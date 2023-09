Les hele

Familien sparer 700 kroner på månedskort

Med 40 prosent billigere månedskort sparer familien Traavik over 700 kr i måneden. Nå stemmer pappa MDG så de skal få gjennomslag for at prisene blir permanente.

I en tid med galopperende priser utgjør hver krone en forskjell. I september er månedskortet, takket være MDG, 40 prosent billigere. Det merkes på lommeboka.

– Du kan jo ikke bli annet enn glad. Det er klart det gjør en forskjell, sier tobarnsfar Stig Traavik.

De over 700 kronene familien sparer på billigere månedskort kommer godt med.

– Samtidig blir det mindre forurensing, støy og kø hvis flere lar bilen stå, sier han.

MDG jobber for at det betydelige kuttet i månedskortprisen skal vare. Det er deres kanskje viktigste valgløfte i Oslo.

VELGER MILJØ: Satsing på kollektivtilbudet i Oslo gjør at Stig Traavik stemmer MDG denne gangen.

En familie kan spare over 12.000 i året

En familie med to voksne og to barn sparer nesten 1000 kroner i måneden.

I familien Traavik har alle månedskort, og med billigere priser får de en god slump med penger som de kan bruke på andre ting.

– Jeg tenker at dette må gjøre en stor forskjell for alle som sliter med økonomien akkurat nå, sier han.

Sist MDG gjorde månedskortet billigere i Oslo, ble salget tredoblet bare den første uken.

30.000 mennesker valgte kollektivt fremfor bilen, og samtidig fikk Oslo kommune tilbake to av tre kroner som ble brukt på priskuttet gjennom økt billettsalg.

Facts Slik ser regnestykket ut: Med MDG-priser vil en familie med to voksne og to barn som bruker månedskort sparer ca. 1000 kr i måneden, eller 12.000 kroner i året. Voksen: MDG-pris: 499 kr. Kuttet fra 853 kr = 354 kr spart. Totalt 708 kr.

Barn: MDG-pris: 249 kr. Kuttet fra 427* kr = 178 kr spart. Totalt: 356 kr.

Total besparelse på en måned med MDG-priser: 1064 kr. *) Priskuttet for barn er MDG allerede i gang med, etter at ordinær pris ble satt ned fra 427 kr til 299 kr fra 1. august.

BILLIGERE OG BEDRE: Sirin Stav fra MDG lover at partiet skal jobber for enda bedre og billigere kollektivtilbud.

30 000 flere avganger i uka

Kollektivprisene i Norge har skutt til himmels. Faktisk har de økt mest i hele Europa, med hele 50 prosent. Dette handler i stor grad om politikk. I to omganger økte Erna Solbergs Høyre-regjering, med støtte fra partiet Venstre, avgiftene på kollektivreiser.

MDG på sin side prioriterer kollektiv. Samtidig som de har fått på plass 30.000 flere avganger i uka, har de også kuttet prisen på enkeltbilletter for første gang på 15 år.

– Det har ikke minst vært viktig nå som vi er i dyrtid, sier MDGs 1. kandidat og byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav.

– Med oss trenger du ikke velge mellom billigere og bedre. Vi skal både styrke tilbudet og kutte prisene. Det er god, sosial miljøpolitikk, fortsetter hun.

I løpet av den siste byrådsperioden har Stav også kuttet prisen på månedskort for barn og unge.

– Og nå skal vi jobbe for å kutte prisen på månedskort for alle i hele Oslo-regionen. I disse tider utgjør hver krone spart én forskjell, sier hun.

Facts Slik har MDG gjort kollektivtilbudet bedre og billigere Redusert prisen på enkeltbilletter med 20 prosent i snitt

Redusert prisen på månedskort for barn og unge under 20 år

Økt antall avganger med 30.000 i uken

Gjort kollektivtilbudet i Oslo helelektrisk fem år før målet

Gjort det gratis for barn opptil 18 år reise kollektivt i helger, ferier og på kveldene i følge med voksne

Gjort kollektivtransporten gratis for alle barn under 6 år

Startet byggingen av Fornebubanen

Innført billig transport for eldre i store deler av byen

Kjøpt hundrevis av ny elbusser og 87 nye, universelt utformede trikker med større kapasitet

Investert rekordmye i kollektivtilbudet

Innført gratis kollektiv for flyktninger

Realnedgang i månedskortprisen (faktisk.no)

Et kollektivtilbud for alle

FERIE MED TOG: Stig Traavik og døtrene Celine (12) og Asal (14) sparer mye på månedskortene. Pengene de sparer skal gå til togferie til Frankrike eller Italia.

En ny undersøkelse viser at sju av ti Oslo-folk ønsker seg lavere pris på månedskort. Det hjelper imidlertid lite at billettene er billigere, dersom bussen ikke går. Derfor har MDG stått i spissen for det største løftet for kollektivtransporten siden T-banen ble bygget i Oslo.

I løpet av de åtte årene de har styrt byen har partiet økt antall kollektivavganger kraftig, startet byggingen av Fornebubanen og kjøpt hundrevis av nye elbusser og 87 nye trikker. Disse er tilrettelagt både for folk i rullestol og dem med barnevogn.

Miljø og klima er naturligvis også i fokus. I år blir Oslos kollektivtilbud utslippsfritt, hele fem år før den opprinnelige målsetningen. Oslo blir da verdens første hovedstad med et helelektrisk kollektivtilbud!