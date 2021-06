Eksklusivt, tidløst og praktfullt er tre ord som beskriver leilighetene i Marmorhagen. Her er det ikke spart på noe – og det er fortsatt mulig å sikre seg en leilighet.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Vi har vært opptatt av gjennomgående kvalitet i hele prosjektet, forteller Roger Gjervik hos ATR Eiendom.

Nå er det mulig å sikre seg en innflytningsklar leilighet i Marmorhagen.

– Den første leiligheten ble overlevert for to uker siden. Det var veldig fornøyde eiere som var klare for å flytte inn, sier Gjervik.

Marmor i Marmorhagen

Fra de store vinduene i leilighetene kan du nyte utsikten utover Nordåsvannet og Marmorøyene. Derav det passende navnet Marmorhagen.

– I tillegg var det tidligere store forekomster av marmor i området rundt Skjoldnes. Derfor var dette et veldig passende navn, forteller sivilarkitekt Mette Rakner i Tippetue Arkitekter.

Hun er arkitekt for prosjektet og har designet bygget i samarbeid med ATR Eiendom.

FØRSTEKLASSES UTSIKT: Her sitter du på første rad til den fantastiske utsikten over Nordåsvannet. Les hele

Marmorutførelsen er noe som går i igjen i hele bygget. Fra marmorert teglsten til marmorårer i flisene – alt står i stil med navnet.

Arkitekten forteller at de har lagt stor vekt på å skape et sted som har et tidløst preg og som mennesker skal elske å oppholde seg i, generasjon etter generasjon.

I byggingen av prosjektet er det lagt stor fokus på bruk av organiske materialer, deriblant et levende sedumtak. Til husets fasade er også materialene gjennomtenkt.

– Tegl står seg godt og er et naturmateriale som skaper en tyngde og tidløshet, sier Rakner og viser til det gode håndverket som er utført i Marmorhagen.

Eksklusive kvaliteter

Enstavsparkett fra Kährs, høykvalitets kjøkken fra Drømmekjøkkenet med hvitevarer fra Miele og lyssetting som er designet av lys arkitekt er bare noen av de eksklusive kvalitetene i leilighetene.

– Ingenting er overlatt til tilfeldighetene, understreker eiendomsmegler Eirik Runningen.

– I Marmorhagen er det gjennomgående høyere standard enn det som er normalt i nybygg. Her er alt oppgradert på forhånd, i motsetning til i de fleste nybygg der du selv må betale ekstra for å oppgradere i etterkant.

KVALITETER: Gode kvaliteter er gjennomgående i hele leiligheten. Les hele

Leilighetene har smarthussystem slik at du kan styre både lys og varme direkte fra telefonen. Her kan du sitte på hytten og slå på varmen slik at det ikke er kaldt når du kommer hjem igjen.

– Det er liten tvil om at dette er eksklusivt, fastslår Runningen.

Facts Marmorhagen Innflyttningsklare eksklusive leiligheter

Fra 129 til 192 kvm

Store terrasser

Nydelig utsikt og parkanlegg

Tilgang på fellesområder med blant annet sjøhus, tennisbane og servicesenter

Passer til alle livets faser

Både utbygger Roger Gjervik og ansvarlig megler for prosjektet, Eirik Runningen, mener leilighetene passer til ulike kjøpegrupper. De første innflytterne er et par i tidlig 30-årene og et i 60-årene, noe som viser nettopp det.

ROM FOR ALLE FASER: Leilighetenes romslige størrelser gjør de godt egnet for mange kjøpegrupper. Les hele

– Leilighetene er store og med gode kvaliteter. Her kan du bo i alle fasene av livet, livsløpsstandard sørger for at du kan bli boende lenge, forteller Runningen.

Bekymringsfritt

Ekteparet i 50-årene som nylig kjøpte leilighet her, solgte eneboligen til fordel for leilighet i Marmorhagen. Megleren forteller at mange ønsker å gjøre det samme som dem.

– Med en enebolig er det alltid noe som må fikses, males eller klippes. I en helt ny leilighet kan du flytte rett inn, du trenger bare ta med deg møbler og tannkost. I tillegg får du bedre tid til fritidsaktiviteter.

SOLRIKT: Fra leilighetenes terrasser kan du nyte solen ut i kveldstimene. Les hele

Som kjøper av nybygg har du fem års garanti og slipper å tenke på vedlikeholdskostnader i nærmeste fremtid.

– Nybygg gir veldig forutsigbar økonomi. Det er lenge til det må gjøres noe med tak og fasade, i motsetning til eldre bygg der felleskostnadene plutselig hopper i taket. Det er veldig bekymringsløst, fastslår Runningen.

Lokkende servicetilbud

Fra Marmorhagen er det kort vei til det meste du trenger. Lagunen er kun en kort kjøretur unna, og Nesttun er enda nærmere. Samtidig tilbyr prosjektet en rekke fasiliteter som sjøhus, tennisbane, ballbinge og parkanlegg.

I Konow Lund-villaen, like ved Marmorhagen, finner du et attraktivt servicesenter for beboere og besøkende på Skjoldnes. Her er det både restaurant og overnattingsmuligheter om du venter gjester. I samme bygg finner du også kontorer og møtelokaler til utleie.

– Er du av den eventyrlystne sorten kan du leie både kajakk og SUP. Alt dette er bare et steinkast fra Marmorhagen, sier megleren.

– Her finner du virkelig alt du trenger innenfor kort rekkevidde, avslutter han.