– En sann glede å bo her

Tenk å bo landlig i et splitter nytt boligfelt ved havet – med kort vei til både by og tettsteder. Chatrine Tysdal (32) og Torbjørn Stangeland (38) fant sin drømmebolig i Krabbavigå på Jåsund.

Det nye boligfeltet ligger idyllisk til mellom fjord og hav i et naturområde som har noe av det beste Kyst-Norge kan by på. Likevel er det kun en 17 minutters kjøretur til Stavanger, og bare 7 minutter til Tananger sentrum.

Marianne Sørbø Pedersen, salgskonsulent i OBOS Block Watne Sandnes, forteller dette om Krabbavigå:

– Dette er et vanvittig flott område hvis du er glad i naturen og havet. Det er så fint her at jeg selv kunne tenke meg å flytte hit om jeg skulle bytte bolig.

EKTE BOGLEDE: Familien på tre stortrives i sitt nye rekkehus på ca. 125 kvm.

Nyinnflyttet

Da Torbjørn leste om boligprosjektet i Krabbavigå for to år siden, forsto han raskt at dette var et helt unikt prosjekt.

Paret bodde i en leilighet i Sola kommune, da drømmen om å få bo i sitt eget splitter nye, romslige rekkehus i det naturskjønne området gikk i oppfyllelse.

– Vi fikk god informasjon og tett oppfølging fra OBOS Block Watne i Sandnes, hele veien fra vi tegnet kontrakten til innflytting. Det var utrolig spennende å følge byggeprosessen, og enda bedre å flytte inn, forteller Torbjørn.

Facts MER OM BOLIGPROSJEKTET I KRABBAVIGÅ Et samarbeidsprosjekt mellom flere boligutbyggere, hvorav OBOS Block Watne selger seks rekkehus og fem eneboliger.

Rekkehusene er 124 -127 kvadratmeter store, har markterrasse, hage, sportsbod og integrert carport.

Eneboligene er 150 kvadratmeter store, og alle har store terrasser med fantastisk sjøutsikt.

Se interiør og romløsninger i bildegalleri under:

Boligene leveres med gjennomgående parkett og HTH-kjøkken. Rekkehusene er bygget med basis i norsk håndverkstradisjon.

Norsk håndverkstradisjon

OBOS Block Watne sine kunder skal være trygge på at de får en bolig av høy kvalitet, og hjelp om de skulle trenge det, forteller Marianne Sørbø Pedersen.

– Vi bygger moderne boliger av god standard, med basis i solid, norsk håndverkstradisjon. Tømrerne våre har fagbrev og vi benytter velkjente underleverandører, fortsetter salgskonsulenten.

Det å kjøpe en bolig fra en trygg, kjent leverandør var veldig viktig for oss, for da er man sikret kvalitet og god oppfølging, påpeker Torbjørn.

GOD PLASS TIL ALLE: Mathias (21 måneder) har mye boltreplass til lek og moro, både ute og inne.

Fikk skreddersy hjemmet

Siden Chatrine og Torbjørn kjøpte rekkehuset sitt tidlig i byggeprosessen, fikk de stor frihet til å velge innvendige farger, materialer og design.

– Standarden var i utgangspunktet høy, med HTH-kjøkken og parkett. Det var detaljene på kjøkkenet og badet som vi fikk tilpasset vår smak. Vi fikk velge mellom tre typer fliser, farger til vegger. Og fikk tilpasset kjøkkeninnredningen – slik at kjøkkenet ble akkurat slik vi ville ha det.

Huset ble levert som avtalt, slik at vi kunne flytte inn som planlagt i juni 2020.

– Den dagen spratt vi champagnen! ler Chatrine.

STORTRIVES:Torbjørn, Mathias og Chatrine har fått drømmeboligen de ønsket seg i Krabbavigå.

Magisk sted for både barn og voksne

Chatrine, Torbjørn og sønnen Mathias (21 måneder) er strålende fornøyd med å sitt nye bomiljø. Rett utenfor døra har de en lekeplass som er perfekt for Mathias. Her er det sandkasse, huske, lekestativer og trampoline.

Litt lenger bort finnes det en lekeplass som tilpasset for litt større barn og barnlige voksne. Her kan man boltre seg med volleyball, basketball og taubane.

– Den fine, nye sandstranden må også nevnes. På varme dager kan vi rusle ned til sandstranden, bade og grille mat i grillhytta. Det er stor stas for alle! forteller Chatrine.

Lekre boliger rett ved sjøen, kan det bli bedre? Saltsjøen og svabergene er bare et steinkast fra boligene.

Gode kollektivforbindelser

Med turområder og sykkelstier rett utenfor stuedøren er det mange som velger å sykle til jobben. Men når det frister å ta bussen er reiseveien kort. For Krabbavigå på Jåsund er både landlig og sentralt. Det er kort vei til Stavanger, Forus, Risavika og Sola.

– Bussholdeplassen er bare 60 meter fra huset vårt, og bussene går jevnlig. Det er lett å komme seg både til og fra byen og tettstedene. Og når arbeidsdagen er omme senker vi skuldrene og nyter den deilige roen her i Krabbavigå, sier Torbjørn Stangeland fornøyd.

– Det er helt fantastisk å bo her, sier Chatrine Tysdal .

