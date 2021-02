Les hele

Endelig kan hun ha frisyrene hun ønsket seg

Kristin Krane (32) syntes håret så tynt og trasig ut. Men så kom hun over vitamintilskuddet Hair Luxious fra Good For Me.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Håret har vært tynt bestandig. Det har alltid irritert meg, men jeg har tenkt at det ikke var noe jeg kunne gjøre, sier 32-åringen fra Stokmarknes i Vesterålen.

For drøye to år siden prøvde hun likevel multivitamintilskuddet Hair Luxious, som er skreddersydd for håret. Etter rundt tre måneder var forbedringen åpenbar.

– Den første som merket forskjellen, var frisøren min. Hun ble passe ellevill, og hadde aldri sett så mye ny hårvekst, forteller Kristin.

Siden da har hun fortsatt å abonnere på kosttilskuddet fra norske Good For Me. Og endelig kan hun ha frisyrene hun tidligere bare kunne drømme om.

– Før ble håret kjempestygt hvis det gikk lenger enn til skuldrene. Nå har det vokst langt forbi. Og det tåler mer varmebehandling enn tidligere, så jeg er mye friere, sier hun.

B-vitaminer styrker håret innenfra

Håret er avhengig av en rekke vitaminer og mineraler for å vokse seg sterkt og sunt.

I en hektisk hverdag – Kristin jobber som anleggsarbeider og brøytebilsjåfør – kan det likevel være vanskelig å få i seg alle næringsstoffene kroppen og håret trenger, gjennom kostholdet.

Derfor har Good For Me laget Hair Luxious. Det er et komplett multivitamin som er satt sammen nettopp for å gi gunstig effekt på håret.

Det inneholder blant annet sink, jern og flere ulike B-vitaminer som skjønnhetsvitaminet B7 (biotin), et vitamin som har stor påvirkning på hud og hår.

– Fyldigere, og gror raskere

Også Eli-Ane Brun (47) kan skrive under på at multivitaminet fra Good For Me gir effekt.

– Det tok noen måneder før jeg så forskjellen, men håret har absolutt blitt fyldigere. Mange av støttehårene som tidligere aldri ble mer enn to centimeter før de knakk, har nå blitt lange hår, sier sykepleieren fra Tønsberg.

Hun legger til at håret gror raskere, noe som gjør det enklere å variere hårlengden, noe hun gjør ofte.

I tillegg konstaterer hun at kosttilskuddet gir en annen hyggelig effekt:

– Det blir mindre hår i dusjen og på hårbørsten. Det er nok med bikkja som røyter om ikke jeg også skal gjøre det, smiler hun.

Liker håret bedre

Både Eli-Ane og Kristin abonnerer nå på Hair Luxious, og kan virkelig ikke tenke seg å slutte. Hvordan håret ser ut, er tross alt viktig for hvordan de føler seg.

– Frisyren og eventuelt fargen jeg velger, gjenspeiler hvem jeg er. Derfor liker jeg det bedre nå som jeg kan velge frisyre fritt, sier Kristin, og legger til:

– Hair Luxious er det desidert beste kosttilskuddet jeg noensinne har vært borti.

– Jeg er veldig fornøyd med Hair Luxious. Håret mitt ser mye bedre ut enn det har gjort tidligere. Det er jo finere med et fyldig hår enn et tynt og pistrete et, sier Eli-Ane.

Facts Hair Luxious Multivitamin som består av 25 veganske vitaminer, mineraler og naturlige ekstrakter som er satt sammen for å gi gunstig effekt på håret. Dette er noen av virkestoffene:

Biotin: Bidrar til normal hårvekst.

Kobber: Bidrar til normal pigmentering av hud og hår.

Selen og sink: Vedlikeholder håret.

Anbefalt av flere av Norges fremste frisører.

Ikke testet på dyr.

Vegansk.

Ingen kjente bivirkninger.

Fritt for allergener.

Selges hos apotek

Et balansert kosthold er viktig for å opprettholde et slitesterkt, sunt hår. Matvarer som brød, egg, ost, grønnsaker og ulike typer kjøtt og fisk er viktige næringskilder.

Hair Luxious fra Good For Me hjelper deg med å opprettholde naturlig vekst og sunnhet i hektiske perioder.

Produktet har ingen kjente bivirkninger og er vegansk. Det er fritt for allergener, og ikke testet på dyr. Du kan kjøpe medlemskap i Good For Me sin egen nettbutikk, eller kjøpe boksene enkeltvis hos blant andre Ditt Apotek eller Vitus Apotek.

