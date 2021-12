Grønt Valg beskytter regnskogen

Fortums strømkunder har bidratt til å beskytte om lag 21.600 km² regnskog årlig gjennom et unikt samarbeid med Regnskogfondet.

Historiene om den økende klimakrisen kan fort gi en følelse av avmakt. For hva kan vel vi gjøre når politikerne og næringslivet i verdensarenaen svikter? Kan vi egentlig bidra så det monner til å bevare regnskogen og fremme fornybar energi?

Ja, er svaret fra Regnskogfondet og Fortum. De har hatt et samarbeid helt siden 2010 som har resultert i beskyttelse av om lag 21.600 km2 regnskog årlig (estimert gjennomsnitt av beskyttelse).

Fortum er et ledende energiselskap som utvikler og tilbyr energiløsninger for et mer bærekraftig samfunn.

– Grønt Valg er en tilleggstjeneste som våre strømkunder kan velge, og størrelsen på donasjonen til Regnskogfondet baseres på antall kunder som velger Grønt Valg, forklarer Victoria Rypdal, som er VAS Offering Manager Enterprise i Fortum Consumer Solutions.

Facts Grønt Valg Med Grønt Valg fra Fortum får du opprinnelsesgaranti på strømmen din, hvilket innebærer at det sikres at det blir produsert strøm fra fornybare energikilder tilsvarende ditt forbruk.

Bevaring av regnskog er et av de mest effektive tiltakene for å bevare klimaet og livsmangfoldet på kloden. Når du har tatt et Grønt Valg, forplikter Fortum seg til å gi et årlig bidrag på 100 kroner til Regnskogfondet, og du er med på å bevare hele 10.000 kvadratmeter regnskog hvert år.

Du får også energirådgivning tilpasset din bolig og livssituasjon, slik at du sparer strøm – og dermed sparer penger og miljøet.

GODE SAMTALER: Markedssjef Per Christopher Prebensen (t.v.) og kollega Anders Tufte, seniorrådgiver bedriftsmarked, er hos Victoria Rypdal i Fortum for å drøfte hvordan samarbeidet skal utvikles videre. Les hele

Facts Dette er Regnskogfondet En uavhengig miljø- og rettighetsorganisasjon. Visjonen er å jobbe for en verden der miljøet er beskyttet og menneskerettighetene er oppfylt.

Regnskogfondet samarbeider med over 60 organisasjoner i sju regnskogland i Amazonas, Sentral-Afrika og Sørøst-Asia. Dette er miljø- og rettighetsorganisasjoner som jobber tett med lokalsamfunn i regnskogen.

Målet er å styrke lokalbefolkningens bruksrettigheter til skogen, og deres muligheter til å leve et godt liv i regnskogen på egne premisser.

Erfaringene viser at der lokalsamfunn får rettigheter til regnskogen, blir den stående.

Regnskogfondet jobber for å forhindre at politikk og næringsliv bidrar til å rasere regnskogen.

– En perfekt match

De største driverne i klimakrisen er forbrenning av fossile kilder som blant annet kull og olje, og så er det avskoging. Førstnevnte står for 76 prosent av verdens utslipp, mens avskoging står for om lag 10–15 prosent, ifølge Regnskogfondet.

– Fortum har alltid vært opptatt av bærekraft og naturressurser. Derfor var valget av Regnskogfondet som en langsiktig samarbeidspartner naturlig. Vi har de samme klimamålene og visjonene som dem, forteller Rypdal.

For Regnskogfondet har støtten fra sin største samarbeidspartner i næringslivet vært ekstremt viktig, ifølge markedssjef Per Christopher Prebensen.

– Fortum var veldig tidlig ute med å støtte oss, allerede før klimakrisen kom skikkelig på dagsordenen. Vi opplever et svært godt samarbeid og ser på Fortum som en viktig, strategisk partner.

SAMME MÅL: Regnskogfondet og Fortum deler visjonen om at regnskogen kan reddes gjennom målrettede prosjekter. Les hele

Frie midler

Midlene Regnskogfondet mottar gjennom bidrag er frie midler som de disponerer selv. Dette gjør at de hele tiden kan bruke pengene der de til enhver tid trengs mest, og det gir dem mulighet til å jobbe langsiktig.

– Støtten fra næringslivet gir oss det handlerommet vi trenger for å jobbe effektivt, sier Anders Tufte, seniorrådgiver bedriftsmarked i Regnskogfondet.

