Foto: Pål Harald Uthus

Svært godt hyttemarked på Geilo

Hyttemarkedet har vært svært godt siden sommeren i fjor, og farten ser ikke ut til å avta med det første. Pandemien har ført til at nordmenn flykter til nye paradis og særlig fjellparadiset frister mange.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

I ti år hadde Ådne Holestøl Hognerud langrennskiene på beina og riflen på ryggen. Nå treffer den tidligere skiskytteren blink som supermegler i PrivatMegleren på Geilo.

– Jeg bor der andre har fritiden sin, det er en enorm luksus, forteller eiendomsmegleren som opplever et rykende hett hyttemarked på fjellet.

Selger drømmer

Fra kontoret på Geilo selger de erfarne meglerne også hytter i områdene Ål, Dagalifjell, Sudndalen og Maurset. Mens Hognerud lever drømmen ved å bo på fjellet, er det langt flere som drømmer om å ha hytte i områdene. Det er denne drømmen eiendomsmegleren er med på å realisere.

– Etter Norge stengte ned, er det mange som har fått opp øynene for å feriere i vårt vakre land.

For da viruset inntraff Norge i mars, var det flere som var nervøse for hvordan det ville gå med bolig- og hyttemarkedet.

– Vi var redd salget ville stupe, men det motsatte skjedde. Vi har aldri opplevd større trykk enn nå, forteller Hognerud.

Men han legger til at det fortsatt er variasjoner i etterspørsel fra område til område, og eiendom til eiendom.

God etterspørsel

Fjellmegleren forteller at det for tiden er mange som er på jakt etter fritidsbolig på fjellet, men hytter til salgs er det færre av.

– Særlig sentralt på Geilo er det langt flere kjøpere enn eiendommer. Vurderer du å selge hytten din i dette området, finner du nok ikke et mer gunstig tidspunkt, sier han og legger til:

– Det er alltid mange interessenter på vinteren, men i år er det særlig mange som er på jakt etter hytte.

Bare denne uken har han solgt flere leiligheter, hytter og tomter - og enda er uken langt fra over.

– Det er veldig god respons på tomter. Ettersom det er færre eiendommer for salg ønsker mange å bygge, som igjen gjør at ordrebøkene til utbyggerne begynner å fylles opp, forteller Hognerud som opplever en dominoeffekt på tomtesalget.

– I går hadde jeg en budrunde på en tomt, noe som hører til sjeldenhetene. Allerede i dag er det flere som har ringt og vist sin interesse for de andre tomtene i prosjektet. De er rett og slett redd for at tomtene selges før de rekker å kjøpe.

Med antibac og smil

Eiendomsmegler Ådne Hognerud ønsker alle velkommen til Geilo med antibac og smil. Foto: Pål Harald Uthus

Selv om viruset har ført til endringer i meglerens rutiner, er fortsatt noe uforandret.

– På fjellet har vi alltid foretrukket privatvisninger. Da får vi mye bedre tid til hver kunde og kan fokusere på hva den enkelte ønsker.

Service er viktig og megleren er villig til å strekke seg langt for å imøtekomme kundenes behov.

– Nå under pandemien må vi tenke litt kreativt. Det har ført til at vi har hatt flere visninger via FaceTime for de som ikke ønsker å reise.

Han forteller at alle som er friske og raske er hjertelig velkommen til Geilo og på visning.

– Vi stiller med antibac og smil, sier han og legger til:

– Det har vært overraskende lite smitte på Geilo det siste halve året selv om vi har mye innreisende fra både øst og vest, men vi er strenge på smittevern. Vi kontakter alle som skal komme på visning og hører om de er friske. Ellers anbefaler vi ingen å stoppe underveis på turen opp, i tillegg til å benytte munnbind.

Vinterparadis

Geilo er kåret til Norges beste skisted for andre år på rad. Med over 500 kilometer preparerte løyper å boltre seg i, skal man ikke gå lei med det første.

– Vi har hatt en fantastisk vinter, og det er en god trygghet for hytteeierne å vite at det stort sett er snø her fra november til april.

Selv om mange forbinder Geilo med å være et vinterparadis, så har det koselige tettstedet blitt en helårsdestinasjon.

– Folk er flinke til å bruke fjellet hele året. Det er mange fine turløyper både for de som tar beina fatt, eller de som foretrekker å ta turen på to hjul, sier han og legger til:

– Vi har et tørt, norsk klima. Det gjør at vi er en snøsikker vinterdestinasjon. Samtidig har folk her muligheten til å gå i shorts i fjellet i september.

Nå som vinterferien står for døren, har den lokale eiendomsmegleren en klar oppfordring:

– Ta deg en tur til Geilo! Har du en ledig helg, så book deg inn på hotell eller lei en hytte. Da kan du bli kjent med området og teste det ut. Kanskje finner du ut at hyttedrømmen din er akkurat her?

