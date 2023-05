Les hele

Fire utdanninger for en bærekraftig framtid

20. mars slapp FNs klimapanel den siste delen av klimarapporten. Den understreker at verden må handle for å takle de allerede pågående klimaendringene.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Ekspertene advarer om at de valgene vi tar i løpet av dette tiåret, vil ha en innvirkning på jorden i tusenvis av år fremover. For å sikre en bærekraftig fremtid, peker ekspertene på at det må investeres i og tas mer i bruk bærekraftige alternativer.

De siste årene har også nyheter om matmangel og matusikkerhet preget nyhetsbildet. Samtidig øker antallet mennesker som rammes av akutt matusikkerhet i et alarmerende tempo.

– Det blir stadig mer aktuelt med alternativ tenkning om hvordan vi produserer og lager mat. Vi må finne måter å produsere mat, som ikke bare er trygg og næringsrik, men også miljøvennlig og bærekraftig, sier Rikke Harveland Ølberg (22).

Rikke mener at alle kan finne sin plass på NTNU. Les hele

Hun studerer andre semesteret i masterprogrammet matvitenskap, teknologi og bærekraft. Med en bachelor i bioingeniørfag valgte hun dette studiet fordi hun etter endt utdanning ønsker å jobbe med noe som alle har behov for og er nært.

– Matvitenskap åpner for mange karrieremuligheter, både i offentlig og privat sektor. Studiet gir meg en solid base av kunnskap og ferdigheter som jeg kan bruke i arbeidslivet, forteller studenten.

En master i matvitenskap, teknologi og bærekraft fokuserer på matproduksjon og matsikkerhet. Studiet dekker et bredt spekter av emner innen matproduksjon, matsikkerhet og innovasjon. Studenter lærer om hvordan de kan sikre høyest mulig kvalitet og trygghet for forbrukerne.

Du blir ettertraktet i matbransjen og tilhørende virksomheter med en bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft. Les hele

– Det som er flott med studiet, er at lærerne legger vekt på hvilke muligheter vi har etter masteren, i stedet for å bare fokusere på det vi lærer underveis, forklarer hun.

Videre forteller hun at de har mange gjesteforelesere fra forskjellige bedrifter, samt bedriftsbesøk og ekskursjoner som gir dem en dypere forståelse. Rikke påpeker også at studentmiljøet og det gode ryktet som skolen har blant tidligere elever er en av grunnene til at hun valgte å studere på NTNU.

– NTNU er en fantastisk skole med en unik atmosfære og et sterkt studentmiljø.

Hun er med i i NTNUI, NTNU sin idrettsforening.

Facts Dette er matvitenskap, teknologi og bærekraft Matvitenskap, teknologi og bærekraft er studiet for deg som vil vite mer om hvordan mat og drikkevarer er blitt til og som ønsker å bidra til bærekraftig matproduksjon.

Dette er noe av det du lærer: Råstoff, prosessteknologi og ernæring

Kunnskaper om forhold som sikrer eller truer mattryggheten

Kvalitetsstyring og kvalitetsstyringssystemer

Kunnskaper om matkvalitet definert som matens kjemi og mikrobiologi, sensoriske egenskaper og prosessers innvirkning på næringsinnhold

Metodikk innenfor kjemisk, biokjemisk, mikrobiologisk, fysisk og sensorisk analyse

Kunnskap om forskning og undervisning (FoU) innen matsektoren

Kunnskap om råstoffene og hvordan prosessering påvirker kvalitet og mattrygghet

Les mer: Matvitenskap, teknologi og bærekraft, bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Les mer: Matvitenskap, teknologi og bærekraft, masterprogram 2-årig, Trondheim

Vil bidra til en stabil og bærekraftig fremtid

I tillegg til klimakrisen, står verden overfor en energikrise, med uforutsigbar tilgang til mange kritiske materialer. For å takle dette er det behov for noen som kan designe mer energieffektive materialer.

Synne Linn (22) studerer materialteknologi ved NTNU for å bidra til å løse dette problemet.

Synne er opptatt av å studere noe som er fremtidsrettet og nært. Les hele

– Vi lever i en verden hvor alle skal få bedre levestandard og tilgang på moderne teknologi og infrastruktur. Samtidig må vi finne grønnere alternativer enn hva vi har i dag. Dette må vi løse på et vis, sier Synne.

Studiet materialteknologi inkluderer mange retninger, inkludert innovasjon, fremstilling og resirkulering av materialer, fornybar energi, batteriteknologi og effektivisering, og hydrogen. Dette betyr at det er mange veier studenter kan gå.