Fortum liker måten organisasjonen tenker og handler, Victoria forklarer hvorfor:

– Regnskogfondet har en god balanse mellom det å opplyse om regnskogens viktighet og den faktiske situasjonen verden står overfor med tanke på klimautfordringer. Men de viser også at det fremdeles er håp og at det nytter å kjempe for regnskogen. De arbeider på en måte som samsvarer svært godt med vårt fokus på bærekraft, sier Rypdal.

SPØKELSESAPE: Den lever i regnskogene i Sørøst-Asia. Regnskogene der er under press fra palmeoljeplantasjer. Les hele

Jordas hjerte trenger deres hjelp

Bevaring av regnskog er et av de mest effektive tiltakene for å bevare klimaet, dyre- og planteriket og urfolket på kloden.

Den evig grønne tropiske regnskogen, jordas hjerte, er nemlig et av landjordens mest effektive karbonfangst og -lagringsanlegg. Som en del av vekstprosessen tar trær og andre vekster til seg og lagrer utslippene av CO2. Dette er så effektivt at verdens skoger binder opp rundt en tredjedel av de globale CO2-utslippene.

Opprinnelig var jorden dekket av 14,6 millioner kvadratkilometer tropisk regnskog. I dag er 34 prosent helt borte, 30 prosent er skadet og bare 36 prosent står igjen som intakt regnskog.

– Fortum mener at vi har et fellesansvar for å ta vare på jorda vår, uavhengig av hvor i verden vi er. Vi må alle bidra for at fremtidige generasjoner arver en verden med ren luft og rent vann for alle, sier Rypdal.

Slik lykkes Regnskogfondet

Viktige milepæler:

2012–2021: Norsk forbruk av palmeolje sterkt redusert

I 2012 lanserte Regnskogfondet en kampanje med to formål: Å redusere norsk forbruk av palmeolje og å vise nordmenn hvordan produksjon av palmeolje fører til regnskogsødeleggelse. Kampanjen fikk massiv oppmerksomhet i mediene, og forbrukerne bidro ved å velge bort matvarer med palmeolje. Kampanjen ga raskt resultater: Bare et halvt år etter lanseringen I 2012 lanserte Regnskogfondet en kampanje med to formål: Å redusere norsk forbruk av palmeolje og å vise nordmenn hvordan produksjon av palmeolje fører til regnskogsødeleggelse. Kampanjen fikk massiv oppmerksomhet i mediene, og forbrukerne bidro ved å velge bort matvarer med palmeolje. Kampanjen ga raskt resultater: Bare et halvt år etter lanseringen hadde norske matprodusenter redusert forbruket av palmeolje med 67 prosent. Noen år senere begynte palmeolje å dukke opp i norsk biodiesel. Regnskogfondet startet et dedikert arbeid, og i 2021 ble bruken av palmeolje i norske tanker i praksis strupet etter press fra Regnskogfondet og våre allierte.

ISOLERTE URFOLK: Fotografert i regnskogen nær grensen mellom Peru og Brasil. Med opprettelsen av det største urfolksreservatet i Peru, kan de nå leve litt tryggere. Les hele

2021: Vern av regnskog og urfolksterritorier i Peru

Regnskog på størrelse med Rogaland Regnskog på størrelse med Rogaland vernes i peruansk Amazonas . Perus største urfolksreservat betyr at eksisterende tømmerkonsesjoner trekkes tilbake og ukontaktede urfolk beskyttes. Regnskogfondet har i lang tid kjempet for at urfolk i Peru får anerkjente rettigheter til sine territorier og for å holde olje- og tømmerselskaper unna regnskogen i landet.

2015–2021: Selskaper og investorer tar regnskogbevaring på alvor

Regnskogfondet har bidratt til at selskaper som PepsiCo, Nestlé og store deler av den norske lakseoppdrettsnæringen har brutt med leverandører som ødelegger regnskog. De har også jobbet for at Oljefondet trekker seg ut av selskaper som kobles til avskoging. En annen viktig målsetning var å få investorer til å sette press på myndigheter som legger til rette for avskoging. 230 investorer fra 30 land Regnskogfondet harbidratt til at selskaper som PepsiCo, Nestlé og store deler av den norske lakseoppdrettsnæringen har brutt med leverandører som ødelegger regnskog. De har også jobbet for at Oljefondet trekker seg ut av selskaper som kobles til avskoging. En annen viktig målsetning var å få investorer til å sette press på myndigheter som legger til rette for avskoging. 230 investorer fra 30 land krevde i 2019 stans i ødeleggelsen av Amazonas. Til sammen forvalter disse investorene 16.000 milliarder dollar – eller åtte ganger Brasils årlige bruttonasjonalprodukt.