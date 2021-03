Les hele

– Før fikk jeg aldri farge på beina - nå blir de også brune

Turid-Helen Marthinsen (35) ville bevare fargen lenger og prøvde Betakaroten Gold. Det har hun ikke angret på.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Jeg er egentlig ganske lys, og når jeg ikke er i solen, forsvinner fargen med en gang, forteller Turid-Helen .

Turid-Helen Marthinsen (35) Les hele

Akkurat dette ønsket hun å gjøre noe med. Etter å ha sett flere annonser og bloggere som omtalte Betakaroten Gold fra norske Good For Me, valgte hun å prøve produktet.

– Jeg pleier ikke å gå rett på sånne reklamer, så jeg leste om det lenge og tenkte til slutt at man kan jo alltids prøve, så det gjorde jeg og ble kjempefornøyd, sier hun.

Det tok ikke så lang tid før hun syntes at huden fikk mer glød. Når hun er i solen nå, opplever hun å bli raskere brun enn før, i tillegg til at fargen varer lenger.

– Jeg har fortsatt skille på ryggen fra i sommer. Før pleide jeg å begynne tidlig på våren med å ta litt sol for å få grunnlag før sommeren, men det har jeg ikke behov for lenger, sier Turid-Helen.

Her kan du bestille Betakaroten Gold.

Turid-Helen hadde først tenkt å gå på Betakaroten Gold i sommerhalvåret, men bruker det nå året rundt for litt med glød. Les hele

Blir ikke gul

Både venner og familie har lagt merke til at Turid-Helen blir brunere enn før.

– Jeg har alltid slitt med å få farge på beina og ble bare brun på magen og armene, men nå får jeg farge på beina også, forteller hun og legger til:

– Og man blir ikke gul, som mange tror. Jeg føler at jeg bare får bare mer av min egen farge og at den er litt mørkere enn før.

Da Turid-Helen prøvde Betakaroten Gold opplevde hun å bli raskere brun og at fargen holder lenger enn før. Les hele

Bra for selvfølelsen

Turid-Helen bruker Betakaroten Gold året rundt.

– Å ha litt farge er bra for selvfølelsen. Jeg føler meg bedre med en gang og synes jeg ser friskere ut, sier hun.

Hun har anbefalt Betakaroten Gold til flere. Selv om hun er abonnent og har vært det i flere år, var det avgjørende at det ikke var bindingstid på produktet da hun skulle prøve første gang. Da kan man teste selv uten å binde seg til lange abonnementer, forteller hun.

– Det er mange reklamer der ut som lover mye og som jeg synes virker overdrevet, men Betakaroten Gold kan jeg virkelig anbefale, sier Turid-Helen.

Vil du prøve Betakaroten Gold? Klikk her for å få 40% rabatt på første kjøp.

Facts Fakta om Betakaroten Gold Betakaroten er en kraftig antioksidant. Fargestoffet lagres i fettvevet under huden.

I Betakaroten Gold er betakarotenet hentet fra grønnalger.

Betakaroten kan omdannes til vitamin A i kroppen. Det bidrar til å beskytte cellene mot skader.

Produktet er utviklet med kokosolje for bedre opptak fordi vitamin A er fettløselig.

100 prosent vegansk, fri for gelatin og ikke testet på dyr.

Betakaroten Gold selges i en rekke salonger over hele landet, i tillegg til Vitusapotek Apotek 1 og i Good For Mes egen nettbutikk. Betakarotentilskudd er ikke anbefalt til røykere. Anbefalt øvre grense: 4 milligram per dag.

Dette er Betakaroten Gold

Betakaroten er en antioksidant som finnes i planter og alger, for eksempel er gulrøtter rike på betakaroten. Det kraftige fargestoffet lagres i fettet under huden og gir en gyllen farge.

– Vi har hentet betakaroten fra en av naturens beste kilder, nemlig grønnalger. I tillegg har vi tilsatt kokosolje slik at kroppen din tar opp enda mer av betakarotenet, forteller Kimberly Fagerstrøm, Sales Manager i Good For Me.

Betakaroten omdannes til A-vitamin i kroppen. A-vitamin bidrar blant annet til normalt vedlikehold av huden og synet, slimhinner og immunforsvaret.

Kimberly Fagerstrøm, Sales Manager i Good For Me. Les hele

Betakaroten Gold er også tilsatt flere vitaminer og mineraler som er gunstig for huden:

Biotin: Hjelper med vedlikehold av hud og hår.

C-vitamin: Bidrar til kroppens egen kollagenproduksjon samt styrker immunforsvaret.

E-vitamin: Beskytter cellene mot oksidativt stress.

Kobber: Bidrar til normal pigmentering av hud og hår.

– Alt dette gir deg sunn hud og glød uten solskader eller skjolder. Kanskje ikke så rart at Betakaroten Gold er elsket av titusenvis av nordmenn? sier Fagerstrøm.

Betakaroten Gold selges i en rekke salonger over hele landet, i tillegg til Vitusapotek og Apotek 1 og i Good For Mes egen nettbutikk:

Gjør som tusenvis av andre og prøv Betakaroten Gold: Klikk her for å få 40% rabatt på første kjøp.