Hva er Egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto innføres 1. januar 2021 og innebærer at opptjent innskuddspensjon fra nåværende tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) samles hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Dette gir bedre oversikt over pensjonen din. Du kan dessuten spare penger ved å finne en leverandør med lavere priser, og du kan selv velge hvor du vil at pensjonspengene dine skal stå.

Gjelder dette meg?

Egen pensjonskonto gjelder deg som har innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver. Innskuddspensjon innebærer at arbeidsgiver hvert år sparer mellom 2% og 7 % av lønnen din til pensjon. Jobber du i offentlig sektor og/eller allerede får utbetalt pensjon, får du ikke Egen pensjonskonto. Usikker på om du har innskuddspensjon? Få oversikt på Norskpensjon.no.

Hvor plasseres pensjonspengene nå?

Pensjonspengene plasseres hos den leverandøren arbeidsgiveren din velger. Men: du kan velge annen leverandør. Dette betyr økt konkurranse om dine pensjonspenger. Pass på at du plasserer pensjonen din hos en av de rimeligste aktørene.

Hvordan finner jeg den leverandøren som er best for meg?

På Finansportalen.no kan du sammenligne de ulike aktørene. Se etter en som hjelper deg med å justere graden av risiko underveis - og som er konkurransedyktig på pris. Hvis du for eksempel ser at jobben din betaler 3000 kroner for din pensjon og flytter pensjonen til en leverandør som koster 1000 kroner, vil du få 2000 kroner ekstra inn på din pensjonskonto.

Kan jeg ha pensjonskonto hos Kron?

Så fort lovendringen om Egen pensjonskonto trer i kraft i januar, kan du flytte din pensjon til Kron. Vi har 20 års erfaring med formuesforvaltning.