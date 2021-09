Mange gruer seg litt til både hjulskift og oppbevaring. Dekkhotell gjør bilholdet og hverdagen enklere, og hos Bjarne på Parko kan du vøre sikker på at dekkene er i gode hender. Les hele

Slik klargjør du bilen for høsten og vinteren

Med kjøligere vær, snødekte og glatte veier trenger bilen din litt ekstra pleie. Men hva bør man egentlig gjøre for å få bilen klar for vinteren? Det vet ekspertene på Parko.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Stadig flere ønsker å få bilen klargjort for vinterhalvåret, men mange er ikke helt sikker på hva de bør gjøre i møte med Kong vinter. Men fortvil ikke. Hos Parko på hjørnet av Dronningens gate/Veste Strandgate har de flere hundre biler innom hver eneste uke, og de ansatte vet nøyaktig hva du bør gjøre.

– Det finnes heldigvis enkle grep du kan gjøre for å ivareta bilen og ikke minst trafikksikkerheten, sier daglig leder og eier, Arild Jacobsen hos Parko.

I 50 år har Parko tatt hånd om bilister og bilene deres, og de bør vite hva de snakker om.

– Mange forbinder kanskje oss på Parko med drivstoff, parkering og nattmat. Men vi har faktisk et skikkelig bra verksted med god ekspertise på dekk og bilpleie, sier Jacobsen.

Ekspertise

For i verkstedet til Parko finner du både solid erfaring, kort ventetid og moderne utstyr.

– Og så har vi selvsagt veldig hyggelig folk med massevis av ekspertise, sier Arild Jacobsen.

Dekksalg, dekkskift, dekkhotell og bilpleie har lenge vært en stor og viktig del av driften til Parko. Her kommer bilister for å skifte dekk på bilen, skifte olje, og klargjøre den for sesong. Ikke minst er salg av nye dekk en stor del av verkstedets hovedgeskjeft.

– Og selv om vi ikke er et autorisert verksted har vi lov til å gjøre enkle reparasjoner. Noe vi merker kundene setter stor pris på, sier han.

I verkstedet på Parko er det Bjarne som har styringen på det meste. Her har han arbeidet i 45 år, og har kontroll på hver minste detalj. I tillegg har de også med Said på laget som er en solid og svært kompetent ressurs.

Utfordrende årstid

Nå når vinteren snart gjør sitt inntog er det en del ting Rypestøl mener du bør gjøre for å klargjøre bilen til ny sesong.

De aller fleste av oss tenker at når vinterhjulene montert på bilen og isskrapen er funnet frem, ja da er man klar for vinteren. Men sånn er det ikke hvis vi skal tro på Rypestøl.

– Kulde, veisalt, nedbør, strøsand. Slaps og temperatursvingninger er bare noen av utfordringene bilen møter i løpet av årstiden vi er på vei inn i

Spesielt dette med salting og strøing er skummelt for bilen. Steinsprut lager sår i lakken, der setter saltet seg – og resultatet blir fort rust.

– Så det første jeg vil anbefal, faktisk før du tar på vinterdekkene er en skikkelig grundig vask av bilen. Da kan du velge å kjære gjennom et av vaskeprogrammene vi har på maskinen her nede, eller stå inne i vaskehallen vår å gjøre jobben selv, sier han.

Dernest bør du ifølge Rypestøl investere i en bilpolering.

Noe av poenget med poleringen er jo å arbeide voksen nedi porene på lakken og få dannet en hinne oppå denne som tar av for den verste støyten som vinteren byr på. Enten det er snøkost eller salt, lakken utsettes for.

Åtte gode tips

Bjørn og Arild anbefaler alle bileiere å gjøre følgende:

Dekk: Sjekk at vinterdekkene har riktig lufttrykk. Snø gir mer rullemotstand. For lite luft i dekkene øker motstanden og energiforbruket, og dekkene slites raskere. Bilen bruker mindre energi når lufttrykket er riktig. Dermed sparer du penger. Piggfrie dekk gir også mindre rullemotstand og er bra for lokalmiljøet.

Sikt: Nye vindusviskere på høsten kan være en fordel. I alle fall bør de sjekkes opp. Viskere er laget av gummi og sola gjør viskerne dårligere.

Silikon: Bruk silikonspray på alle gummilistene. Det vil både motvirke kondens og hindre at dører, vinduer og lade-/bensinluke fryser fast.

Vask: Poler og vask bilen både inn- og utvendig. Snø, is, salt og skitt er sliter på lakken og et godt lag med polish beskytter den.

Frostvæske: Sjekk at den holder minimum −36 grader.

Batteri: Få det gjerne målt for å vite at det er i god stand. Det er også smart å lade det en eller to ganger i løpet av vinteren derson du har mye småkjøring.

Lys: Sjekk at alle lys fungerer som de skal.

Olje: Et oljeskift før kulden kommer er ikke dumt. Dette sikrer god driftssikkerhet. Dette sikrer god driftsikkerhet og mindre slitasje på motoren. På Parko brukes kun kvalitetsolje fra Mobil1.

I tillegg til at bilen kan f å full overhaling hos Parko kan du som kunde også fylle drivstoff, parkere bilen eller nyte noen fristelser fra kiosken. Og med døgnåpent er det mulig å få i seg en matbit når som helst på døgnet.

– Også må jeg nevne parkeringshuset vårt som også er døgnåpent og videoovervåket, sier Arild Jacobsen.