Studiet fokuserer på mikro- og nanonivå, noe som betyr at det er behov for gode mikroskoper og analysemaskiner. Synne er derfor glad for at skolen har nye labber utstyrt med alt de skulle trenge.

– Det er fint at vi har muligheten til å bruke labbene allerede fra første semester, og at vi bruker det jevnt under bachelortiden, sier materialteknologi-studenten.

– Jeg ville studere noe som var fremtidsrettet med interesse i naturfag og bærekraft.

Med en bakgrunn i materialteknologi kan du velge å jobbe i en sektor du selv synes er spennende. Les hele

Facts Dette er materialteknologi En bachelor i materialteknologi gir deg mulighet til å være med å bygge en bedre verden. På ingeniørstudiet i materialteknologi lærer du hvordan materialer fremstilles, hvordan de er sammensatt og hvilke egenskaper de har. Dette gjør at du får solid kunnskap som du kan anvende til å bidra til bærekraftig materialvalg og miljøvennlig teknologi. Dette er noe av det du lærer: Kunnskap om strukturen til materialer, egenskaper, fremstilling og fabrikasjon til å analysere problemstillinger og vurdere konsekvenser av materialbruk

Teste og karakterisere materialer i laboratorium, og analysere og rapportere resultater på en strukturert måte

Bruke fagstoff, forskningsresultater og digitale verktøy til å belyse og løse praktiske og teoretiske materialteknologiske problemstillinger

Planlegge og gjennomføre prosjektarbeid i grupper, og formidle arbeidet både muntlig og skriftlig på en strukturert måte

Kunne bidra til nytenkning og innovative løsninger rundt valg og anvendelser av materialer

Les mer: Ingeniør, Materialteknologi 3-årig bachelor, Trondheim

Les mer: Materialteknologi, sivilingeniør, 5-årig master, Trondheim

Les mer: Materialteknologi, sivilingeniør, 2-årig master, Trondheim

Studentene anbefaler alle med interesse i realfag å søke på NTNU. Les hele

Søknadsfristen for alle disse studiene er 15. april, via Samordna Opptak.

Nåtidens innovatører

En annen person som er opptatt av klima og matsikkerhet er 21 år gamle Sandra Kyrkjebø. Hun har tidligere engasjert seg i ulike studentorganisasjoner og er nå involvert i en studentbedrift. Sandra studerer bioteknologi i Ålesund og er medlem av studentbedriften Akrida.

– Her er det mange muligheter til å få brukt det man lærer i praksis. Studenter trenger ikke å vente til de er ferdig utdannet for å sette det vi har lært i bruk.

Sandra er nå inne i sitt tredje år på studiet og fungerer som bioteknologen i Akrida SB. En studentbedrift som fokuserer på å produsere alternative næringskilder.

Sandra oppfordrer alle studenter til å delta på ulike studentaktiviteter. Les hele

Hun forteller at skolen legger til rette for godt tverrfaglig arbeid og samarbeid, noe som gir studentene mulighet til å dra nytte av og lære av hverandre.

– Det at vi har et så sammensveiset studentmiljø gir muligheter til å jobbe tverrfaglig, forklarer hun.

Sandra valgte en bachelorgrad i bioteknologi på grunn av hennes interesse for realfag og nysgjerrighet for de ulike retningene innenfor realfag.

– Det er en fantastisk variasjon i fagene, samtidig som man lærer å se sammenhenger mellom dem. I tillegg er det mye praktisk arbeid involvert, noe som gjør studiet enda mer spennende, sier Sandra.

Mange dører åpner seg for deg med en bachelor i bioteknologi. Les hele

– Det var hovedsakelig fordi NTNU har mange realfagsutdanninger og jeg er veldig interessert i realfag. Jeg hadde også hørt ofte at tidligere studenter ved NTNU hadde fått interessante stillinger og er del av interessante prosjekter, sier Sandra.

