Daglig leder Ron Astrup (t.v) og kiropraktor Henrik Rosenvold ved Stoa Idrettsmedisin & Opptrening Les hele

– Vil gjøre en forskjell

Henrik (26) valgte å bli kiropraktor etter selv å ha gått i behandling. Nå er han del av en tverrfaglig klinikk som ikke er redd for å tenke utenfor boksen.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Det som fungerer for en pasient fungerer kanskje ikke for en annen. Da er det en stor fordel å være en del av et tverrfaglig miljø. Vi sitter samlet sett på svært mye fagkompetanse, og veien er kort til rett behandling eller behandler, sier Henrik Rosenvold.

Han er en av tre kiropraktorer som er ansatt på Stoa Idrettsmedisin & Opptrening, samlokalisert med Stoa Fysikalske Senter i Arendal. Her jobber 12 fysioterapeuter, en spesialist innen psykomotorisk fysioterapi og en spesial fysioterapeut innen lymfeødembehandling.

– Fysioterapi og kiropraktikk har tradisjonelt ofte blitt sett på som konkurrerende fagdisipliner. Her er vi mer opptatt av hvordan vi kan utfylle og berike hverandre. Ikke alt funker for alle pasienter, og det er en stor fordel at vi kan tilby så mange behandlingsmetoder, sier kiropraktoren.

Selv oppdaget han kiropraktikk etter å ha gått til kiropraktor da han slet med ryggproblemer som 18-åring.

– Det hjalp mot mye, og motiverte meg til å satse på dette yrket. Å kunne gjøre en forskjell for pasienten er det aller beste med jobben, sier han.

Kiropraktor Henrik Rosenvold brenner for faget, og strekker seg langt for å finne de beste løsningene for pasientene. Les hele

Samler spesialistene

Stoa Fysikalske Senter startet i 2005, og har siden vokst både i ansatte og behandlingstilbud.

– Vi har blitt kjent for å være solide og faglig dyktige innen fysioterapi. Nå har vi styrket oss enda mer ved å samle spesialistene, sier daglig leder Ron Astrup.

I 2015 utvidet de med Stoa Idrettsmedisin og Opptrening, som er spesielt rettet mot idrettsmedisin og kiropraktikk.

– Med både kiropraktorer og fysioterapeuter i staben kan vi tilby en bredde av behandlinger. Vi har også mulighet til å jobbe tverrfaglig for å finne de beste løsningene for våre pasienter, sier Astrup.

I år ble senteret en del av det nye helsehuset S5 Helse på Stoa i Arendal, som samler spesialisthelsetjeneste og helprivate aktører. Her tilbyr de blant annet baby-, barn- og gravidsvømming, samt trening i vann i to moderne terapibassenger.

– Vi inngår i et unikt helsehus på Sørlandet med mange helsetilbud samlet under ett tak. Mange pasienter setter pris på denne bredden, sier Astrup.

Les mer om behandlingstilbudet her

Ron Astrup, fysioterapeut og daglig leder. Les hele

Detektiv på jobb

På Stoa Idrettsmedisin & Opptrening blir mange av pasientene behandlet for nakke-, skulder- og ryggproblemer. Behandlerne jobber generelt med muskel- og skjelettplager, men også andre akutte eller kroniske lidelser.

– Jeg pleier å si at jeg jobber med alt fra topp til tå, sier kiropraktor Henrik Rosenvold med et smil.

Han trives spesielt godt med å hjelpe pasienter som har langvarige plager, men også akutte plager.

– Mange pasienter har prøvd mye forskjellig og ikke fått riktig hjelp. Det er spennende å gå litt i dybden og bruke tid på å bli kjent med pasientene og deres historikk. Når pasienter har langvarige problemer gjelder det å finne årsaken, og da må en være litt detektiv, sier kiropraktoren.

De aller beste dagene på jobb er når han klarer å knekke koden, ofte etter et langt behandlingsløp med pasienten over tid, eller når man hjelper mannen i gaten med en låst nakke eller rygg.

– Tålmodighet og babysteg kan gjøre mye, og gleden er stor når fremgangen kommer. Det er meningsfullt å kunne bidra til at pasienter får bedre livskvalitet