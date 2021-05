VELKOMMEN TIL NILS LANGHELLES VEI 68: Huset ble oppført i 1981 og er arkitekttegnet av Henrik Johan Halvorsen i tett samarbeid med nåværende eier. Foto: Trond Erik Brekke Les hele

Selger den praktfulle drømmeboligen

I 40 år har Aud Søilen og Rolf Brunstad laget gode minner i huset i Nils Langhelles vei 68. Nå ser de at tiden er inne for at en ny familie skal få skape sine minner her.

Helt siden boligen ble oppført i 1981 har Aud og Rolf bodd i det arkitekttegnede huset i Fyllingsdalen. Det året flyttet de inn sammen med sine to barn - siden den gang har tiår gått og mange frukter blitt høstet fra hagen.

Huset ble tegnet av arkitekt Henrik Johan Halvorsen i tett samarbeid med ekteparet. Sammen bygde de drømmehuset for store og små.

– Her er det stor plass til lek, arbeid og hobby, forteller Aud Søilen.

– Vi ville ha mest mulig flat og usjenert hage til dyrking, rekreasjon og moro, legger hun til.

Og det fikk de til. Hagen har sanket mange lovord blant venner, og huset likeså.

Hagen skaper begeistring

KVELDSSTEMNING: Huset og hagen har en fantastisk atmosfære. Foto: Trond Erik Brekke Les hele

Hagen er i stor grad skjermet fra både innsyn og støy ved hjelp av en lang og tett bøkehekk. Ekteparet forteller om utrolig mange fine minner knyttet til hageliv, plukking av bær og frukt og måltider inntatt i hagen til alle årstider sammen med venner og familie.

– Vår datter forteller at spisebordet på terrassen må være et av Bergens mest avfotograferte steder, sier Rolf Brunstad.

Innrammet av rips-, solbær-, og stikkelsbærbusker i sør og vest, er hagen en fryd for øyet. Det er liten tvil om hvorfor stedet har skapt begeistring for mange. Her kan du også finne en liten jordbæråker og to epletrær som har gitt store avlinger de siste årene.

– Det er også veldig praktisk med dobbel carport i tilknytning til hovedinngangen. I tillegg er det god plass til å parkere flere biler på gårdsplassen. Dette kommer godt med når vi har gjester, sier han.

FRODIG HAGE: I løpet av ekteparets år i boligen har de dyrket mange ulike bær og grønnsaker. Foto: Trond Erik Brekke Les hele

Majestetisk bindeledd

Når du kommer inn i huset og hallen, blir du møtt av en majestetisk vindeltrapp i heltre som knytter alle tre etasjene i boligen sammen.

– Dette er hjertet i huset, forteller Aud.

HJERTET I HUSET: Eierne av huset forteller at den majestetisk vindeltrappen i heltre er hjertet i huset. Foto: Trond Erik Brekke

I de tre etasjene finner du flere boder, vaskerom, hobby- og trimrom, kjellerstue, bad, stue, spisestue, soverom, badstu, kjøkken og hems. I tillegg finner du tre uteboder. Med andre ord skal du ikke mangle noe i dette huset.

Panoramautsikten mot Sotra og fjellkjeden fra Lyderhorn til Damsgårdsfjellet, er noe av det Aud og Rolf har satt størst pris på ved boligen.

– Vi har opplevd utallige nydelige solnedganger her, mimrer paret.

Solen kan du også nyte fra flere av husets terrasser. På terrassen med utgang fra stuen er det midtsommers sol helt fra klokken 10 om morgenen og nesten til klokken 23.

ROM FOR AVSLAPPING: I stuen er det god plass til sofagruppe, her har du også direkte adkomst til terrassen. Foto: Trond Erik Brekke Les hele

Barnas hus og område

Fra kjøkkenvinduet har du utsikt til lekeplassen til selvbyggerlaget i gaten, her finnes det også en fotballbane. Dette var det naturlige samlingspunktet for barna til Aud og Rolf.

– Da barna var små, var det enkelt for oss foreldre å følge diskré med på dem fra kjøkkenvinduet. Det var en god trygghetsfaktor for oss, forteller ekteparet.

Barnebarna til ekteparet har også satt stor pris på fotballbanen og lekeplassen.

– I tillegg har hemsen i huset vært et populært sted å leke, forteller Rolf.

BARNAS ETASJE: Hemsen har tidligere blitt brukt som lekerom. Foto: Trond Erik Brekke Les hele

Foruten lekeplassen rett bortenfor huset og gode lekemuligheter i huset, har barna satt stor pris på den korte avstanden til turløypene.

Det tar kun 15 minutter å gå til nærmeste barnehage og barneskole, mens ungdomsskolen og videregående er henholdsvis 20- og 30 minutter unna.

– Veiene til barnehagen og skolene er lite trafikkert. For å komme til barnehagen og barneskolen kan du gå på en gangvei og gjennom skogen for kortest mulig vei, forteller Rolf.

Han forteller at antallet barn i gaten er økende, og det øker i takt med generasjonsskifte i området.

Baner vei for en ny generasjon

Etter å ha ønsket flere generasjoner velkommen til huset i Fyllingsdalen, har familien tatt beslutningen om å selge boligen. Valget var langt fra enkelt.

– Da vi flyttet inn her for 40 år siden, følte vi at vi fikk akkurat det huset vi drømte om, forteller ekteparet.

Nå er barna blitt voksne og behovet for stor plass er blitt mindre.

– Det er med tungt hjerte vi har innsett at vi har blitt for gamle til å holde alt i orden, sier Brunstad.

Nå er tiden inne for at en ny familie får oppfylle sine drømmer i dette huset, og fylle det med gode minner.

Eiendomsmegler Endre Bleie Haagensen er stolt over at han får presentere denne eiendommen.

– Boligen, hagen og området rundt er helt praktfullt. Dette vil være drømmeboligen til mange, og jeg er sikker på at de fremtidige eierne har mye å glede seg til, sier Bleie Haagensen.