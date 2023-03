Når banken sier nei: Slik får du likevel kontroll på økonomien

Høye forbrukslån, betalingsanmerkninger, inkasso, lønnstrekk, og kanskje trussel om tvangssalg. Få ting er mer stressende. Men nå kan du få hjelp – også uten å måtte eksponere deg på TV.

For mange er det tabu å snakke om privatøkonomi med sine nærmeste, og du kan fort føle deg alene. Et velkjent TV-program har vist hvor vanlig dette er. Spørsmålet er: Hvem andre kan hjelpe deg ut av problemene når til og med banken din sier nei?

HJELPER DEG: Stian Nesjø og de andre medarbeiderne i Zen Finans har som mål å forbedre din økonomiske situasjon.

– Det viktigste vi gjør i jobben vår er å hjelpe de personene som tar kontakt med oss til å komme i en bedre økonomisk situasjon enn de er i fra før, forteller kunderådgiver Stian Nesjø i Zen Finans.

Det siste året har alt blitt dyrere, men foreløpig har ikke nordmenns forbruk gått ned. Det kan bety at vi lever på sparepenger og kredittkort for å opprettholde forbruket – noe som kan by på utfordringer når regningene kommer.

Spesialister på utfordringer

Zen Finans har spesialisert seg på å hjelpe mennesker med økonomiske utfordringer.

– Vi møter mennesker i så mange forskjellige situasjoner. Det kan være deg som mistet jobben under pandemien og måtte forlate en trygg arbeidsplass og fikk en redusert inntekt. Det kan være deg med litt for stort billån, eller deg som lever litt over evne og drar på seg mange kostnader gjennom kredittgjeld, forteller Stian.

– Ofte kan kunden stå med betalingsanmerkninger, inkassosaker eller noe så vanskelig som at huset deres kan gå til tvangssalg, røper han.

FINNER MULIGHETER: Stian Nesjø sammen med rådgiver Annica Ellingsen.

Sikkerhet i eiendom gir muligheter

Zen Finans samarbeider med flere spesialbanker for å hjelpe deg med å friskmelde økonomien din. Disse bankene har spesialisert seg på å hjelpe låntakere som får avslag hos de tradisjonelle bankene. Målet er hele tiden at du skal kunne flytte lånet tilbake til den vanlige banken din så fort det lar seg gjøre.

– Kundene våre kan ha alt fra 200.000 til 600.000 i forbrukslån, ha lønnstrekk, inkassokrav, betalingsanmerkninger eller oppleve at huset risikerer å bli tvangssolgt, sier Stian.

I de aller fleste tilfeller vil et lån med sikkerhet i eiendom over tid få en lavere rente* enn de som ikke har den samme sikkerheten.

* Renteeksempel: effektiv rente 5,95% 2mill o/25 år Kostnad 1 792 016 Tot 3 792 016

– Dersom du har mye i forbrukslån, betalingsanmerkninger eller lønnstrekk, får du som oftest ikke hjelp i en vanlig bank, sier Stian.

Han forteller videre at da er det nettopp en spesialbank som kan hjelpe deg, og så fort du får ryddet opp i økonomien og har fått lån med sikkerhet i eiendom er det lettere å gå tilbake til den vanlige banken din. Det er fordi det er en tryggere investering for de vanlige bankene å gi lån når det er sikret.

Sirwan finner løsningene

Stians kollega, Sirwan Amini, tilføyer et eksempel:

– For en stund tilbake siden hadde jeg en kunde som satt med et boliglån og et par hundre tusen i forbrukslån fordelt over fire banker. Han ba banken sin om hjelp, men de kunne ikke refinansiere forbrukslånene, forteller Sirwan.

GODE ERFARINGER: Sirwan Amini har gode erfaringer med å hjelpe andre med sine økonomiske utfordringer.

Han hjalp kunden med å samle de fire forbrukslånene i ett lån med sikkerhet i bolig.

– Senere gikk han til banken sin, og han fikk da godkjent et refinansieringslån der også, poengterer Sirwan.

Et annet eksempel er fra da en kunde hadde en rekke ubetalte regninger som endte opp som inkassokrav. Samtidig hadde han misligholdt boliglånet sitt.

– Vi refinansierte all gjeld inn i ett lån. Kunden ble da kvitt betalingsanmerkninger og inkasso, unngikk tvangssalg av boligen og fikk lavere månedskostnader. Endelig hadde hun fått tilbake kontrollen over økonomien, sier Sirwan.

Mindre utgifter

Nesjø forklarer at rentene* hos Zen Finans kan være høyere enn i vanlige banker, men at kundene alltid ender opp med mindre utgifter i måneden ved å få flere lån samlet i ett.

– Vi gir ikke et tilbud dersom kunden taper penger på det, poengterer han.

– Grunnen til at rentene* våre kan være litt høyere er fordi det er større risiko for mislighold av lånet. Vi vet at kundene våre har et stort forbruk og sjansen for at de fortsetter å ta opp lån er fortsatt stor, derfor priser bankene deretter, forklarer Nesjø.



UFORPLIKTENDE KONTAKT: Å ta kontakt med Zen Finans er helt uforpliktende. Annica Ellingsen og de andre medarbeiderne gir det gratis rådgivning. Det er opp til deg om du vil ta rådende til følge.

Gratis rådgivning på telefon og mail

Selv om både Stian, Sirwan og resten av kollegene ønsker å hjelpe alle med økonomiske problemer, er de tydelige på at det ikke alltid er mulig å skaffe løsninger. Som alle andre finansinstitusjoner i Norge har Zen Finans retningslinjer de må følge når det kommer til gjeldsgrad, belåningsgrad og lignende.

– Å komme i en fortvilt situasjon med privatøkonomi er veldig krevende, og det preger de som sitter i andre enden av røret når vi snakker med dem. Det hender at vi ikke kan hjelpe, innrømmer Stian.

– Noen finnes det dessverre ikke en løsning for, og da er det vondt å si “Kjære kunde. Du må selge huset ditt eller spørre om hjelp fra familie”. Det er de tyngste samtalene vi har.

Den viktigste forutsetningen for å kunne få til en løsning er muligheten til å sikre lånet enten gjennom egen bolig eller med en kausjonist. Likevel oppfordrer Stian og Sirwan deg til å ta kontakt dersom økonomien har gått i krøll.

– Uansett om vi kan hjelpe eller ei vil du alltid få gratis rådgivning av oss om din økonomiske situasjon. Kanskje er det noen justeringer som må til før vi kan hjelpe. Det viktigste er å ta kontakt og gjerne en dag for tidlig enn for sent, konkluderer Sirwan.