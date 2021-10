Ble belønnet for glødende engasjement

Buer Amatør og Barneteater fyller 30 år, men koronapandemien gjorde at de måtte utsette den store jubileumsmusikalen. Teateret setter likevel opp forestilling i høst – med Sparebanken Sør som støttespiller.

– Vi er så glade for at barna våre får møtes og drive med teater. Ja, jeg kaller dem barna våre alle sammen! Sier Gitte Jensen Engh med et stort smil.

«Barna» er de 40 utøverne mellom 10 og 28 år i Buer Amatør og Barneteater, som hun sammen med ektemannen Lars startet for tretti år siden. Siden har teateret nærmest blitt som en institusjon å regne i Skien. Hver høst har de en stor oppsetting på Ibsenhuset, som ofte samler 800 publikummere på hver forestilling. Da koronapandemien kom, måtte publikumsantallet imidlertid reduseres betraktelig og billettinntektene stupte.

– Koronapandemien har gitt oss store utfordringer, og høstens planlagte jubileumsmusikal måtte vi utsette av økonomiske grunner, sier Gitte Jensen Engh.

I stedet bestemte teateret seg for å sette opp Pippi Langstrømpe av Astrid Lindgren. Med et langt skrinnere budsjett og faste utgifter knyttet til produksjon og sceneleie, var det et utfordrende prosjekt.

– Kostnadene ved å sette opp en forestilling er store. Vi leier instruktør og musiker til oppsettingene, men ellers driver vi alt på dugnad, sier Jensen Engh.

Fikk støtte fra Sparebanken Sør

Gleden var dermed stor da Nina Frivold, mamma til en gutt i teateret, kunne fortelle at søknaden om pengegave fra Sparebanken Sør hadde blitt innvilget. Teateret mottok 50 000 kroner som ble en viktig drahjelp.

– Støtten betyr utrolig mye og betyr at vi kan senke skuldrene litt. Det blir Pippi Langstrømpe i høst, og overskuddet skal vi legge i neste års musikal, sier Gitte Jensen Engh.

Det er første gang teateret får støtte fra Sparebanken Sør.

– De gjør mye for barn og unge, som jo også er vårt hovedfokusområde. Det flotte med Buer er det inkluderende miljøet, her er alle velkommen, sier Nina Frivold.

At teateret skal være et lavterskeltilbud, uten audition og prestasjonspress, har vært en grunnleggende tanke helt fra starten.

– Samholdet her er sterkt, og vi ser at barna vokser på å få stå på en scene i proffe omgivelser. Vi er opptatt av å levere kvalitet, men på barnas premisser, sier Gitte Jensen Engh.



– Gleder mange

– Buer amatør- og barneteater har et glødende engasjement som vi har lagt merke til, sier Frode Halvorsen, regionbanksjef for Sparebanken Sør i Skien.

Sparebanken Sør er landsdelens største bank, og har gitt gaver til lag, foreninger, idrett og kultur i snart 200 år. Det håper de å fortsette med i minst to hundre nye år.

– Vi har et spesielt fokus på barn og unge. Målet er at gavene skal komme mange til nytte og glede, og vi støtter ofte prosjekter som er basert på frivillighet, sier regionbanksjefen.

Da teateret søkte støtte til sin oppsetting nummer tretti i oktober, var ikke banken vond å be.

– Det er veldig moro å bidra til noe som betyr så mye både for utøverne og for befolkningen i Skien.

Stor bredde

Banken har i flere år gitt små og store pengegaver til lokalsamfunnet for å stimulere engasjement og utvikling. Den største gaven var nesten en million kroner til kirkeklokker til den nye kirken i Porsgrunn, som ble oppført etter at den gamle brant ned i 2011. Ulike foreninger innen kultur, idrett og friluftsliv har også fått støtte.

– Det er hyggelig å få tilbakemeldinger om at støtten har vært avgjørende for gjennomføringen av prosjektet, sier Halvorsen.

Gavesøknader behandles flere ganger i løpet av året, og bankmannen har følgende oppfordring:

– Søk i vei!