Ønsker du å gjøre julehandelen til en ekstra hyggelig opplevelse? Glasmagasinet byr på en helt spesiell juleatmosfære og et bredt utvalg av julegaver, som varer lenge.

Siden midten av 1800-tallet har Glasmagasinet pyntet og gjort klart til julehandel. Det sitter mye historie i veggene i det ærverdige bygget i hjertet av Oslo sentrum. I 2017 ble Glasmagasinet totalrenovert til det moderne varehuset det er i dag. Det gamle og ærverdige bygget er godt ivaretatt, og vel innenfor de tunge tredørene kjenner du julestemningen på kroppen.

I over 200 år har vi pyntet huset til jul. For mange har det blitt en tradisjon å legge julehandelen til Glasmagasinet. Over fire etasjer har vi noe til alle, og hos oss står utvalg, kvalitet, fagkunnskap og god kundeservice i fokus, sier senterleder Anja Løvåsen.

Med julekuledekorert atrium, lekre, lysende juletrær, forseggjorte vareutstillinger og et enormt utvalg av kvalitetsvarer ønsker Glasmagasinet å skape varme, hygge og rom for å handle fine julegaver til dem man er glad i. Her finner du stort og smått i alle prisklasser.

Hos Glasmagasinet er du garantert å komme i julestemning… I varehuset, som ligger i hjertet av Oslo sentrum, finner du lun stemning og stort julegaveutvalg over 4 etasjer.

Kvalitetsdesign for enhver smak



Illums Bolighus er den største aktøren med hele syv avdelinger i varehuset. Her er kvalitetsdesign innen møbler, interiør, mote, belysning, kjøkken, tekstil, velvære og smykker.

Vi er opptatt av å by på god service og inspirasjon, og i år er vi spesielt stolte av å være en del av Kreftforeningens stjerneaksjon hvor omsetningen i sin helhet går til foreningen. Snøhetta har designet produktene, og vi en stolte av å være én av to butikker som selger den flotte lysestaken i messing, forteller administrativ sjef Aija Kalve Grytli.

De populære ryggsekkene fra Rains og ulltøfler fra Glerups er gode gavetips, uavhengig av alder og kjønn. Fra interiøravdelingen er tre-apene fra Kaj Boyesen, dørmattene fra norske Heymat og den oppladbare lampen Flowerpot fra & Tradition er hete tips til den nyinnflyttede og designinteresserte.

For kokkeløren

I avdelingen for servise og kjøkken, som ligger i underetasjen, er utvalget enormt. Her får du alt fra spiselige fristelser fra unike produsenter, til populære juleserier som slipper nye produkter hver førjul.

Ekte marsipan, en godt krydret gløgg og luksuriøs sjokolade er fine gaver til vertskapet når du skal i juleselskap. Enhver hobbykokk blir glad for gode kjøkkenredskaper. Hva med en nøtteknekker eller lekre gløgg-glass til en som har alt?

Illums Bolighus står for kvalitet, fagkunnskap og flott design. Vi har lekre julegaver som varer lenge innen hjem, tekstil og velvære i alle prisklasser, legger Grytli til.

Nypopulære tradisjoner



I underetasjen finner du også tradisjonsrike Heimen Husfliden i julepyntet versjon. Tradisjonsrike gaver er fine å gi på tvers av generasjoner, og tilbehør til bunad er et godt eksempel på gaver som varer livet ut.

Heimen Husfliden er stolt formidler av juletradisjoner med kunnskap og kompetanse om gammeldagse ferdigheter innen bunad, håndverk og julebakst – som har blitt moderne igjen, forteller butikksjef Hege Andresen.

Garn i alle regnbuens farger fyller hyller fra gulv til tak. Hjemmestrikk er ofte en sikker vinner. Håndstrikkede Selbuvotter, Marius-genser og busserull er myke pakker som gjør seg godt under juletreet. Et pledd signert Røros Tweed likeså. Hos Heimen Husfliden jobber det flere med bakgrunn innen søm og design, så her er det kyndig hjelp å få skulle du ha behov for det.

På bakkeplan



I Glasmagasinets 1. etasje ligger flere spennende butikker side om side. Her finner du smykker, skjønnhet, interiør, glassverk, teknikk og kaffe- og spisestedet Espresso House. Her kan en deilig jule-latte med noe spiselig attåt anbefales som et pust i bakken.

Her finner du blant annet Lazer Store som kan inngravere stort og smått av gaver du kjøper enten hos dem eller i de øvrige butikkene, dersom du skulle være ute etter å personalisere noen av julegavene.

I avdelingen for smykker står montere fulle av glitrende øredobber, charms, ringer, armbånd og kjeder. Sarte smykker fra norske Emilia by Bon Dep er svært populære blant unge.

Denne håndlagde apen i tre, fra danske Kay Bojesen er en populær gave til designinteresserte.

Hvem er vakrest ...

I Glasmagasinet ligger også Kicks sin flaggskipsbutikk med det som sannsynligvis er byens største utvalg av skjønnhetsprodukter. Her finner du kjente og mindre kjente merker side om side, fra Chanel til Kylie Jenner og Laura Mercier. Fagkyndig personale bistår deg gladelig i produktjungelen når du skal finne rett produkt til deg selv eller som gave.

Kicks har også en neglesalong hvor du kan fikse neglene før julebordet, og hos Adam og Eva kan du bestille time for å farge, klippe eller style håret til fest.

Skjønn jul: Mac Fix gavesett er en populær gave til den som er opptatt av skjønnhet og sminke.

Unik design

Leter du etter en flott norsk interiørgave, er Magnor Brandstore stedet. Her finner du blant annet munnblåste og håndlagde glassvarer i serien Camilla’s Secrets designet av Camilla Prytz, samt klassiske og vakre vinglass fra Noir-serien til Halvor Bakke.

Happy Champagne champagneglass er en fin venninnegave til en overkommelig pris, tipser butikksjef Jennifer Nyman.

Hos Bellas Hus selger de lekker julepynt, eksklusive merker som Missoni og Jonathan Adler og egenproduserte pledd og puter i hundre prosent ull.

Store kopper fra Jonathan Adler, kaffeservise i lekre gaveesker fra Missoni eller en deilig myk morgenkåpe fra samme merke er populære ting folk kjøper her for å gi i gave, forteller butikksjef Elin Thorsen.

For noen er det kun elektronikk som gjelder

Over to etasjer finner du også Elkjøp, med en butikk som er tilpasset livet i by. De ansatte er kunnskapsrike og tipser gjerne om hva de yngre er opptatt av.

– For tenåringer er VR-brillene Meta Quest midt i blinken, og for dedikerte gamere er det viktig med et bra headset. Modellene Logitech G Pro X og Hyper X Cloud Core er svært populære. Nintendo Switch er en slager for hele familien, sier butikksjef Siham Amellal Ed-Dahbi.

Harde pakker: På Elkjøp finner du gaver mange unge vil bli glad for under treet.