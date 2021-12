BESTE JULEGAVEN: Hans Jørgen Hanssen opplever det som han får være mer aktivt med i familiens dagligliv når de kan «møtes» via Komp-skjermen. Les hele

Julegaven som er til glede for hele familien hele året

Sliter du med å finne julegave til de eldre i familie og vennekrets? Hans Jørgen (87) og datteren Kristin Fougner har et supertips som vil være til glede for hele familien.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Med en Komp er det blitt enklere for alle generasjoner i storfamilien å kommunisere med hverandre. På Komp’en mottar Hans Jørgen Hanssen bilder, videoanrop og meldinger. Hver dag bruker han den aktivt for å holde kontakt med, og oversikt over, familien.

- Hei pappa!

- Hei Kristin!

Kristin stopper langs veien. Etter et par tastetrykk på mobilskjermen dukker faren opp.

Hun ber faren med ut på middag og rekker å oppdatere ham om at hun skal i et bryllup i Italia før hun runder av samtalen.

– Han er veldig glad i tur, skjønner dere. Og han synes det er gøy når jeg plutselig ringer, sier Kristin.

Hun ringer ham ofte når hun er på tur. Hans Jørgen liker en god utsikt.

– Da pleier jeg å la ham gjette hvor jeg er. Det er det jeg liker aller best med Komp – at vi får enda bedre kontakt.

NÆRMERE HVERANDRE: Hele familien deler bilder, vi er alle blitt mer oppdaterte på hverandre. En fin bonuseffekt, sier datter Kristin. KONTAKT: Det er enkelt for Kristin å snakke med faren via Komp-appen på mobilen.

Bestefar har best oversikt

Med en familie som er spredt over hele landet, og et stadig økende antall oldebarn – 15, forteller Hans Jørgen – er det ikke alltid enkelt å holde oversikt.

– Han er faktisk den som har best oversikt over hva som skjer i familien, innrømmer Kristin med litt stolthet.

Etter et liv som distriktssjef i Freia, speiderleder og gardist, har Hans Jørgen vært vant til å ha god kontroll.

Daglig rutine

Stavernmannen ser ut til å nyte rollen som et slags knutepunkt i familien. Men akkurat nå står han og nyter utsikten fra sin egen stue.

– Hver morgen står jeg opp litt før åtte for å se på båten som går til Danmark, forteller han.

– Og båten er tilbake igjen presist klokka 16:12. Da slipper jeg å se hvor mye klokka er.

Danskebåten er en del av de daglige rutinene. Etter dusjing, en yoghurt, båtkikking og avislesing, skrur Hans Jørgen på en annen del av rutinene: Komp-skjermen.

PÅ: Å skru på Komp’en er blitt en del av den daglige rutinen. Les hele

– Familien er veldig flink til å sende bilder. Jeg skrur på Komp om morgenen, og da står den og går. Plutselig kan det plinge inn noen bilder og da må jeg legge fra meg det jeg har i hendene og se hva som har skjedd, sier Hans Jørgen ivrig.

– I sommer var jeg både i Bergen, Danmark og på fjellturer, selv om jeg satt her hjemme. Kjempesnålt! sier Hans Jørgen på ekte Staverndialekt – og forklarer at snålt er det samme som «koselig».

I tillegg til bilder, setter han også stor pris på de fine samtalene.

– Familien ringer og forteller hva de har holdt på med, og hva de skal framover. Kjempesnålt!



Sammen med bildene ser jeg hvordan familien har det, og det gjør meg glad. Jeg ser at de trives! sier Hans Jørgen. Hans Jørgen, bestefar

Facts Dette er Komp Komp produseres av den norske bedriften No Isolation. Målet var å lage et enkelt kommunikasjonsverktøy som knytter analoge seniorer sammen med deres mer digitale familier. Bak det enkle designet finner man en datamaskin med kun én knapp, som er koblet opp til en app på telefonen til brukerens venner og familie. Fra sine egne telefoner kan familie og venner sende bilder, meldinger og gjennomføre toveis videosamtaler med Komp.

Gamle og nye bilder dukker opp og blandes sammen på Komp-skjermen. Vi ser oldebarn på sommerferie, en gammel trapp som fikses, men også bilder fra Hans Jørgens liv. Fra huset han og kona delte, før hun måtte på sykehjem og han flyttet for seg selv.

– Jeg har en del bilder av kona på Komp også, og det synes jeg er veldig ålreit. Vi reiste veldig mye på tur, jeg og kona. Vi har masse bilder fra fine turer.



FØLGER MED: Hans Jørgen kan følge med på familiens reiser. Les hele

Føler at jeg er med

– Jeg føler at jeg «er med» når familien ringer fra turer. Kristin spør ofte om jeg kjenner meg igjen på ulike steder hun ringer fra, men det er ikke bestandig jeg husker, sier den gamle speiderleder ydmykt.

Etter flere hjerteoperasjoner og et langt liv, er Hans Jørgen ikke like mobil som før. Derfor setter han stor pris på de utfluktene han får. Som tirsdagskaffe- og kake med naboene.

– Å bli eldre, vet du, innleder Hans Jørgen og ser ut vinduet.

– Jeg har det kjempefint med å bli eldre. Men siden jeg har blitt litt redusert, og ikke klarer å gå ut så mye lenger, så passer Komp godt for meg.

Hans Jørgen har mobiltelefon også – han må ha det for å kunne ringe ut, sier han.

– Jeg finner været selv og apper for skipsruter og sånt. Men mobiltelefon kan være trøblete, og da kan Kristin ringe meg opp på Komp for å forklare hvor jeg finner enkelte ting på mobilen.

Mobilen kan ikke erstatte Komp. Her får du i tillegg de store bildene, og du får nærkontakt, sier Hans Jørgen.

Hans Jørgen (87)



Teknisk interessert har Hans Jørgen alltid vært, ifølge Kristin. Men med årene har teknikk blitt litt vanskeligere.

– Med Kompen kan man jo ikke gjøre noe galt, sier Kristin

LETT Å BRUKE: Komp er et kommunikasjonsverktøy som er utformet slik at det betjenes bare med én knapp. Den store skjermen gjør at den også egner seg om synet er svekket. Les hele

Spleiselag

Komp har vært i familien i ett års tid, og Kristin angrer ikke et sekund på gaven.

– Det var tilfeldigvis rett før jul i fjor at jeg fikk se skjermen og hvordan den fungerte på mobil. Da så jeg at det var midt i blinken for pappa.





Han er ikke lett å kjøpe julegaver til, så derfor spleiset noen i familien på å kjøpe Komp til pappa.

Kristin, datter

Hans Jørgen mener at Komp er noe alle eldre mennesker burde ha.