GODE PÅSKEVALG: Disse matvarene inneholder ikke palmeolje.

Du kan utgjøre en forskjell for klimaet og regnskogen

Som forbruker gjør du en innsats for regnskogen hver gang du velger et produkt uten palmeolje. Særlig før påskehandelen kan det være smart å være ekstra obs.

– Vi kan endre den negative utviklingen for regnskogen, og alle kan gjøre litt! Det betyr enormt mye, fordi vi er mange som handler sammen, sier Nils Hermann Ranum. Han er leder av nullavskogingsprogrammet i Regnskogfondet, en uavhengig miljø- og rettighetsorganisasjon som jobber for å redde regnskogen.

Tilbake i 2012 fikk Regnskogfondet, takket være din og min innsats, redusert palmeolje i mat med 70 prosent i løpet av få år. Det var Regnskogfondet som den gang lanserte kampanjen «Ikke spis Regnskogen», sammen med Grønn Hverdag. Responsen fra forbrukerne har vært overveldende.

Redder vi regnskogen er vi et godt stykke på vei med å løse klimakrisen. Dette kan du lese mer om lenger nede i artikkelen.

PALMEOLJEFRIE MATVARER i 2022: Palmeoljeguiden viser deg om dagligvarene inneholder palmeolje. Matvarene hos REMA 1000 inneholder ikke dette.

Bruk palmeoljeguiden

Det brukes fortsatt palmeolje, og du og jeg kan stadig utgjøre en forskjell. Vi må bare huske på dette når vi er ute og handler!

Når sjekket du sist en innholdsfortegnelse for å se om kjeksen, kaken eller påskeegget inneholdt palmeolje? Regnskogfondet har gjort det lett for deg, med palmeoljeguiden.

– I tiden før påske og i selve påsken handler vi masse til feriekos. Bretter vi opp ermene igjen og passer på, vil vi alle bidra i positiv retning. Sammen kan vi redde regnskog, sier Ranum.

VELG PÅSKEGODT UTEN PALMEOLJE: For mange av oss er påskeegg det deiligste vi kan spise i påsken. Heldigvis finnes det mange palmeoljefrie alternativer.

Facts Dette er Regnskogfondet En uavhengig miljø- og rettighetsorganisasjon. Visjonen er å jobbe for en verden der miljøet er beskyttet og menneskerettighetene er oppfylt.

Regnskogfondet samarbeider med over 60 organisasjoner i syv regnskogland i Amazonas, Sentral-Afrika og Sørøst-Asia. Dette er miljø- og rettighetsorganisasjoner som jobber tett med lokalsamfunn i regnskogen.

Målet er å styrke lokalbefolkningens bruksrettigheter til skogen, og deres muligheter til å leve et godt liv i regnskogen på egne premisser. Erfaringene viser at der lokalsamfunn får rettigheter til regnskogen, blir den stående.

Regnskogfondet jobber for å forhindre at politikk og næringsliv bidrar til å rasere regnskogen.

Derfor er det viktig å unngå palmeolje

Regnskogen er faktisk et gigantisk karbonfangst- og lagringsanlegg som er med på å bremse klimaendringene. Det er utrolig effektivt.

All verdens skoger binder faktisk opp rundt en tredjedel av de globale CO₂-utslippene.

– Nå ser vi viktige politiske gjennombrudd som anerkjenner dette i regnskogsland, men det er fortsatt planer om nye palmeoljeplantasjer i regnskogen, sier Nils Hermann Ranum.

Unngår vi å kjøpe produkter med palmeolje, reduserer vi presset på regnskogen, og bidrar til mindre ødeleggelse av dette viktige karbonfangst- og lagringsanlegget.

– Dette er avgjørende for å løse klimakrisen, sier han.

PALMEOLJETRANSPORT: De siste årene har mange store palmeolje-produsenter lovet å stanse avskogingen. RASERT REGNSKOG: Palmeoljeproduksjonen gjør stor skade på regnskogen.

Fortsatt en jobb å gjøre

Takket være din og min innsats, er palmeoljen nesten forsvunnet fra maten vi spiser. Det er også etablert et regelverk i Norge som i realiteten struper bruken av palmeolje i diesel.

