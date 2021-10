Drømmetunet: – Et sted for alle som vil realisere boligdrømmen

I idylliske omgivelser på Justneshalvøya skal boligprosjektet Drømmetunet bygges. Naboene beskriver området som et flott sted å bo og ønsker nye beboere velkommen.

– Vi ville ha en ny bolig i et område med nyetablerte barnefamilier, så vi kunne treffe flere i samme livsfase og bygge nettverk. Vi synes også det er kort vei til byen herfra og samtidig et trygt og barnevennlig område.

Det forteller Anders Mats Martin Østling (37) og Karoline Esplid Østling (37), som bor i nabogaten til boligprosjektet Drømmetunet på Justneshalvøya.

Siden Karoline er fra Bergen og Anders er fra Sverige, hadde de et nøytralt utgangspunkt da de skulle velge bydel i Kristiansand for noen måneder siden. I dag er tobarnsforeldrene glade for at de flyttet inn i Trollbærveien.

– Dette området passet oss perfekt siden det er kort vei til begges jobb, forteller Karoline – som i likhet med Anders jobber som fysioterepaut i Kristiansand.

– Et populært boligområde

Med sin sentrale og rolige beliggenhet har Justneshalvøya blitt et populært boligområde i Kristiansand.

I trollbærveien finner vi også Wasim S. Ali (33) fra Oslo, som jobber som lege i byen. Ali beskriver også området rundt Drømmetunet som et flott sted å bo.

– Sluttresultatet til Drømmetunet og hele området her kommer til å bli veldig fint. Det er flere barnefamilier som bor her, men det passer også for unge par å etablere seg her, mener han.

Ali trekker også frem andre fordeler ved å bo i området.

– Det er kort vei til E18, barnehage og skoler ligger like ved, og det er kort vei til treningssenter og butikker på Fagerholt. Samtidig er det også lett å komme seg til Sørlandssenteret og sentrum herfra – siden det ligger «midt imellom», sier Ali.

I tillegg er det også hav, strand, ferskvann og ikke minst turløypa «Trollstien» i umiddelbar nærhet. I tillegg til utendørs treningsanlegg og padelbane.

– Ikke bare for småbarnsfamilier

I solrike forhold skal altså boligprosjektet Drømmetunet bygges på Justneshalvøya.

Kim Johansen, salgsansvarlig i Roger Aamodt Eiendom AS, opplyser at Drømmetunet vil bestå av totalt ni boliger – fordelt utover to firemannsboliger og en enebolig.

– Drømmetunet skal være et sted for alle som vil realisere boligdrømmen. Ikke bare småbarnsfamilier, men folk i alle aldre og livssituasjoner. Dette er en overkommelig boligdrøm, sier Johansen.

Samtlige i boliger i Drømmetunet får også eget opparbeidet uteareal med plen, asfalt, belegningsstein, terrasser og hekker.

– Med andre ord: En ferdig bakhage som har alt, sier Johansen.

Han trekker også frem flere grunner til å velge boligprosjektet Drømmetunet.

Helt nye moderne og stilrene boliger

Ingen reproduksjon: 9 ulike boliger tilpasset både solforhold og tomten

Lys i alle rom, downlights i flere rom

Ferdig montert pipe og peis

Fliser i entre, bad og vaskerom

Sentrumsnært til sentrum – Kun 5 køfrie kilometer

Fire steinkast fra sjøen – og i tillegg umiddelbar nærhet til ferskvann

Padelbane ved siden av – til bruk av beboere

Utendørs treningsanlegg like ved, samt lekeplass

Ingen betaling før boligen er ferdig. Samt ingen prisstigning

