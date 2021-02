Les hele

Bergen kan få Norges første grønne marina. – Den vil gi hele området et løft

SØREIDE: Innerst i Dolviken vil det kunne skje en rivende utvikling de neste årene. Blir det ja til det nye båtsenteret, vil også den svært trafikkfarlige Grimstadvegen bli historie. Snart skal saken avgjøres i bystyret.

Hvis fremtidens båtsenter Vestland Marina blir en realitet, har både bergensere og båtfolk mye å glede seg til:

Da er det blant annet duket for en flere kilometer lang strandpromenade, sjøbad for alle og en nullutslipps marina med sårt tiltrengte båtplasser og rampe for gratis sjøsetting av småbåter og kajakker. Alt dette like ved innløpet til Grimstadfjorden.

– Tilkomst til strandlinjen for allmennheten er et knapphetsgode i søndre bydel. Det blir det ikke lenger hvis Vestland Marina realiseres, sier Per Alvern, styreleder i Søreide Båt & Fritidspark AS.

Slutt på trafikkfarlig vei

– Etableringen av marinaen vil også løse et stort problem i nærområdet, nemlig en lenge etterlengtet utbedring av den svært trafikkfarlige Grimstadvegen. Prosjektet vårt vil være hovedbidragsyter til ny infrastruktur og ny vei, sier Alvern.

På grunn av at Grimstadvegen er så dårlig, er det også full byggestopp i området.

– Vestland Marina er tiltaket som behøves for at Grimstadvegen kan rustes opp, fastslår Alvern bestemt og poengterer:

– Trafikkmengden bare øker, og strekningen belastes daglig med mye tungtrafikk. De siste årene har vi dessverre sett både ulykker og nestenulykker. Det må det bli en slutt på.

Båtbransjens grønne skifte

Det er Søreide Båt & Fritidspark AS som sammen med Haugland-gruppen og Bergen Marine er klar for å skape Nordens mest miljøvennlige marina innerst i Dolviken. Planen er å utvide det eksisterende båtsenteret som allerede ligger der.

Hvis prosjektet realiseres, vil antall båtplasser i marinaen dobles fra dagens 350 til 700, pluss at det blir et stort antall innendørs helårsplasser. Her tas båtene inn og ut ved bruk.

– Vi ønsker å være i førersetet når bransjen nå omstiller seg til det grønne skiftet, sier daglig leder Jonas Gams Steine i Bergen Marine, Norges største båtforhandler.

Han forteller at båtnæringen i dag mangler både renseanlegg og oppsamlingsstasjoner for tømming av miljøfarlig boss. På steder som mangler infrastruktur spyles gjerne bunnstoff, olje og drivstoffrester rett på sjøen ved rengjøring og vedlikehold av båter på land.

– Bransjen mangler også infrastruktur for overgang fra dagens miljøfarlige bunnstoff som avgir mikroplast. Vi skal skape denne infrastrukturen. I tillegg vil Vestland Marina kunne ta imot kloakk og annet problemavfall som oljeholdig vann og drivstoff fra båter, fortsetter Gams Steine.

I den nye marinaen, som kan bli Nordens mest miljøvennlige båtsenter, vil alt vedlikehold av båter skje på land. Her vil rester av drivstoff, olje, bunnsmøring og annet samles opp i lukkede tanker og spesialhåndteres.

Lang historikk, usikker skjebne

Saken med å realisere Vestland Marina har pågått i over 17 år, og har tidligere vært behandlet med positivt utfall både i Bergen bystyre og hos Miljøverndepartementet. I 2017 kom imidlertid fagetaten med et nedskalert alternativ til prosjektet, og prosjektet skal derfor opp til ny politisk behandling denne våren.

Allerede 25. februar vil byrådet behandle fagetatens forslag til et nedskalert prosjekt, og saken vil deretter sendes til utvalg for miljø og byutvikling før den vil bli endelig avgjort i bystyret. Alt dette skal etter planen skje i løpet av mars måned.

– Det er viktig at byrådet også får vår plan til politisk behandling, ikke bare fagetatens. Fagetatens alternativ er ikke økonomisk bærekraftig og vil heller ikke kunne finanisere ny Grimstadveg, sier Per Alvern.

Derfor håper han nå at politikerne vil be om å få begge alternativene til behandling.

– Vi har stor støtte i lokalbefolkningen, og Vestland Marina vil gi mye mer til fellesskapet i form av miljøgevinster, ny vei og offentlig tilkomst til strandlinjen enn det vil kreve tilbake i form av arealbruk. Dette er et prosjekt hvor miljøet, beboerne på Grimstad og befolkningen i Bergen vil være de største vinnerne, legger Gams Steine til.

Vil tilrettelegge for båtdeling og el-båter

Hva er det så Bergen står i fare for å miste dersom politikerne slutter seg til fagetatens nedskalerte forslag og prosjektet dermed ikke lar seg gjennomføre?

Vestland Marina vil være tilrettelagt for fremtidens båtbrukere. Her vil båtdeling spille en helt sentral rolle.

– Gjennom båtdeling vil enda flere få muligheten til å oppleve sjølivet. Delingsøkonomi krever et moderne anlegg med muligheten for oppbevaring innendørs for kontroll ved utlevering og retur av båter, kommenterer Per Alvern.

Marinaen vil også bygges med tanke på fremtidens elektriske båter.

– For bare ti år siden var det få som så for seg at det skulle rulle så mange elbiler rundt på veiene som det det gjør i dag. Og hvem hadde vel trodd at bildeleringer skulle bli så populære? Det samme vil vi se til sjøs. Den økende interessen rundt båtdeling og elektriske båter vil føre med seg nye behov, sier Per Alvern. Han utdyper:

– Man kan ikke kjøpe seg el-båt uten å ha et sted å lade den. Et slikt tilbud vil Vestland Marina kunne tilby. Det er også behov for båthotell og verksteder siden det vil skje et parallelt skifte mot en delingsøkonomi på dette området.

Lokaliseringen av marinaen er også ideell for båtturister enten de kommer nordfra eller sørfra.

Nærings- og boligdel med tydelig miljøprofil

Utbyggerne ønsker også å lage et levende nærings- og bomiljø i tilknytning til marinaen.

– Planen er at strandlinjen skal gjøres tilgjengelig for allmennheten med store nye grøntarealer, ny strandpromenade med molo og en tursti som strekker seg fra Søreide sentrum til midten av fjorden i Dolviken, forklarer Alvern.

Prosjektet omfatter cirka 85 boliger nordvest for båtsenteret og marinaen. Nærings- og boligdelen skal ha en tydelig miljøprofil med varmegjenvinning fra sjøen. De vil også bli delvis selvforsynt med strøm gjennom solceller.

– Her legges det opp til en tydelig grønn profil med bildeling og deling av elsykler. Boligene vil ha umiddelbar nærhet til og tilgang til sjøen i front, sier Alvern videre.

I tilknytning til boligprosjektet planlegges det blant annet sjøbad, felleshus for oppbevaring av kajakker og felleshus for tilstelninger. Underetasjene vil bli næring.

– Næringsdelen vil sikre dagens 30 arbeidsplasser og skape grunnlag for minst en dobling av arbeidsplasser bare i våre egne virksomheter. Her vil vi også samle en maritim klynge av gründerbedrifter som satser på ny grønn teknologi for næringen, forteller Gams Steine i Bergen Marine.