Det finnes dessverre fortsatt mye palmeolje i produkter som levende lys, såpe, kosmetikk og hygieneartikler, og forsatt i noe mat, kjeks, kaker og godterier. Her kan vi forbrukere gjøre en viktig jobb.

– Du og jeg utgjør en viktig forskjell når vi unngår produkter med palmeolje fordi vi bidrar til å bevare regnskogen, sier Ranum.

Nils Hermann Ranum og Regnskogfondet fortsetter arbeidet mot avskoging og miljøødeleggelser. Fokuset nå er å få slutt på palmeolje i biodrivstoff i EU.

Visste du at det årlige CO₂-utslippet fra rasering av regnskog tilsvarer CO₂-utslippene fra alle verdens biler og båter til sammen?

Bruker forbrukermakten sin

Pia Lang-Holmen, mannen og barna er alle opptatt av å handle bærekraftig og rettferdig. De er klar over hvor skadelig palmeoljen er. Derfor leser de alltid gjennom innholdsfortegnelsen på produktene før de havner i handlekurven.

Pia er bevisst på å bruke forbrukermakten sin, og vet at det nytter å si fra slik at dagligvaregigantene og produsentene skjønner at palmeoljefri varer er et smart alternativ.

– Vi spiser mye knekkebrød, og tidligere inneholdt det palmeolje. Da jeg oppdaget at det var palmeolje i knekkebrød, skrev jeg en e-post til Wasa, der jeg påpekte at de som en stor aktør har makt til å bidra til endring, forteller hun.

KLART STANDPUNKT: Pia Lang-Holmen og familien velger mat som er uten palmeolje.

Fjernet palmeoljen i alle sine produkter

At det nytter å endre kurs for å bevare regnskogen forsto REMA 1000-eier Ole Robert Reitan. Dagligvarekjeden var først ute i Norge med å fjerne palmeoljen fra alle sine egne matvarer i 2014.

– Klimaendringene er den største utfordringen som verden står overfor. Både som selskap og som privatpersoner har vi en moralsk plikt overfor fremtidige generasjoner om å ta dette på alvor og iverksette tiltak.

EN SKIKKELIG TANKEVEKKER: Det REMA 1000-eier Ole Robert Reitan så av rasert regnskog under en reise i Sørøst-Asia forandret kursen hos dagvaregiganten.

Glad for samarbeidet med Regnskogfondet

Responsen fra de norske forbrukerne har kun vært positive, ifølge Reitan.

– Å fjerne palmeolje i produkter øker hverken prisen eller reduserer kvaliteten, men bidrar til at vi kan ta et større ansvar for både våre kunders og planetens helse.

– Det er fantastisk å se på de ringvirkningene vi har bidratt til å skape blant de mange leverandørene våre.

Regnskogfondet gjør et viktig arbeid for å bevare verdens eldste og rikeste økosystem, understreker Ole Robert Reitan. REMA 1000 bidrar også årlig med å beskytte 100 kvadratkilometer med regnskog gjennom økonomisk støtte til Regnskogfondet.

– REMA 1000 ønsker å bidra til dette arbeidet på en positiv måte, og vi er veldig glade for både å kunne bidra til å styrke Regnskogsfondet, og ikke minst for den faglige støtten vi får tilbake.

4 smarte valg du som forbruker kan gjøre

1. Sjekk innholdsfortegnelsen eller Regnskogfondets palmeoljeguide før du handler. Når sjekket du sist om kjeksen, kaken eller påskeegget inneholder palmeolje?

2. Velg påskelys uten palmeolje. Det finnes fortsatt mye palmeolje i noen produkter. Svanemerkede lys tillater hverken palmeolje, soya eller parafin. Lys laget av bivoks er også et miljøvennlig alternativ.

3. Såpe, hygieneartikler og kosmetikk er krevende. Her er palmeolje nevnt i ord du antageligvis aldri har hørt før, for eksempel retinol palmetate, glycerin, sodium lauryl sulfate og mange flere. Står det -palm på ingredienslisten, bør du styre unna. Her er oversikten over ingrediensene du bør være obs på.

4. Bruk din forbrukermakt! Hadde det ikke vært fint om også produsenter av såpe og kosmetikk måtte følge de samme reglene vi har for matvarer? At de må skrive at varene inneholder palmeolje? Her kan du gjøre som Pia Lang-Holmen, ta kontakt med produsentene eller politikere.