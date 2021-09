Denne roboten fikser rengjøringen

Støv på hjernen? Glem det! Nye Roomba j7+ gjør jobben for deg mens du bruker tiden på andre ting. Robotstøvsugeren er spekket med smarte funksjoner og rengjør hjemmet ditt akkurat slik du ønsker det.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Hvem har tid, energi eller synes det er gøy å støvsuge? Tre-barns foreldrene Christian og Anette Nævdal har mer enn nok å henge fingrene i, derfor har de overlatt hverdags-rengjøringen til Roomba j7+ støvsugeren sin.

– Den er helt genial og til stor hjelp! Vi er en aktiv familie, og med tre barn i alderen nyfødt til 7 år blir det fort smuler, smuss og støv. Det er alltid behov for å støvsuge. Roomba j7+ får jobben gjort hver eneste dag, forteller Christian, som er salgsdirektør i Elkjøp Nordic.

DET BLIR IKKE ENKLERE: Hvorfor velge robotstøvsuger? Svaret er enkelt – du slipper å tenke på å støvsuge og kan gjøre andre ting, sier Christian Nævdal. Schibsted Partnerstudio RENGJØR SLIK DU VIL HA DET: Roomba j7 husker planløsningen i huset ditt, og støvsuger akkurat der du vil, når du vil. Schibsted Partnerstudio

Gjør jobben slik den skal

Den nye modellen Roomba j7+ gir store muligheter for personlig tilpasning.

Christian og Anette foretrekker at robotstøvsugeren gjør jobben når de ikke er hjemme. Da må de stole på at den rengjør skikkelig akkurat der de vil den skal, uten å krasje i møbler eller kjøre over ledninger.

– Vi har en Oslo-lampe med en ledning på gulvet. Tidligere har den gått i bakken fordi robotstøvsugeren vi hadde den gang kjørte på ledningen. Dette skjer ikke med Roomba j+. Teppekanter, kroker og dørkarmer er heller ikke noe problem.

KOMMER TIL DER DEN TRENGS: Roboten støvsuger tepper og kommer til under sofaen. Les hele

Du styrer den enkelt via stemmen eller mobilen

Robotstøvsugeren kan startes med stemmeassistent, enten via Google Home eller Alexa, via en brukervennlig app eller fysisk om du ikke vil bruke appen og ikke har taleløsningen. Den gjenkjenner mange forskjellige kommandoer, og du gi ganske spesifikke beskjeder.

– Vi bruker Google Home. Når jeg står på kjøkkenet og ser smuler under matbordet kan jeg si «støvsug under bordet på kjøkkenet» - så kjører den rett bort til riktig sted og støvsuger. Det fungerer veldig bra!

Roboten kan også starte rengjøringen automatisk når du forlater hjemmet, samt stoppe igjen når du kommer tilbake.

Den husker rom og spesifikke møbler/objekter for å kunne rengjøre der det er størst behov for det. Er området ekstra skittent går den over flere ganger.

PRAKTISK: Du kan styre Roomba j7+ via en norsk språklig app på mobilen. Les hele

Geniale smartfunksjoner

Roomba j7+ er utstyrt med smartfunksjoner som gjør den i stand til å planlegge, starte og gjennomføre rengjøringen. Her er noen punkter som viser hvorfor denne robotstøvsugeren er i særklasse:

1. Full kontroll. Du definerer soner enkelt med appen

Du kan styre din Roomba j7+ via en norsk språklig app på mobilen. Når støvsugeren starter opp for første gang går den rundt i etasjen og kartlegger planløsningen i alle rommene med kamera og sensorer. Den foreslår et kart over all rommene.

Deretter kan du gå inn i appen og navngi de ulike sonene. Nytt med denne modellen er at den husker inntil 10 soner. Dette gir deg full kontroll over hvilke områder som skal rengjøres.

– Du kan sette grenser for hvor støvsugeren skal gå, eller ikke. Vi har satt opp kjøkkenet, spisestuen, tv-stuen og dagligstuen. Den vet hvor sofaen og spisestuen står, og jeg kan be den om å støvsuge akkurat der, forteller Christian.

forrige



fullskjerm neste INGENTING Å BEKYMRER SEG FOR: Katten blir ikke påkjørt. 2 av 3 Schibsted Partnerstudio

2. Den unngår hindringer og krasjer ikke

Roomba j7+ lærer ikke bare hjemmet ditt å kjenne, den reagerer også øyeblikkelig med PrecisionVision-navigasjon.

– Den identifiserer for eksempel en ladekabel eller leke som vi har mistet på gulvet. Da manøvrerer den utenom. Likeså dyrene våre. Den krasjer aldri, sier Christian.

– Trange kroker er heller ikke et problem, for roboten kjører seg ikke fast.

3. Tømmer seg selv

Robotstøvsugeren Roomba j7 kan kjøpes med en ekstern støvbeholder som sitter i ladestasjonen, dette heter Clean Base®.

– Ved hyppig rengjøring må beholderen i robotstøvsugeren tømmes ofte, for den er ikke så stor. Det unike med denne støvsugeren, er at er at den har en ladestasjon med en innebygget støvpose. Når roboten er ferdig med jobben går den tilbake til ladestasjonen sin, og der blir støvet automatisk sugd ut av støvsugeren og inn i en pose.

Det er bare å kaste den fulle posen i søppelbøtten og sette i en ny. Genialt enkelt!

SMART OG LETTVINT: Roboten kjører til ladestasjonen, støvet suges opp i en beholder. Denne er designet slik at den tar liten plass. Les hele

4. Kraftig, avansert og trygg å bruke

Roomba j7+ er en av de mest avanserte robotstøvsugerne på markedet. Kraftig motor og smart navigasjon gjør den veldig effektiv og utrolig rask.

En annen stor fordel er at den er fremtidsrettet og klargjort for oppdateringer. Robotstøvsugeren oppdaterer seg automatisk og blir bedre og bedre jo lenger du har den.

iRobot er spesialister på roboter. De har vært på markedet mer enn 30 år og har solgt mer enn 30 millioner roboter på verdensbasis. Selskapet lover at data som samles av roboten din, aldri vil bli misbrukt eller solgt til en tredjepart.

– En slik støvsuger passer veldig godt til en familie som oss. Men den passer også utrolig bra for alle som sliter med å dra en tung støvsuger rundt i huset. Her får du automatisert den daglige rengjøringen uten å måte løfte en finger, sier Christian Nævdal fornøyd.