Facts Dette er bioteknologi Bioteknologi er noe for deg som har lyst til å lære hvordan du bruker mikroorganismer, plane- eller dyreceller til å fremstille nyttige produkter innen blant annet medisin, veterinærmedisin, matvareproduksjon og helsekost. Dette er noe av det du lærer ved å ta en bioteknologibachelor: Anvende bioteknologiske teknikker og metoder

Analyseprinsipp og kvalitetssikring i laboratoriet

Grunnleggende biologiske og kjemiske analyser og industrielle prosesser

Anvendelse av organismer, celler eller deler av disse, til produkter, analyser eller innovasjon, og hvordan bioteknologi kan bidra til bærekraftig utvikling

Metodeevaluering, validering, tolkning av resultat og statistisk analyse

Kunnskap om bioteknologisk historie og tradisjon, samt kjennskap til moderne forskning og utviklingsarbeid innenfor det bioteknologiske fagfeltet

Kvalitetssikre prosesser og jobber etter god laboratoriepraksis

Les mer: Bioteknologi, 3-årig bachelor, Ålesund

Les mer: Flere studier i Ålesund

Bredde med rom for spesialisering

23 år gamle Jun Xing Li går fjerde året på Industriell kjemi og bioteknologi. Han mener at skolens fokus på den grønne omstillingen er et unikt aspekt ved programmet. Det gir studentene mye kunnskap og ekspertise innen feltet.

Xing er fornøyd med studievalget. Med denne utdanningen kan du finne svar på mange av fremtidens spørsmål. Les hele

– En av grunnene til at jeg valgte NTNU, er fordi skolen er kjent for å ha det beste utvalget når det gjelder ingeniørfag, spesielt innen teknologi og naturvitenskap, forteller han.

Industriell kjemi og bioteknologi er et studie som er rettet mot de som ønsker å utvikle fremtidens teknologi.

Det er en mastergrad med stor bredde og mulighet for spesialisering.

– De jeg har studert med har valgt ulike spesialiseringer, og valgt å fordype seg i det de selv liker, sier Xing.

Videre forteller Xing at han selv liker kjemi og matematikk best, og studiet gir han muligheten til å utforske begge fagene.

– Jeg føler jeg har fått spisset studiet mot kjemibiten, som jeg liker best, samtidig som jeg har fått en bredde som gjør at jeg kan utforske ulike ting.

Som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi er du godt rustet for fremtiden. Les hele

Det nettverket en får etter å ha studert på NTNU er også en stor grunn til at Xing valgte å studere ved NTNU. Han er med i linjeforeningen Høiskolens Chemikerforening, som er en av de eldste linjeforeningene i landet.

– Det har gitt meg muligheten til å bli kjent med mange flotte mennesker. Vi har også mange tidligere studenter som nå jobber i næringslivet og som gjerne hjelper til med karriererådgivning, sier studenten.

Da møter man likesinnede nåværende og tidligere studenter som er opptatt av å utvikle ny teknologi og sikre en bærekraftig fremtid.

Facts Dette er industriell kjemi og bioteknologi Vil du være med å utvikle energi, materialer, mat og medisiner på en miljøvennlig måte og sikre en bærekraftig fremtid? I så fall passer en master i industriell kjemi og bioteknologi for deg. Dette er noe av det du lærer: Identifisere, modellere og analysere åpne problemstillinger av teoretisk eller teknisk karakter innenfor fagfeltet industriell kjemi og bioteknologi

Initiere og utføre eksperimenter på laboratorium innenfor kjemi, spesielt innenfor valgt studieretning og hovedprofil

Utvikle, vurdere og velge løsningsalternativer for produkter, prosesser og systemer

Planlegge, gjennomføre og lede teknologiske prosjekter og oppgaver selvstendig og i grupper

Analysere og løse problemer i en tverrfaglig kontekst og i et helhetlig, samfunnsmessig perspektiv

Anvende avanserte IKT-verktøy

Gjennomføre et teknologisk forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer

Les mer: Industriell kjemi og bioteknologi, sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Les mer: Kjemi, bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Les mer: Ingeniør, kjemi 3-årig bachelor, Trondheim

Les mer: Sustainable Chemical and Biochemical Engineering, 2-årig master, Trondheim (undervises på engelsk)

Les mer: Chemistry, 2-årig master, Trondheim (undervises på engelsk)

Pådrivere av en positiv endring

Verden har et stort behov for omstilling og miljøvennlige alternativ. Industri spiller en avgjørende rolle for den teknologiutviklingen som trengs for å nå de bærekraftige målene.

På NTNU tar de dette behovet på alvor og satser på studier som er viktige for fremtiden.

– Man kan jobbe med fornybar energi, batteriteknologi, og mange andre retninger innen resirkulering og gjenbruk av materialer, sier Synne.

For Synne er det spesielt en retning som virkelig frister.

– Jeg synes jo batteriteknologi og hvordan det effektiviseres høres veldig spennende ut, sier studenten.

Søknadsfristen for alle disse studiene er 15. april, via Samordna Opptak.

Les mer: Studier innenfor bærekraft ved NTNU Fakultet for naturvitenskap