir høyere støtte, samt bedre restverdi og lavere månedspris. For oss handler det om å se kundens behov, være gode rådgivere og gi en skreddersydd løsning.

Lønnsomme rådgivere

I oppstartsfasen kartlegger rådgiverne i Autoplan hvilke målsettinger bedriften har med sin bilpark. Dette er viktig innsikt de må ha før de kan gå videre i prosessen.

– Kundene våre har ulike mål. Noen ganger er de ute etter å redusere kostnadene til bilparken, andre ganger er det viktigst å ha en miljøvennlig profil. Som merkenøytral leverandør med stort nettverk har vi stort handlingsrom til å finne de beste løsningene, og det strekker vi oss alltid etter, forklarer Skjønhaug.

Autoplan vektlegger at bilholdet skal være enkelt, oversiktlig og lønnsomt. Derfor er rådgiverrollen helt sentral.

– Med jevnlige statusmøter sørger vi for en åpen dialog med kunden dersom det er behov for endringer i bilparken. Er det for eksempel stor pågang på nye oppdrag slik at bedriften trenger flere biler raskt, bistår vi med «påventebiler» frem til nye kjøretøy er klare for levering. Dette gir våre kunder en stor fleksibilitet i hverdagen.

I andre tilfeller kan det være behov for å redusere bilparken raskt. I slike tilfeller bistår Autoplan bedriftene med hente inn igjen bilene, forklarer Kenneth Skjønhaug. Han mener Autoplans rådgivere er nøkkelen til et profesjonelt og helhetlig kundeforhold.



Som rådgivere skal vi vise kundene hvordan de kan effektivisere alt som har med bilholdet å gjøre. Dette kan være drivstoff, strøm, service og vedlikehold, dekktjenester, bombrikker, elektronisk kjørebok, parkering, leiebil og forsikring.

– De fleste kundene som kommer til oss har besparingsmuligheter og forbedringer som er lett å overse. Da er det godt å ha rådgivere som kan fange dem opp, avslutter Kenneth Skjønhaug.